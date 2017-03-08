MÄ±sÄ±r Gazze'ye beton pompasÄ± giriÅŸine izin verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin, 2007'den bu yana ilk kez Gazze'ye iki beton pompasÄ±nÄ±n giriÅŸine izin verdiÄŸi bildirildi.
Filistin TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ve UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r'Ä±n Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Gazze'deki Ã¶zel ÅŸirketler iÃ§in iki beton pompasÄ±nÄ±n giriÅŸine izin verdiÄŸi belirtildi.
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndaki Filistin emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, dÃ¼n akÅŸam iki beton pompasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra demir, Ã§imento ve kereste yÃ¼klÃ¼ kamyonlarÄ±n da giriÅŸine izin verdi.
MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin ilk kez Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aÄŸÄ±r ekipmanlarÄ±n giriÅŸine izin verdiÄŸi kaydediliyor.
Ä°srail, abluka altÄ±ndaki Gazze'ye yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r beton pompasÄ± giriÅŸine izin vermiyordu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Gazze'deki Ã¶zel ÅŸirketler iÃ§in iki beton pompasÄ±nÄ±n giriÅŸine izin verdiÄŸi bildirildi
Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi lideri Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla cumartesi gÃ¼nÃ¼ Hollanda'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili etkinliÄŸini protesto etti
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