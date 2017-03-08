15:08, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KÃ¼Ã§Ã¼k Irmak'Ä±n katilinin cezasÄ± belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Manisa'nÄ±nÂ AlaÅŸehirÂ ilÃ§esinde 4 yaÅŸÄ±ndakiÂ Irmak Kupal'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla tutuklanan sanÄ±kÂ Himmet AktÃ¼rk, 51 yÄ±l hapis ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

AlaÅŸehir AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada, Irmak Kupal'Ä±n dedesi Bekir Ilgaz, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Manisa, AydÄ±n, Ä°zmir, Ä°stanbul, DiyarbakÄ±r, KÃ¼tahya, Antalya ve Ankara barolarÄ±nÄ± temsilen avukatlar hazÄ±r bulundu.

HakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 30 yÄ±ldan az olmamak ÅŸartÄ±yla hapis cezasÄ± istenen sanÄ±k Himmet AktÃ¼rk, duruÅŸmaya tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi ile katÄ±ldÄ±.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Remziye GÃ¼ldÃ¼r, sanÄ±k AktÃ¼rk'e hakkÄ±nda adli tÄ±ptan akli dengesinin yerinde olduÄŸuna dair rapor geldiÄŸini hatÄ±rlatarak rapora iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sordu.

SanÄ±k AktÃ¼rk, raporu kabul etmediÄŸini belirterek "Beni hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerinde sarÄ± binadan hatÄ±rladÄ±m. Ben 1987 yÄ±lÄ±nda orada tedavi olduÄŸum aklÄ±ma geldi. Benim sadece adÄ±mÄ± sordular, bana bir ÅŸey yapmadÄ±lar. Ben ne iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bile bilmiyorum. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ama hatÄ±rlayamÄ±yorum. YaptÄ±ÄŸÄ±m Ã§ok ÅŸeyi hatÄ±rlamakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyorum. Tedavi olmak istiyorum, hastayÄ±m bana yardÄ±mcÄ± olun." dedi.

BabasÄ±nÄ±n kendisine kÃ¶tÃ¼ muamele yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¶vÃ¼p iÅŸkence ettiÄŸini ileri sÃ¼ren AktÃ¼rk, "Ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum, kendimi bilmiyorum. NasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± GÃ¼ldÃ¼r, AktÃ¼rk'Ã¼n savcÄ±lÄ±ktaki ifadesini, maktul Irmak Kupal'Ä±n dedesi Bekir Ilgaz'Ä± salon dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karttÄ±ktan sonra okuttu.

"Ã–YLEYSE 'UNUTAMAYACAÄžI' BÄ°R CEZA VERÄ°LSÄ°N"

Kupal ailesinin avukatÄ± Bilgehan Noyan ise sanÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± unuttuÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini, kendisine unutamayacaÄŸÄ± ÅŸekilde en Ã¼st sÄ±nÄ±rdan ceza verilmesini ve indirim yapÄ±lmamasÄ±nÄ± talep etti.

DuruÅŸmada SavcÄ± GÃ¶khan Åžekeryapan'Ä±n esasa iliÅŸkin mÃ¼taalasÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan mahkeme heyeti duruÅŸmaya ara verdi.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Remziye GÃ¼ldÃ¼r, aranÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±k Himmet AktÃ¼rk hakkÄ±nda, suÃ§u gizlemek veya baÅŸka bir suÃ§un delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacÄ±yla Ã§ocuÄŸu, beden veya ruh bakÄ±mÄ±ndan kendini savunamayacak kiÅŸiyi kasten Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan 51 yÄ±l hapis ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildiÄŸini belirtti.

Davaya mÃ¼dahil olan avukatlar, KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM) ile KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu Ã¼yeleri, duruÅŸma sonrasÄ± adliye binasÄ± Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

OLAY

AlaÅŸehir'de 14 Ekim 2016'da sokakta oynamaya Ã§Ä±kan 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'dan haber alÄ±namamasÄ± Ã¼zerine arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ancak bir sonuÃ§ elde edilememiÅŸti. Irmak Kupal'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ± sonrasÄ± itiraf eden zanlÄ± Himmet AktÃ¼rk'Ã¼n ifadesi doÄŸrultusunda IlÄ±ca Mahallesi SarÄ±kÄ±z mevkisinde kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n cesedi topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ vaziyette bulunmuÅŸtu.

ZanlÄ±, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n babasÄ± Bilal Kupal da geÃ§en ay eÅŸi Suriye ile diÄŸer kÄ±zÄ± AyÅŸe Kupal'Ä± bÄ±Ã§akla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu.