Kahraman yeniden Meclis Genel Kurulunda

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin tasarÄ±larÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸiÂ TBMM Genel Kuruluna katÄ±ldÄ±.
RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k 2016 tarihinde GÃ¼ven Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Kahraman, yaklaÅŸÄ±k iki ayÄ±n ardÄ±ndanÂ MeclisÂ mesaisine genel kurulu aÃ§arak baÅŸladÄ±.
"Inflamatuor Abdominal Aort AnevrizmasÄ±" teÅŸhisiyle 30 AralÄ±k 2016'da ameliyat edilen Kahraman, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 14 Ocak 2017 tarihinde eve geÃ§miÅŸ ve tedavisine burada devam edilmiÅŸti.
NÃ¼kleer endÃ¼strinin Ã¶nde gelen yerli ve yabancÄ± temsilcileri, 4â€™Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi iÃ§in Ä°stanbulâ€™da buluÅŸtu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden bÃ¼yÃ¼k operasyonda 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu.
Hakkari DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nakta mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler bulundu
Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyreden sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸerek yerini yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havaya bÄ±rakacak
YaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶ren TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Meclis mesaisine TBMM Genel Kurulunu aÃ§arak baÅŸladÄ±
Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esinde 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla tutuklanan sanÄ±k Himmet AktÃ¼rk, 51 yÄ±l hapis ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Bayram "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸlar, istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda Ä°TO Ã¼yelerinin 2 ayda 100 binin Ã¼zerinde yeni istihdam oluÅŸturmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi GÃ¼veÃ§Ã§i Mahallesi'nden bir kadÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin sÃ¶zleri iÃ§in "Bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok gÃ¼zel anlattÄ±" dedi
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden taburcu edildi
Vergisini dÃ¼zenli Ã¶deyen mÃ¼kelleflere, belirlenen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± halinde yÃ¼zde 5 indirim yapÄ±lacak, ancak indirim tutarÄ± 1 milyon liradan fazla olamayacak
FETÃ–'nÃ¼n15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, arasÄ±nda "Yurtta Sulh Konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 221 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan "Ã§atÄ± iddianamesi" Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi ocakta yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 2,6 arttÄ±. Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 1,3 yÃ¼kseldi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY Ã¼yesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapÄ±lanma iÃ§erisinde olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±