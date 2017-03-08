15:18, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Kahraman yeniden Meclis Genel Kurulunda





YaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶ren TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Meclis mesaisine TBMM Genel Kurulunu aÃ§arak baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin tasarÄ±larÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸiÂ TBMM Genel Kuruluna katÄ±ldÄ±. RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k 2016 tarihinde GÃ¼ven Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Kahraman, yaklaÅŸÄ±k iki ayÄ±n ardÄ±ndanÂ MeclisÂ mesaisine genel kurulu aÃ§arak baÅŸladÄ±. "Inflamatuor Abdominal Aort AnevrizmasÄ±" teÅŸhisiyle 30 AralÄ±k 2016'da ameliyat edilen Kahraman, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 14 Ocak 2017 tarihinde eve geÃ§miÅŸ ve tedavisine burada devam edilmiÅŸti.

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