15:04, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ramallah'ta





Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Filistin'e gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

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