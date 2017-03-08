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Filistin
15:04, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ramallah'ta
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ramallah'ta

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Filistin'e gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile bir araya geldi.



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