15:25, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Meteoroloji'den Ä°stanbul'a yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyreden sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸerek yeriniÂ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havaya bÄ±rakacak.

Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir hafta boyunca Ã¼lke genelinde mevsim normallerin Ã¼zerinde yaÅŸanan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸerken, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistem batÄ±dan baÅŸlamak Ã¼zere TÃ¼rkiye genelinde etkili olmaya baÅŸladÄ±.

Buna baÄŸlÄ± olarak akÅŸam saatlerinden itibaren Ä°stanbul'a yaÄŸÄ±ÅŸ gelecek. YarÄ±n sabah saatlerine kadar devam edecek yaÄŸmurun, gÃ¼n iÃ§erisinde ara vermesi, akÅŸam saatlerinden itibaren de devam etmesi bekleniyor.

Ä°stanbul'daki yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava bir hafta boyunca aralÄ±klÄ± olarak sÃ¼recek. SÄ±caklÄ±klar da yaÄŸÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olarak mevsim normallerine dÃ¼ÅŸerek gÃ¼ndÃ¼z 12-13, gece de 7-8 derece civarÄ±nda olacak.

YaÄŸÄ±ÅŸla beraber kuzey yÃ¶nÃ¼nden de etkili olmayan orta kuvvette rÃ¼zgar bekleniyor.

Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n bugÃ¼n ve yarÄ±n BatÄ± Akdeniz ile kÄ±yÄ± Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda MuÄŸla, Antalya Ã§evrelerinde etkili olmasÄ±, 50 ile 100 kilogram arasÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸmesi tahmin ediliyor.