15:25, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Kabil'deki askeri hastane saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž Ã¼stlendi





Kabil'deki askeri hastaneye bu sabah yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž Ã¼stlenirken saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56'ya yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri Hastanesi'ne dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56'ya yÃ¼kselirken 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°smail Kavusi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Devlet Veziri de saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen 4 kiÅŸiden birinin hastane kapÄ±sÄ±nda Ã¼zerindeki bombayÄ± patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, beyaz Ã¶nlÃ¼k giymiÅŸ diÄŸerlerinin ise binaya girerek rastgele ateÅŸ aÃ§maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Veziri, saldÄ±rganlardan birinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, diÄŸer ikisinin binanÄ±n ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katlarÄ±nda polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya devam ettiÄŸini ifade etti. Ã–zel kuvvetler tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan hastanedeki Ã§atÄ±ÅŸma, saatlerdir devam ediyor. BinanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na helikopterlerle Ã§ok sayÄ±da gÃ¼venlik gÃ¶revlisi indirildi. Hastanedeki hasta ve doktorlarÄ±n akÄ±beti henÃ¼z bilinmiyor. Kabil'in diplomatik bÃ¶lgesi Vazir Akbar Han'da, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin hemen yanÄ±nda yer alan 400 yataklÄ± hastane, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak hizmet veriyor. SaldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž Ã¼stlendi. BaÅŸkent Kabil'de bir hafta Ã¶nce de polis merkezi ve istihbarat binasÄ±nÄ± hedef alan Ã§ifte saldÄ±rÄ±da 16 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

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