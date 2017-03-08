15:47, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Fransa'da fÄ±rtÄ±na binlerce haneyi elektriksiz bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da son yÄ±llarÄ±n en ÅŸiddetlisi olduÄŸu belirtilen Zeus fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle 45 bin haneye 3 gÃ¼ndÃ¼r elektrik verilemediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren etkili olan ve aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ ve ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle Fransa'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ± ve gÃ¼neydoÄŸu kesimlerinde bÃ¼yÃ¼k hasara neden olan Zeus fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Fransa'da elektrik hatlarÄ± altyapÄ± ve bakÄ±mÄ±ndan sorumlu kuruluÅŸ Enedis tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, pazar gecesi fÄ±rtÄ±na nedeniyle 600 bin haneye elektrik hizmeti verilemediÄŸi ve bu durumun pazartesi gÃ¼nÃ¼ de devam ettiÄŸi belirtildi.

Enedis, elektrik hatlarÄ±nÄ±n Ã¼lke genelinde zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± 500 binden fazla haneye yeniden elektrik verilebildiÄŸini aÃ§Ä±klarken, Bretagne ve Auvergne-Rhone-Alpes bÃ¶lgeleri baÅŸta olmak Ã¼zere Fransa genelinde hala elektrik verilemeyen ev sayÄ±sÄ±nÄ±n 45 bin civarÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.

SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saatteki hÄ±zÄ± 193 kilometreye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±na nedeniyle Fransa'nÄ±n batÄ±sÄ± ve kuzeybatÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yerleÅŸim yerinde turuncu alarm verilmiÅŸti. FÄ±rtÄ±na nedeniyle 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 3 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, Zeus fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n Fransa'da 1999 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rÃ¼len en ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na olduÄŸu belirtilmiÅŸti.

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