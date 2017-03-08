16:21, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Netanyahu Rusya'dan Hizbullah'a karÅŸÄ± destek isteyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailli uzmanlar, bu Ã¼lkenin BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun yarÄ±nki Rusya ziyaretinde, Ä°ran ve Hizbullah'a karÅŸÄ± Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'den destek isteyeceÄŸi ancak iki Ã¼lke arasÄ±nda mevcut koordinasyon dÄ±ÅŸÄ±nda somut bir askeri iÅŸ birliÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmediÄŸini belirtiyor.

Son bir yÄ±l iÃ§inde 4 kez Rusya'yÄ± ziyaret eden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu yarÄ±n bir kez daha Moskova'ya giderek, Putin'le bir araya gelecek. Netanyahu'nun, "Ä°ran ve Hizbullah'Ä±n Suriye-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda etkinliÄŸini artÄ±rmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek" iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ancak uzmanlarca bunun uzak bir ihtimal olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°srailli uzmanlar, Netanyahu'nun Moskova'yÄ± bu kadar sÄ±k ziyaret etmesinin sebebini Ä°srail'in gÃ¼venlik endiÅŸeleri ile Rusya'nÄ±n Suriye'deki etkin askeri varlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±yor.

Ä°srail HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼'sÃ¼ Ofir Gendelman, Netanyahu'nun yarÄ±n Putin ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, "Suriye krizi ve Ä°ran'Ä±n Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±" gibi konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ran'Ä±n Suriye'deki etkinliÄŸini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Gendelman, "Ä°ran, Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ± ile Golan Tepeleri'nden Ä°srail'e karÅŸÄ± bir cephe aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." dedi.

Ä°srail, Suriye'de iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Golan Tepeleri'den topraklarÄ±na roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, belirli aralÄ±klarla Suriye topraklarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren Ä°ran destekli Hizbullah gÃ¼Ã§leri ile diÄŸer bazÄ± rejim muhalifi gruplara yÃ¶nelik operasyonlar dÃ¼zenliyor.

Ä°srail'in eski Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Zvi Magen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail ve Rus ordusu arasÄ±nda Suriye konusunda bir koordinasyon anlaÅŸmasÄ± bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "Netanyahu yarÄ±nki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Suriye'deki genel durum ve buna baÄŸlÄ± olarak Ä°srailâ€™in Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± konuÅŸacaktÄ±r. Ä°srail kendi sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶rist faaliyetlere karÅŸÄ± harekete geÃ§mek istiyor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bunun Ã¼zerine olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Magen, Rusya ve Ä°srail arasÄ±nda Suriye konusunda daha fazla askeri koordinasyon ve iÅŸ birliÄŸinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lebileceÄŸini ancak bunun detaylarÄ±nÄ±n ne olabileceÄŸini kestirmenin gÃ¼Ã§ olduÄŸunu ifade etti.

Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° DEÄžÄ°L "KOORDÄ°NASYON"

Ä°srailli askeri ve gÃ¼venlik uzmanÄ± Yiftah Shapir ise Ä°srail ve Rus ordularÄ± arasÄ±nda Suriye hakkÄ±nda "iÅŸ birliÄŸinden ziyade bir koordinasyon" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Shapir, "Suriye Ã¼zerindeki faaliyetlerin koordine edilmesi ve Ä°srail uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bir Rus uÃ§aÄŸÄ± tarafÄ±ndan vurulmasÄ± veya bir Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ä°srail uÃ§aÄŸÄ± tarafÄ±ndan vurulmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik bir koordinasyon var. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda daha Ã¼st askeri iÅŸ birliÄŸi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°srail'in baÅŸÄ±ndan bu yana Suriye'deki iÃ§ savaÅŸta taraf olmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± buna karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n BeÅŸÅŸar Esed rejimine destek verdiÄŸine dikkati Ã§eken Shapir, "Bunun deÄŸiÅŸeceÄŸini sanmÄ±yorum. Netanyahu yarÄ±nki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede muhtemelen Putinâ€™i, Ä°ran ve Hizbullahâ€™la daha az iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸacak ancak baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸine ihtimal vermiyorum. Rusya ile Ä°srail arasÄ±ndaki askeri koordinasyon ise devam edecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°srail'in Suriye konusundaki Ã¶nceliÄŸini "GeliÅŸmiÅŸ silahlarÄ±n Hizbullahâ€™Ä±n eline geÃ§mesine engel olmak" ÅŸeklinde belirten Shapir, Netanyahuâ€™nun Rusyaâ€™yÄ± bu denli sÄ±k ziyaret etmesiyle ilgili olarak ise "Rusya Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda son derece aktif. Bu yÃ¼zden Netanyahu son bir yÄ±lda Putin ile ABD BaÅŸkanlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nden daha fazla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Netanyahu, kendisini ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'a Obama'dan daha yakÄ±n hissediyor ama Trump'Ä±n politikasÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ± hala bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±r." diye konuÅŸtu.

Ä°SRAÄ°L'Ä°N DEÄžÄ°ÅžMEYEN POLÄ°TÄ°KASI "Ä°RAN"

KudÃ¼s Ä°brani Ãœniversitesi'nden OrtadoÄŸu UzmanÄ± Eldar Pardo da, "Ä°srail'in sÃ¼regelen politikasÄ± OrtadoÄŸu'daki tÃ¼m taraflarÄ± perde arkasÄ±nda Ä°ran ve Hizbullah'a karÅŸÄ± birleÅŸtirmek" olduÄŸunu belirtti.

Pardo, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Rusya Suriye'ye askeri mÃ¼dahalede bulunduÄŸu an Ä°srail Rusya ile irtibata geÃ§ti ve kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bunu Suriye'ye komÅŸu diÄŸer Ã¼lkeler de yaptÄ±. Ä°srail'in amacÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± sakin tutmak ve OrtadoÄŸu yangÄ±nÄ±ndan uzakta durmak. Ä°srail, Hizbullah ve Ä°ran'Ä±n sÄ±nÄ±rdan Ã§ekilmesini ya da en azÄ±ndan daha fazla etkin olmayarak statÃ¼konun korunmasÄ±nÄ±, daha fazla ilerlemesinin Ã¶nlenmesini istiyor."

Suriye ile Rusya arasÄ±nda gerÃ§ek askeri iÅŸ birliÄŸi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini de ifade eden Pardo, "En fazla istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± ve koordinasyon olabilir. Ä°srail, Rusya'dan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼reklilik arz eden ÅŸiddetin Ã¶nlenmesini isteyecektir." tespitinde bulundu.