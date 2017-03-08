16:36, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Hakkari'de mÃ¼himmat ele geÃ§irildi





Hakkari DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nakta mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±ndaki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta PKK'yaÂ ait mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince PKK/KCK faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Bu kapsamda, merkeze baÄŸlÄ± DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK/KCK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nak olduÄŸu ve bu sÄ±ÄŸÄ±nakta malzeme saklandÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi edinilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgede arama tarama faaliyeti gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: "Arama tarama faaliyetleri neticesinde PKK/KCK tarafÄ±ndan kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak ve mevziler tespit edilmiÅŸtir. SÄ±ÄŸÄ±nak iÃ§erisinde Motorola marka 2 el telsizi ve telsiz bataryalarÄ±, telsiz ÅŸarj aleti, 42 adet AK-47 kalaÅŸnikof marka uzun namlulu silaha ait mÃ¼himmat, 2 lokma anahtarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da yaÅŸamsal malzeme ele geÃ§irilmiÅŸtir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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