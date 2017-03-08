Tunus'tan Avustralya'ya tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunus Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Hadi Mecdub, Ã¼lkede halihazÄ±rda bir gÃ¼venlik endiÅŸesi yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Avustralya'nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± "Tunus'a gitmeyin" uyarÄ±sÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
BaÅŸkentte "Bingirdan SavaÅŸÄ± Sergisi"nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Mecdub, Tunus'ta gÃ¼venlik durumunun istikrarlÄ± olduÄŸunu ancak teyakkuzda kalÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Turizm sezonunun baÅŸlangÄ±cÄ± olan bir dÃ¶nemde Avustralya'nÄ±n "Tunus'a gitmeyin" uyarÄ±sÄ±na anlam veremediklerini belirten Mecdub, "Avustralya, Tunus'un gÃ¼venliÄŸine dair bilgileri bizden daha iyi bilme imkanÄ±na sahip deÄŸil." dedi.
Tunuslu Bakan ayrÄ±ca, "Bingirdan SavaÅŸÄ±"nÄ±n halkÄ±n hafÄ±zasÄ±nda yaÅŸatÄ±lmasÄ± ve bu sembole gÃ¶re hareket edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
DEAÅž'a baÄŸlÄ± gruplar, Tunus'un Libya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Bingirdan kentindeki askeri birliklere 7 Mart 2016'da toplu saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸ, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 55 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, 12 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ve 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Tunus'ta "Bingirdan SavaÅŸÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgenin DEAÅž'tan temizlendiÄŸi duyurulmuÅŸtu.
Ä°srail'in insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinden Bâ€™Tselem, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± son raporunda Ä°srail devletinin Filistinlilerin tazminat almasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Tunus Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mecdub, vatandaÅŸlarÄ±na "Tunus'a gitmeyin" uyarÄ±sÄ± yapan Avustralya'ya tepki gÃ¶sterdi
Ä°srailli askeri ve gÃ¼venlik uzmanÄ± Shapir, "Netanyahu yarÄ±nki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede muhtemelen Putin'i, Ä°ran ve Hizbullah'la daha az iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸacak ancak baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸine ihtimal vermiyorum" dedi
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Kabil'deki askeri hastaneye bu sabah yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž Ã¼stlenirken saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56'ya yÃ¼kseldi
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Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi lideri Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla cumartesi gÃ¼nÃ¼ Hollanda'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili etkinliÄŸini protesto etti
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