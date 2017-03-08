16:40, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Tunus'tan Avustralya'ya tepki





Tunus Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mecdub, vatandaÅŸlarÄ±na "Tunus'a gitmeyin" uyarÄ±sÄ± yapan Avustralya'ya tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunus Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Hadi Mecdub, Ã¼lkede halihazÄ±rda bir gÃ¼venlik endiÅŸesi yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Avustralya'nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± "Tunus'a gitmeyin" uyarÄ±sÄ±na tepki gÃ¶sterdi. BaÅŸkentte "Bingirdan SavaÅŸÄ± Sergisi"nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Mecdub, Tunus'ta gÃ¼venlik durumunun istikrarlÄ± olduÄŸunu ancak teyakkuzda kalÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Turizm sezonunun baÅŸlangÄ±cÄ± olan bir dÃ¶nemde Avustralya'nÄ±n "Tunus'a gitmeyin" uyarÄ±sÄ±na anlam veremediklerini belirten Mecdub, "Avustralya, Tunus'un gÃ¼venliÄŸine dair bilgileri bizden daha iyi bilme imkanÄ±na sahip deÄŸil." dedi. Tunuslu Bakan ayrÄ±ca, "Bingirdan SavaÅŸÄ±"nÄ±n halkÄ±n hafÄ±zasÄ±nda yaÅŸatÄ±lmasÄ± ve bu sembole gÃ¶re hareket edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. DEAÅž'a baÄŸlÄ± gruplar, Tunus'un Libya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Bingirdan kentindeki askeri birliklere 7 Mart 2016'da toplu saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸ, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 55 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, 12 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ve 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Tunus'ta "Bingirdan SavaÅŸÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgenin DEAÅž'tan temizlendiÄŸi duyurulmuÅŸtu.

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