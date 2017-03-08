Dünya Bülteni Haber Portalı

16:52, 08 Mart 2017 Çarşamba

"İsrail, Filistinlilerin tazminat almasını engelliyor"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in önde gelen insan hakları örgütlerinden B'Tselem, İsrail devletinin ordunun ihlallerinden zarar gören Filistinlilerin tazminat almasını engellemeye çalıştığını açıkladı.

İşgal Altındaki Topraklardaki İsrail İnsan Hakları Enformasyon Merkezi (B'Tselem), İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlalleri ile ilgili hazırladığı “Ne kontrol eden var, ne hesaba çeken” başlıklı raporunda, İsrail’in ihlallerine karşı Filistinlilerin açtığı dava sayısının yüzde 95 oranında düştüğüne işaret etti.

B’Tselem'in raporunda, İsrail devletinin son 20 yılda, ordunun ihlallerine karşılık Filistinlilerin tazminat alma imkanlarını tamamen ortadan kaldırmaya çalıştığı vurgulandı.

İsrail’in "Filistinlilerin can ve mal güvenliğini hiçe saydığının" altının çizildiği raporda, Filistinlilerin İsrail’in bu yaklaşımından dolayı haklarını aramaktan ve uluslararası kanunlar çerçevesinde tazminat istemekten vazgeçtiklerine dikkat çekildi.

Raporda, İsrail devletinin çıkardığı kanunlar ve yasa değişiklikleriyle birlikte Filistinlilerin devlete karşı dava açma yolunun tamamen kapatıldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı verilerine göre, Filistinliler 2002 ila 2006 yılları arasında İsrail devletine karşı her yıl yaklaşık 300 dava açarken 2012 ila 2016 yılları arasında bu rakam 18'e kadar düştü.