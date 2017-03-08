17:07, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Lice'de Ã§atÄ±ÅŸma, bir asket ÅŸehit





DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden bÃ¼yÃ¼k operasyonda 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda 1 uzman Ã§avuÅŸun ÅŸehit olduÄŸu, 9 PKK' lÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

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