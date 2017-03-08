DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:23, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
17:07, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Lice'de Ã§atÄ±ÅŸma, bir asket ÅŸehit
Lice'de Ã§atÄ±ÅŸma, bir asket ÅŸehit

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden bÃ¼yÃ¼k operasyonda 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda 1 uzman Ã§avuÅŸun ÅŸehit olduÄŸu, 9 PKK' lÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.



Ä°lgili Konular DiyarbakÄ±r PKK
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi Ä°stanbul da baÅŸladÄ±
UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi Ä°stanbulâ€™da baÅŸladÄ±

NÃ¼kleer endÃ¼strinin Ã¶nde gelen yerli ve yabancÄ± temsilcileri, 4â€™Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi iÃ§in Ä°stanbulâ€™da buluÅŸtu
Lice'de Ã§atÄ±ÅŸma bir asket ÅŸehit
Lice'de Ã§atÄ±ÅŸma, bir asket ÅŸehit

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden bÃ¼yÃ¼k operasyonda 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu.
Hakkari'de mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
Hakkari'de mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Hakkari DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nakta mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler bulundu
Meteoroloji'den Ä°stanbul'a yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den Ä°stanbul'a yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyreden sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸerek yerini yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havaya bÄ±rakacak
Kahraman yeniden Meclis Genel Kurulunda
Kahraman yeniden Meclis Genel Kurulunda

YaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶ren TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Meclis mesaisine TBMM Genel Kurulunu aÃ§arak baÅŸladÄ±
KÃ¼Ã§Ã¼k Irmak'Ä±n katilinin cezasÄ± belli oldu
KÃ¼Ã§Ã¼k Irmak'Ä±n katilinin cezasÄ± belli oldu

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esinde 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla tutuklanan sanÄ±k Himmet AktÃ¼rk, 51 yÄ±l hapis ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Bayram "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul'da 2 ayda 100 bin yeni istihdam olacak'
'Ä°stanbul'da 2 ayda 100 bin yeni istihdam olacak'

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸlar, istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda Ä°TO Ã¼yelerinin 2 ayda 100 binin Ã¼zerinde yeni istihdam oluÅŸturmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda DEAÅž ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda DEAÅž ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi GÃ¼veÃ§Ã§i Mahallesi'nden bir kadÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.
YÄ±ldÄ±rÄ±m KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼zel anlattÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼zel anlattÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin sÃ¶zleri iÃ§in "Bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok gÃ¼zel anlattÄ±" dedi
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kanÄ±t taburcu oldu
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kanÄ±t taburcu oldu

Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden taburcu edildi
quot Torba kanun quot Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
"Torba kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

Vergisini dÃ¼zenli Ã¶deyen mÃ¼kelleflere, belirlenen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± halinde yÃ¼zde 5 indirim yapÄ±lacak, ancak indirim tutarÄ± 1 milyon liradan fazla olamayacak
Darbe giriÅŸiminin Ã§atÄ± iddianamesi kabul edildi VÄ°DEO
Darbe giriÅŸiminin Ã§atÄ± iddianamesi kabul edildi | VÄ°DEO

FETÃ–'nÃ¼n15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, arasÄ±nda "Yurtta Sulh Konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 221 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan "Ã§atÄ± iddianamesi" Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatÄ±
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Sanayi Ã¼retimi Ocak ayÄ±nda beklentinin Ã¼zerinde arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi Ocak ayÄ±nda beklentinin Ã¼zerinde arttÄ±

Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi ocakta yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 2,6 arttÄ±. Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 1,3 yÃ¼kseldi
22 ildeki FETÃ– operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±
22 ildeki FETÃ– operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY Ã¼yesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapÄ±lanma iÃ§erisinde olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Haberler

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonlarÄ±: 41 gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonlarÄ± 41 gÃ¶zaltÄ±

DiyarbakÄ±r'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± ihbarÄ±
DiyarbakÄ±r'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± ihbarÄ±

DiyarbakÄ±r'da narkoterÃ¶r operasyonu
DiyarbakÄ±r'da narkoterÃ¶r operasyonu

DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kalktÄ±
DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kalktÄ±

TSK: 2 TerÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi
TSK 2 TerÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonu: 5 gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonu 5 gÃ¶zaltÄ±

HDP'li milletvekili Pir hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ±
HDP'li milletvekili Pir hakkÄ±nda quot zorla getirme quot kararÄ±

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonunda 36 kilo EYP
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonunda 36 kilo EYP






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 