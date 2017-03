17:13, 08 Mart 2017 Çarşamba

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nükleer Mühendisler Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi, dördüncü kez nükleer sanayinin önde gelen isimlerini İstanbul’da buluşturdu. Zirve kapsamında, 2060’a kadar Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da hayata geçirilmesi planlanan 30 nükleer santral projesi ile oluşacak 600 milyar dolarlık pazardan Türk firmalarının nasıl pay alabileceği masaya yatırıldı.

İki gün boyunca sürecek olan Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında; Japonya, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Rusya ve Çin’den gelen firmalar Türk ortaklar bulmak için 200’ün üzerinde ticari eşleştirme görüşmesi yapacak.

Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Zirve Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ergün, “Yaklaşık 500 bin ayrı parçadan oluşan nükleer santral projelerinin her birinde yaklaşık 12-14 bin kişilik istihdam sağlanıyor. Nükleer Enerji Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalara göre nükleer santrallerde çalışan her 100 kişi için ekstra yaklaşık 66 kişilik istihdam oluşturuyor. Bu açıdan nükleer santral projeleri ülke ekonomisi açısından doping etkisi sağlıyor. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da 2060 yılına kadar yaklaşık 30 nükleer santral projesi devreye girecek ve her bir projenin maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olacak. Bu süreçte oluşacak 600 milyar dolarlık pazardan Türk firmalarının daha fazla pay alabilmesi için Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi vizyon açan bir etkinlik oluyor” dedi.

"KOBİ'LER TEŞVİK EDİLSİN"

Nükleer santrallere yönelik geliştirilecek kapasitenin enerji, uzay, savunma, otomotiv, denizcilik, havacılık gibi katma değeri yüksek sanayi kollarında da kullanılabileceğini ifade eden Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Koray Tuncer, Türkiye’nin geleceğinin nükleer enerji gibi katma değerli sektörlerde olduğunu bildirdi. Tuncer, “Nükleer santral projelerinin inşaatı yaklaşık 5 yıl sürüyor ve bir nükleer santral projesinin ömrü 30-40 yıl devam ediyor. Bu kadar uzun vadeli olan nükleer enerji yatırımları, ucuz enerjinin yanı sıra birçok yan sanayinin gelişmesine de aracılık ediyor. Türkiye eğer nükleer enerji sektörüne yatırım yapar ve KOBİ’lerini bu alanda gelişmesini teşvik ederse sadece Türkiye’deki değil yurt dışındaki projelerden de pay alma şansını yakalayacak ve teknoloji ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna yükselecektir” diye konuştu.

Yerli firmaların sadece yerli olduğu için bir nükleer santral projesinde yer alamayacağını söyleyen 4.’üncü Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi Başkan Yardımcısı Nilay Çubukçu, “Nükleer santral projeleri için yüksek güvenlik ve kalite yönetimine sahip olmak olmazsa olmaz ön koşuldur. Nükleer santral projelerinde yer almak isteyen Türk firmalarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın online firma envanter sistemine kayıt olmaları gerekiyor. Yerli şirketlerin bağlı bulundukları ticaret ve sanayi odaları ile yakın iletişimde bulunmalarının da projelerin ihtiyaçlarını anlamada çok önemli. Bu konuda firmalar yalnız olmadıklarını da bilmeliler. Yerlileştirmeyi artırmak için birçok mekanizma var” ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Yavuz Cabbar ise “Ankara Sanayi Odası olarak 3 farklı proje ile kamu, özel sektör, sivil toplum ve diğer odalarla birlikte sanayicilerimizin nasıl nükleer santral tedarikçisi olabilecekleri üzerinde çalışıyoruz. Ülke çapında nükleer alanındaki koordinasyonu sağlayan Enerji Bakanlığımızla birlikte yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Çinlilerin kısa zamanda ulaştıkları nokta bizler için önemli bir rol model oluyor. Türkiye’nin yerel sanayisi ile nükleer sektöründe mümkün olan en yüksek paya ulaşmayı hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sinop Nükleer Enerji Şirketi (MHI) Başkanı Makato Kanda, Sinop nükleer santral projesinin halen fizibilite aşamasında olduğunu belirterek, nükleer santrallerin Türkiye için değerli projeler olduğunu ifade etti. Nükleer enerjinin temiz enerji arzı için önemli olduğunu açıklayan Kanda, nükleer santrallerin topluma sürekli ekonomik fayda sağladığını ve sanayi kollarının altyapılarının iyileştirilmesi için birçok katkı sunacağını belirtti.

Çin’in yerelleştirme uygulamaları hakkında bilgi veren SNPTC Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Fengxue, Çin’in yerelleştirmede yüzde 80’lere ulaştığını ifade etti. Fengxue, “Çin’in çok kısa zamanda bu kadar yüksek oranda yerelleştirme başarısı göstermesinin nedenleri, devlet ve şirketler düzeyinde nükleer enerji santrallerinin kurulması için birliktelikler geliştirildi. Devlet tarafından planlama, projelendirme ve finansman destekleri sağlandı. Ekipman üreticileri de yatırımlarını bu alana yaptı. Böylelikle nükleer enerji konusunda hızlı bir yol aldık” diye konuştu.