17:20, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Avrupa'nÄ±n dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlar kendi partilerini kuruyor

Ä°slamofobinin yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n giderek daha fazla dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da, MÃ¼slÃ¼manlar kendi seslerini duyurmak ve siyaset yoluyla sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in kendi partilerini kuruyor.

Avrupa'da Fransa, Avusturya, Hollanda, Ä°spanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da kurucularÄ± veya Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man olan 11 parti bulunuyor. Bu partiler, Yunanistan ve Bulgaristan'da TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±klarÄ±n sesi olurken, Hollanda, Avusturya ve Fransa'da Ä°slamofobiye karÅŸÄ± alternatif oluÅŸturuyor. DÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶tekileÅŸtirilmiÅŸlerin ve sorunlarÄ± gÃ¶zardÄ± edilenlerin kurduÄŸu partiler, sadece MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in deÄŸil, aynÄ± zamanda haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen diÄŸer etnik ve dini gruplar iÃ§in de kendilerini siyaset yoluyla ifade edebileceÄŸi bir mecraya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

AVUSTURYA

TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla bilinen Avusturya'da, TÃ¼rk kÃ¶kenli vatandaÅŸlar Gelecek Ä°Ã§in Yeni Hareket Partisi (NBZ) ile sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m arÄ±yor. Voralberg eyaletinde 2016'nÄ±n sonunda kurulan partinin hedefi, Avusturya genelinde siyaset yapmak.

NBZ Genel BaÅŸkanÄ± Adnan DinÃ§er, Avusturya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partilerin yÃ¼kseliÅŸe geÃ§mesinin, daha hÄ±zlÄ± ÅŸekilde harekete geÃ§melerine neden olduÄŸunu belirerek, "Siyasi aktÃ¶rler burada yaÅŸayan azÄ±nlÄ±klar hakkÄ±nda kararlar alÄ±yorlar. Ancak bizler bu karar mekanizmasÄ±nÄ±n iÃ§erisinde yer almÄ±yoruz. Bu nedenle azÄ±nlÄ±k toplumu 50-100 yÄ±l sonrasÄ±na iliÅŸkin geleceÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak, kendi haklarÄ±nÄ± koruma iÃ§in siyasi oluÅŸumlar iÃ§erisinde varlÄ±k gÃ¶stermelidir." dedi.

NBZ'nin teÅŸkilatlanma sÃ¼recinin devam ettiÄŸini, muhtarlÄ±ktan ulusal meclise kadar her alanda etkin olmak istediklerini kaydeden DinÃ§er, "Ãœlkede yaÅŸayan azÄ±nlÄ±klarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± gideren bir parti yok. Aksine son zamanlarda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partiler gibi bizlere yakÄ±n olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z partiler de bizlere karÅŸÄ± tavÄ±r alÄ±yorlar. Bu tutumun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Avusturya ve Avrupaâ€™da daha da artacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bunlara cevap verilecek yer ise siyasi arenadÄ±r. Bu nedenle bÃ¶yle bir siyasi partiye ihtiyaÃ§ vardÄ±r. NBZ partisi de bu ihtiyaca binaen kurulmuÅŸtur." ifadesini kullandÄ±.

HOLLANDA

MÃ¼slÃ¼man ve TÃ¼rk karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ± Hollanda'da ise, DENK Partisi bulunuyor. FelemenkÃ§e'de "dÃ¼ÅŸÃ¼n" anlamÄ±na gelen DENK, Ä°ÅŸÃ§i Partisi milletvekilleri Tunahan Kuzu ve SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n, partinin entegrasyon politikasÄ±na gÃ¼venoyu vermemeleri nedeniyle ihraÃ§ edilmesiyle Åžubat 2015'te kuruldu.

Zaman iÃ§inde aldÄ±ÄŸÄ± destek artan partiye, 2016 yÄ±lÄ±nda aralarÄ±nda FaslÄ± HollandalÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Farid Azarkan ve sunucu Sylvana Simons'un da olduÄŸu isimler katÄ±ldÄ±.

DENK lideri Kuzu, Hollanda'da son yÄ±llarda siyasi partilerin Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± tavÄ±r takÄ±narak aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa kaydÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Partimiz, Hollanda'da sesi duyulmayan insanlarÄ±n sesini duyurmak iÃ§in kuruldu." dedi. En Ã¶nemli toplumsal sorumluluÄŸun siyaset olduÄŸunu kaydeden Kuzu, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ±, farklÄ± topluluklardan azÄ±nlÄ±klarÄ± bir araya getirdiklerini sÃ¶yledi. Kuzu, iÃ§erisinde HollandalÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu bir siyasi oluÅŸum olarak, yeni bir rÃ¼zgar esmesini saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

FRANSA

Fransa'da TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man derneklerin giriÅŸimiyle kurulan EÅŸitlik ve Adalet Partisi (PEJ) de, Ã¼lkede birÃ§ok konuda ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n haklarÄ±nÄ± Ã¶nceliyor.

Fransaâ€™da TÃ¼rklerin kuruluÅŸunda yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk parti olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan PEJ, Mart 2015â€™te dÃ¼zenlenen Ä°l Genel Meclisi seÃ§imlerine katÄ±lsa da ilk turda elendi. KuruluÅŸunun Ã¼zerinden henÃ¼z 2 ay geÃ§mesine karÅŸÄ±n parti, seÃ§imlerde yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 4 ÅŸehir ve 10 kantonda binlerce kiÅŸinin desteÄŸini alarak, yÃ¼zde 2-6 oranÄ±nda oy elde etti.

AA muhabirine konuÅŸan PEJ BaÅŸkanÄ± Åžakir Ã‡olak, partinin temel amacÄ±nÄ±n adaletsizlik ve eÅŸitsizlikle mÃ¼cadele etmek olduÄŸunu belirterek, "Tek baÅŸÄ±na MÃ¼slÃ¼man ya da bir TÃ¼rk partisi deÄŸiliz. Ancak bÃ¶lgemizde MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusu temsil eden bir parti de yok. Biz her kesime adaletin saÄŸlanmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

PEJ, haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak milletvekili genel seÃ§imlerinde Ã§ok sayÄ±da ÅŸehirde aday belirleyerek yarÄ±ÅŸa katÄ±lacak.

Ãœlkedeki diÄŸer bir parti olan Fransa MÃ¼slÃ¼man Demokratlar BirliÄŸi (UDMF) ise 2015 seÃ§imlerinde Paris bÃ¶lgesinde bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± saÄŸlayarak, birÃ§ok ilde YeÅŸiller Partisi'nden daha fazla oy almayÄ± baÅŸardÄ±.

Kuzey Afrika gÃ¶Ã§meni kesimin sesini duyurmayÄ± ve FransÄ±z MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sistemde yer edinmelerini savunan partinin yÃ¶neticileri de bÃ¼yÃ¼k oranda gÃ¶Ã§men kÃ¶kenli FransÄ±z yurttaÅŸlarÄ±ndan oluÅŸuyor.

Fransa MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Partisi (PMF) de Strazburgâ€™da 1997 yÄ±lÄ±nda Muhammed Latrece tarafÄ±ndan kuruldu. Parti, bazÄ± konularda aÅŸÄ±rÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± ile gÃ¼ndeme geldi. 2014â€™te FransÄ±z yargÄ±s,Ä± Latrece ve baÅŸkanÄ± olduÄŸu derneÄŸin banka hesaplarÄ±nÄ±n dondurulmasÄ±na karar verdi.

Ä°SPANYA

NÃ¼fusun yÃ¼zde 4'Ã¼ne denk gelen yaklaÅŸÄ±k 1,9 milyon MÃ¼slÃ¼manÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°spanya'da, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu iki parti Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Fas topraklarÄ±nda bulunup Ä°spanya'ya baÄŸlÄ± olan Ceuta ve Melilla kentlerinde faaliyet gÃ¶steren bu partiler, yerel dÃ¼zeyde siyaset yapÄ±yor.

1999 yÄ±lÄ±ndan bu yana Melilla kentindeki ikinci bÃ¼yÃ¼k siyasi parti konumundaki Coalicion por Melilla partisinin, 25 sandalyeli belediye meclisinde 7 Ã¼yesi bulunuyor.

Ceuta'da ise Union Democrata Ceuti ve Partido Socialista del Pueblo de Ceuta partilerinin birleÅŸmesiyle 2011 yÄ±lÄ±nda kurulan Coalicion Caballas kentte Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k siyasi gÃ¼Ã§ konumunda. Ceuta ve Melilla'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu bu partiler, kendi tercihleriyle ÅŸimdiye kadar Ã¼lkede hiÃ§bir genel seÃ§ime katÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil.

BULGARÄ°STAN

Bulgaristan'da, Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu 3 siyasi parti faaliyet gÃ¶steriyor. Bunlardan Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) Ahmet DoÄŸan tarafÄ±ndan 1990 yÄ±lÄ±nda kuruldu.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile koalisyon kurarak Ã¼lke yÃ¶netiminde sÃ¶z sahibi olan HÃ–H'de, DoÄŸan'a karÅŸÄ± Ocak 2013'te yapÄ±lan suikast giriÅŸimi ardÄ±ndan yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸine gidildi. DoÄŸan'Ä±n yerine gelen LÃ¼tvi Mestan, Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rk hava sahasÄ± Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin Moskova karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¶revi Mustafa KaradayÄ±'ya bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±. 27 Ocak'ta feshedilen 240 Ã¼yelik parlamentoda 38 kiÅŸi ile temsil edilen HÃ–H, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 4 milletvekiline sahip.

Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± dÃ¶nemin parti lideri Mestan'Ä±n TÃ¼rkiye yanlÄ±sÄ± tutumu ve Rus tarafÄ±nÄ± eleÅŸtirmesi, HÃ–H'Ã¼ ikiye bÃ¶ldÃ¼ ve yeni oluÅŸuma kapÄ± araladÄ±. 5 eski HÃ–H milletvekili ile birlikte Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ Ä°Ã§in Demokratlar (DOST) Partisi'ni 2016'da kuran Mestan, 26 Mart'ta yapÄ±lacak seÃ§imlere hazÄ±rlanÄ±yor. BaÅŸta TÃ¼rkÃ§e olmak Ã¼zere anadil eÄŸitimine Ã¶nem veren Mestan, siyasi konuÅŸmalarÄ±nda ayrÄ±ca Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±mÄ± iÅŸgali aleyhine sÃ¶ylemlerde bulunuyor. Mestan ayrÄ±ca, Bulgaristan'Ä±n komÅŸusu TÃ¼rkiye ile iyi siyasi ve ekonomik iliÅŸkileri olmasÄ± gerektiÄŸini de her fÄ±rsatta dile getiriyor.

Bulgaristan'da yine HÃ–H'Ã¼n eski Ã¼yelerinin kurduÄŸu diÄŸer bir parti de, KazÄ±m Dal ve Korman Ä°smailov'un 2012'de kurduÄŸu HÃ¼rriyet ve Åžeref Halk Partisi (HÅžHP). GeÃ§en parlamento seÃ§imlerinde saÄŸcÄ± Reformcu Blok (RB) koalisyonu iÃ§inde yer alan HÅžHP, parlamentoda sadece Ä°smailov tarafÄ±ndan temsil edildi.

DOST ile seÃ§imlerde ittifak yapma kararÄ± alan HÅžHP'nin seÃ§imlerin ardÄ±ndan parlamentoda Mestan ve HÅžHP partisinin ÅŸu anki lideri Orhan Ä°smailov tarafÄ±ndan temsil edilmesi bekleniyor. Aksini gÃ¶steren kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren iki lider, kurduklarÄ± DOST BirliÄŸi ittifakÄ±nÄ±n, Ã¶nemli bir potansiyeli olduÄŸunu savunuyor.

YUNANÄ°STAN

Yunanistan'da ise, Dostluk EÅŸitlik BarÄ±ÅŸ (DEB) Partisi, TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± temsilen siyaset yapÄ±yor. Merkezi BatÄ± Trakya'nÄ±n GÃ¼mÃ¼lcine kentinde olan DEB, 1991 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rk azÄ±nlÄ±k mensubu milletvekillerinin baÄŸÄ±msÄ±z olarak Yunan parlamentosuna girmelerini engellemek amacÄ±yla seÃ§im sistemine yÃ¼zde 3'lÃ¼k baraj getirilmesinin ardÄ±ndan Dr. SadÄ±k Ahmet tarafÄ±ndan kuruldu.

TÃ¼rk azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°skeÃ§e ve Evros'da da il teÅŸkilatlarÄ± bulunan DEBâ€™in kayÄ±tlÄ± yaklaÅŸÄ±k 6 bin Ã¼yesinin tamamÄ± BatÄ± TrakyalÄ± MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rklerden oluÅŸuyor.

Partinin kurucusu ve ilk genel baÅŸkanÄ± Ahmet tarafÄ±ndan siyasi hedefleri, azÄ±nlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± iÃ§te ve dÄ±ÅŸta duyurmak olarak aÃ§Ä±klanan DEB, bir dÃ¶nem siyaset arenasÄ±nda geride kaldÄ±ktan sonra 2010 yÄ±lÄ±nda Mustafa AliÃ§avuÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimle tekrar faaliyetini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

DEB, 2014'te ilk kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AP seÃ§imlerinde Rodop, Evros ve Ä°skeÃ§e illerinde TÃ¼rk seÃ§menlerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bÃ¼nyesinde toplayarak yaklaÅŸÄ±k 43 bin oy ile birinci sÄ±rada yer aldÄ±.

DEB Genel BaÅŸkanÄ± AliÃ§avuÅŸ, Yunanistan'daki mevcut siyasi sistemin, azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n sesinin Yunan parlamentosunda duyurulmasÄ±nda engel teÅŸkil ettiÄŸini belirterek, "Atina, toplumumuzun sesini susturmak iÃ§in seÃ§im sistemine getirdiÄŸi yÃ¼zde 3â€™lÃ¼k baraj ile baÄŸÄ±msÄ±z adaylarÄ±n seÃ§ilmesini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±. Bunun Ã¼zerine bir siyasi parti kurmamÄ±z ihtiyaÃ§ haline geldi." dedi.

Bu ÅŸekilde milletvekili seÃ§ilmeseler bile parti temsilcileri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile iÃ§te ve dÄ±ÅŸta sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m aradÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan AliÃ§avuÅŸ, "Bu kapsamda baÅŸta AP'de grubu bulunan Avrupa HÃ¼r Ä°ttifakÄ± Partisi (EFA) olmak Ã¼zere birÃ§ok AvrupalÄ± siyasi kuruluÅŸlarla iÅŸbirliÄŸimiz var." diye konuÅŸtu. â€‹

Kaynak: AA

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