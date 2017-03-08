17:46, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi BaÄŸdat'ta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Fuad Masum'un, resmi ziyaret iÃ§in BaÄŸdat'ta bulunan Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hamis el-Cihinavi'yi kabul ettiÄŸi bildirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Masum, Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi'yi kabulÃ¼nde, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini gÃ¼Ã§lendirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Masum, "Ä°ki kardeÅŸ Ã¼lke arasÄ±nda iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme noktasÄ±nda deÄŸerlendirilmesi mÃ¼mkÃ¼n olan Ã§ok sayÄ±da ortak noktalar var. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Ã¶zellikle de iki Ã¼lkenin ve diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkelerinin sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi terÃ¶r belasÄ± geliyor. Irak gÃ¼Ã§lerinin verdiÄŸi mÃ¼cadele sonucu terÃ¶ristlerin varlÄ±klarÄ± tÃ¼kenmek Ã¼zere." dedi.

Ã–te yandan dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi, IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± Ä°brahim el-Caferi ve Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Cihinav'nin ajandasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda ekonomik ve siyasi alanda iÅŸ birliÄŸi ile terÃ¶r dosyasÄ± olduÄŸu kaydedildi.

Tunus basÄ±nÄ±nda, 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez bir Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n BaÄŸdat'Ä± ziyaret ettiÄŸi vurgulandÄ±.