Ã‡ekya ve Ruaya'yla nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara Sanayi OdasÄ± (ASO), TÃ¼rk nÃ¼kleer firmalarÄ±nÄ±n enerji sektÃ¶rÃ¼nden daha fazla pay alabilmeleri ve sertifikasyon konusunda gerekli deneyim ve birikime ulaÅŸmalarÄ± amacÄ±yla Ã‡ek Enerji Sanayi BirliÄŸi (CPIA) ve Rusya'dan Rosatom'un SÃ¼rekli EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim EnstitÃ¼sÃ¼ (CICE&T) ile iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.
4. UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi kapsamÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayla, taraflar arasÄ±nda nÃ¼kleer enerjide eÄŸitim ve teknoloji transferi yapÄ±lmasÄ± hedefleniyor.
ASO adÄ±na iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayan ASO Genel Sekreteri DoÃ§. Dr. Yavuz Cabbar, Akkuyu, Sinop ve planlanan 3'Ã¼ncÃ¼ nÃ¼kleer santral projesi iÃ§in 60 milyar dolar yatÄ±rÄ±m bedeli Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, nÃ¼kleer sektÃ¶re yÃ¶nelik faaliyette bulunan firmalar iÃ§in Ã¶nemli bir anlaÅŸma imzaladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Cabbar, CPIA ile imzalanan anlaÅŸmanÄ±n TÃ¼rk firmalarÄ± iÃ§in oldukÃ§a faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak "Ã‡ekler kendi Ã¼lkelerindeki Rus yapÄ±mÄ± nÃ¼kleer enerji santrallerinin ekipmanlarÄ±nÄ± kendileri Ã¼retiyor. Bu aÃ§Ä±dan onlarÄ±n deneyim ve birikimi baÅŸta Akkuyu olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'deki diÄŸer 2 nÃ¼kleer santral projesi iÃ§in de son derece Ã¶nemli olacak." dedi.
Enerji kaynaklarÄ±nÄ± Ã§eÅŸitlendirmenin Ã¼lke sanayisine Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Yavuz Cabbar, TÃ¼rkiye'de birkaÃ§ ay iÃ§inde sanayicilere yÃ¶nelik nÃ¼kleer teknoloji eÄŸitim merkezi aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ASO Genel Sekreteri Cabbar, Rusya Rosatom SÃ¼rekli EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim EnstitÃ¼sÃ¼ CICE&T ile imzalanan anlaÅŸmayla Akkuyu nÃ¼kleer santral projesinde Ã§alÄ±ÅŸacak iÅŸÃ§ilerin eÄŸitim ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayÄ± hedeflediklerini de belirtti.
CPIA YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Peter Bodnar da TÃ¼rkiye ile nÃ¼kleer enerji alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi iÃ§in hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade etti.
TÃ¼rkiye'nin nÃ¼kleer enerji alanÄ±nda Ã‡ekya'nÄ±n deneyiminden faydalanmasÄ± iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±klÄ± toplantÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸtaylar dÃ¼zenleyeceklerini belirten Bodnar, "CPIA olarak nÃ¼kleer enerji sektÃ¶rÃ¼nde TÃ¼rk firmalarÄ±na elimizden gelen desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
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ASO, Ã‡ek Enerji Sanayi BirliÄŸi ve Rusya'dan CICE&T ile nÃ¼kleer enerjide eÄŸitim ve teknoloji transferi alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
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