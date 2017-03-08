18:06, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Gayrimenkul sertifikasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu (SPK) BaÅŸkanÄ±Â Vahdettin ErtaÅŸ, TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TOKÄ°) Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaatâ€™Ä±n Park Mavera 3 projesinde uygulanacakÂ gayrimenkul sertifikasÄ±Â sistemine iliÅŸkin dÃ¼zenlenen toplantÄ±da konuÅŸtu.

Gayrimenkul sertifikalarÄ±nÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±n bir ev veya iÅŸ yerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± satÄ±n almalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran, gayrimenkul ÅŸirketlerinin de faizsiz finansman elde etmelerine imkan saÄŸlayan bir finansal araÃ§ olduÄŸunu belirten ErtaÅŸ, gayrimenkul sertifikasÄ± ihraÃ§ edebilmek iÃ§in ihraÃ§Ã§Ä± ÅŸirketin Ã¶nce bir proje hazÄ±rlamasÄ±, sonra ilgili belediyeden ve diÄŸer kurumlardan gerekli ruhsat ve izinleri almasÄ± ve ardÄ±ndan SPKâ€™ya baÅŸvurmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN