Gayrimenkul sertifikasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu (SPK) BaÅŸkanÄ±Â Vahdettin ErtaÅŸ, TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TOKÄ°) Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Makro Ä°nÅŸaatâ€™Ä±n Park Mavera 3 projesinde uygulanacakÂ gayrimenkul sertifikasÄ±Â sistemine iliÅŸkin dÃ¼zenlenen toplantÄ±da konuÅŸtu.
Gayrimenkul sertifikalarÄ±nÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±n bir ev veya iÅŸ yerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± satÄ±n almalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran, gayrimenkul ÅŸirketlerinin de faizsiz finansman elde etmelerine imkan saÄŸlayan bir finansal araÃ§ olduÄŸunu belirten ErtaÅŸ, gayrimenkul sertifikasÄ± ihraÃ§ edebilmek iÃ§in ihraÃ§Ã§Ä± ÅŸirketin Ã¶nce bir proje hazÄ±rlamasÄ±, sonra ilgili belediyeden ve diÄŸer kurumlardan gerekli ruhsat ve izinleri almasÄ± ve ardÄ±ndan SPKâ€™ya baÅŸvurmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
AB Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KaymakcÄ±, "Avrupa Parlamentosu koridorlarÄ±nda PKK sembollerini gÃ¶rmek ve onlarÄ±n etkinlikler dÃ¼zenlemesi Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. AynÄ± durum FETÃ– iÃ§inde geÃ§erli" dedi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Belek'teki otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 156'sÄ± Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, 8'i rÃ¼tbeli 164 kiÅŸi hakkÄ±nda Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§tÄ±
SPK BaÅŸkanÄ± ErtaÅŸ, gayrimenkul sertifikalarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n bir ev veya iÅŸ yerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± satÄ±n almalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran bir finansal araÃ§ olduÄŸunu bildirdi
ASO, Ã‡ek Enerji Sanayi BirliÄŸi ve Rusya'dan CICE&T ile nÃ¼kleer enerjide eÄŸitim ve teknoloji transferi alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
NÃ¼kleer endÃ¼strinin Ã¶nde gelen yerli ve yabancÄ± temsilcileri, 4â€™Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi iÃ§in Ä°stanbulâ€™da buluÅŸtu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden bÃ¼yÃ¼k operasyonda 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu.
Hakkari DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nakta mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler bulundu
Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyreden sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸerek yerini yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havaya bÄ±rakacak
YaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶ren TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Meclis mesaisine TBMM Genel Kurulunu aÃ§arak baÅŸladÄ±
Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esinde 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla tutuklanan sanÄ±k Himmet AktÃ¼rk, 51 yÄ±l hapis ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Bayram "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸlar, istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda Ä°TO Ã¼yelerinin 2 ayda 100 binin Ã¼zerinde yeni istihdam oluÅŸturmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi GÃ¼veÃ§Ã§i Mahallesi'nden bir kadÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin sÃ¶zleri iÃ§in "Bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok gÃ¼zel anlattÄ±" dedi
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden taburcu edildi