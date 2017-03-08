DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:29, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
18:24, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n Antalya'daki Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi sona erdi
Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n Antalya'daki Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi sona erdi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Belek'teki otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± OrgeneralÂ Hulusi AkarÂ ile ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± OrgeneralÂ Joseph DunfordÂ ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± OrgeneralÂ Valery Gerasimov'un Antalya'da Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Belek turizm merkezinin Ã§evresinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

Denizden bir fÄ±rkateyn ve Sahil GÃ¼venlik botunun yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik tedbirleri kapsamÄ±nda bir polis helikopteri ve insansÄ±z hava aracÄ± da havadan denetimler gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rus mevkidaÅŸlarÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan askeri makam araÃ§larÄ±yla otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Valery Gerasimov, Antalya'daki Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±da dÃ¼n bir araya gelmiÅŸti. ToplantÄ±da, Suriye ve Irak baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki gÃ¼venlikle ilgili ortak konularÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± Antalya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
TÃ¼rkiye'den AP'ye FETÃ– ve PKK uyarÄ±sÄ±
TÃ¼rkiye'den AP'ye FETÃ– ve PKK uyarÄ±sÄ±

AB Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KaymakcÄ±, "Avrupa Parlamentosu koridorlarÄ±nda PKK sembollerini gÃ¶rmek ve onlarÄ±n etkinlikler dÃ¼zenlemesi Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. AynÄ± durum FETÃ– iÃ§inde geÃ§erli" dedi
Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n Antalya'daki Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi sona erdi
Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n Antalya'daki Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi sona erdi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Belek'teki otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
156 Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisine darbe davasÄ±
156 Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisine darbe davasÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 156'sÄ± Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, 8'i rÃ¼tbeli 164 kiÅŸi hakkÄ±nda Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§tÄ±
Gayrimenkul sertifikasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±
Gayrimenkul sertifikasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

SPK BaÅŸkanÄ± ErtaÅŸ, gayrimenkul sertifikalarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n bir ev veya iÅŸ yerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± satÄ±n almalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran bir finansal araÃ§ olduÄŸunu bildirdi
Ã‡ekya ve Ruaya'yla nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±
Ã‡ekya ve Ruaya'yla nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±

ASO, Ã‡ek Enerji Sanayi BirliÄŸi ve Rusya'dan CICE&T ile nÃ¼kleer enerjide eÄŸitim ve teknoloji transferi alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi Ä°stanbul da baÅŸladÄ±
UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi Ä°stanbulâ€™da baÅŸladÄ±

NÃ¼kleer endÃ¼strinin Ã¶nde gelen yerli ve yabancÄ± temsilcileri, 4â€™Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi iÃ§in Ä°stanbulâ€™da buluÅŸtu
Lice'de Ã§atÄ±ÅŸma bir asket ÅŸehit
Lice'de Ã§atÄ±ÅŸma, bir asket ÅŸehit

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden bÃ¼yÃ¼k operasyonda 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu.
Hakkari'de mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
Hakkari'de mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Hakkari DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nakta mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler bulundu
Meteoroloji'den Ä°stanbul'a yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den Ä°stanbul'a yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyreden sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸerek yerini yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havaya bÄ±rakacak
Kahraman yeniden Meclis Genel Kurulunda
Kahraman yeniden Meclis Genel Kurulunda

YaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶ren TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Meclis mesaisine TBMM Genel Kurulunu aÃ§arak baÅŸladÄ±
KÃ¼Ã§Ã¼k Irmak'Ä±n katilinin cezasÄ± belli oldu
KÃ¼Ã§Ã¼k Irmak'Ä±n katilinin cezasÄ± belli oldu

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esinde 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla tutuklanan sanÄ±k Himmet AktÃ¼rk, 51 yÄ±l hapis ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Bayram "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul'da 2 ayda 100 bin yeni istihdam olacak'
'Ä°stanbul'da 2 ayda 100 bin yeni istihdam olacak'

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸlar, istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda Ä°TO Ã¼yelerinin 2 ayda 100 binin Ã¼zerinde yeni istihdam oluÅŸturmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda DEAÅž ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda DEAÅž ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi GÃ¼veÃ§Ã§i Mahallesi'nden bir kadÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.
YÄ±ldÄ±rÄ±m KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼zel anlattÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼zel anlattÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin sÃ¶zleri iÃ§in "Bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok gÃ¼zel anlattÄ±" dedi
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kanÄ±t taburcu oldu
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kanÄ±t taburcu oldu

Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden taburcu edildi

Haberler

Antalya'da kritik Suriye zirvesi
Antalya'da kritik Suriye zirvesi

Ã‡ocuÄŸunu okula gÃ¶ndermeyen veliye para cezasÄ±
Ã‡ocuÄŸunu okula gÃ¶ndermeyen veliye para cezasÄ±

'AntalyalÄ±larÄ±n ayaklarÄ± yerden kesildi'
AntalyalÄ±larÄ±n ayaklarÄ± yerden kesildi'

Halk otobÃ¼sÃ¼nde bÄ±Ã§aklÄ± tacizci operasyonu
Halk otobÃ¼sÃ¼nde bÄ±Ã§aklÄ± tacizci operasyonu

Antalya'da izinsiz kazÄ± operasyonu: 6 gÃ¶zaltÄ±
Antalya'da izinsiz kazÄ± operasyonu 6 gÃ¶zaltÄ±

Antalya'da bir savcÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
Antalya'da bir savcÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

Antalya'da FETÃ– operasyonu: 11 tutuklama
Antalya'da FETÃ– operasyonu 11 tutuklama

Antalya'da 253 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Antalya'da 253 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 