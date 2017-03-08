18:24, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n Antalya'daki Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± OrgeneralÂ Hulusi AkarÂ ile ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± OrgeneralÂ Joseph DunfordÂ ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± OrgeneralÂ Valery Gerasimov'un Antalya'da Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Belek turizm merkezinin Ã§evresinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

Denizden bir fÄ±rkateyn ve Sahil GÃ¼venlik botunun yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik tedbirleri kapsamÄ±nda bir polis helikopteri ve insansÄ±z hava aracÄ± da havadan denetimler gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rus mevkidaÅŸlarÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan askeri makam araÃ§larÄ±yla otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Valery Gerasimov, Antalya'daki Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±da dÃ¼n bir araya gelmiÅŸti. ToplantÄ±da, Suriye ve Irak baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki gÃ¼venlikle ilgili ortak konularÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.