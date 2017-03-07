18:29, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail meclisi skandal ezan yasaÄŸÄ±nÄ± ilk oylamada kabul etti





Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± mecliste yapÄ±lan ilk oylamada kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'deÂ ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± mecliste (Knesset) yapÄ±lan ilkÂ oylamada kabul edildi. EzanÄ±n gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasÄ±nda hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren tasarÄ± iÃ§in Knesset'te yapÄ±lan oylamada 55 milletvekili "evet" oyu kullanÄ±rken, 48 milletvekili tasarÄ±ya karÅŸÄ± oy verdi. Knesset'teki Arap milletvekilleri, oylama sonucunun aÃ§Ä±klanmasÄ±yla birlikte tekbir getirerek tepkilerini ortaya koydu. OylamanÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kan Arap milletvekili Ahmed Tiybi, "Ezan namaz Ã§aÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r. (Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin) Netanyahu ve onun aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± destekÃ§ilerine raÄŸmen bu topraklarda yankÄ±lanacaktÄ±r." dedi. TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± ve uygulamaya geÃ§irilmesi iÃ§in Knesset'te iki ayrÄ± oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.

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