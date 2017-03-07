Ä°srail meclisi skandal ezan yasaÄŸÄ±nÄ± ilk oylamada kabul etti

Ä°srail'deÂ ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± mecliste (Knesset) yapÄ±lan ilkÂ oylamada kabul edildi.
EzanÄ±n gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasÄ±nda hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren tasarÄ± iÃ§in Knesset'te yapÄ±lan oylamada 55 milletvekili "evet" oyu kullanÄ±rken, 48 milletvekili tasarÄ±ya karÅŸÄ± oy verdi.
Knesset'teki Arap milletvekilleri, oylama sonucunun aÃ§Ä±klanmasÄ±yla birlikte tekbir getirerek tepkilerini ortaya koydu.
OylamanÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kan Arap milletvekili Ahmed Tiybi, "Ezan namaz Ã§aÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r. (Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin) Netanyahu ve onun aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± destekÃ§ilerine raÄŸmen bu topraklarda yankÄ±lanacaktÄ±r." dedi.
TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± ve uygulamaya geÃ§irilmesi iÃ§in Knesset'te iki ayrÄ± oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.
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Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± mecliste yapÄ±lan ilk oylamada kabul edildi
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