19:02, 08 Mart 2017 Çarşamba

Türkiye'den AP'ye FETÖ ve PKK uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, PKK ve FETÖ'nün Avrupa Parlamentosunda etkinlikler düzenlemeye çalıştığına dikkati çekerek, "Avrupa Parlamentosu koridorlarında PKK sembollerini görmek ve onların etkinlikler düzenlemesi üzüntü verici. Aynı durum FETÖ içinde geçerli. Birçok FETÖ'cü darbe girişimi ve devlete sızmaları konusunda kendilerini aklamak için etkinlikler düzenlemeye çalışıyor. Avrupa Parlementosundaki bu etkinlikleri Türk insanına anlatamazsınız." dedi

Avrupa Parlamentosunda, AP Türkiye raportörü Kati Piri, AP Türkiye Dostları Grubu ve MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Türkiye’nin dış politikası konulu bir panel düzenledi.

Kaymakcı, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye’de hükümetin ve devletin stratejik hedefinin AB’ye tam üyelik olduğunu belirterek, "Hedefimiz AB’ye tam üyelik ve AB’nin merkezinde bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

AP’de terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün etkinlikler düzenlemeye çalıştığını anımsatan Kaymakcı, "Avrupa Parlamentosu koridorlarında PKK sembollerini görmek ve onların etkinlikler düzenlemesi üzüntü verici. Aynı durum FETÖ için de geçerli. Birçok FETÖ'cü darbe girişimi ve devlete sızmaları konusunda kendilerini aklamak için etkinlikler düzenlemeye çalışıyor. Avrupa Parlementosundaki bu etkinlikleri Türk insanına anlatamazsınız. Terör ve suç örgütlerinin ifade özgürlüğünü kötüye kullanmasına izin verilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"AB, TÜRKİYE VE RUSYA'NIN BAŞLATTIĞI ASTANA SÜRECİNİN BİR PARÇASI OLABİLİR"

Türkiye’nin çatışma ve sorunlar yaşanan Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerle sınır komşusu olduğunu anımsatan Kaymakcı, Türkiye’nin dış politikasının “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibine bağlı olduğunu söyledi.

Kaymakcı, Türkiye’nin Suriye politikasında Batı'dan yeterince destek görmediğine dikkati çekerek, "Suriye’de önemli olan şu anda kırılgan ateşkesi sürdürmek ve sonrasında siyasi dönüşümü sağlamak. Şimdi eylem zamanı. Beraber çalışabiliriz. AB, Türkiye ve Rusya’nın başlattığı Astana sürecinin bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya önem verdiğini söyleyen Kaymakcı, "Suriye ve Irak’ta Türkiye’yle beraber çalışarak çok şey yapılabilir ve ortaya bir fark konabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKLER GÜÇLÜ BİR CUMHURBAŞKANLIĞI İSTİYOR"

Paris Siyasal Bilimler Akademisi (SciencesPo) Öğretim Üyesi Dr. Jana Jabbour da "Türkler kendilerini tehdit altında hissediyor ve ülkenin güvenliğini sağlayacak birisine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Türkler güçlü bir cumhurbaşkanlığı istiyor." dedi.

Avrupa'nın terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye'nin daha fazla yanında durması gerektiğine dikkati çeken Jabbour, "Eğer ayrılıkçı bir terör örgütü bir Avrupa ülkesinde bulunsaydı bununla ne şekilde mücadele edilirdi? " sorusunu yöneltti.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYE OLMASIYLA HER İKİ TARAF KAZANIR"

Jabbour, Türkiye konusunun Avrupa'da kamuoyu önünde fazla tartışıldığını anımsatarak, "Türkiye'nin AB üyeliği daha az siyasi, objektif ve faydaları üzerine yoğunlaşılarak tartışılmalı. Türkiye'nin AB'ye üye olmasıyla her iki taraf kazanır. Türkiye'de mevcut sorunlar giderilir, demokrasi, liberalleşme ve laiklik güçlenir." ifadelerini kullandı.