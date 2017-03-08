19:08, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail'in ezan yasaÄŸÄ± kararÄ±na Filistin'den tepki





Filistin Din Ä°ÅŸleri ve Evkaf BakanÄ± Edais, "Bu, KudÃ¼s'teki MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir karardÄ±r. KudÃ¼s'Ã¼n, Ä±rkÃ§Ä± siyonist rengiyle dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi olan bir kente dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin habercisidir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FilistinÂ Din Ä°ÅŸleri ve Evkaf BakanÄ±Â Yusuf Edais,Â Ä°srailÂ Parlamentosu Knesset'inÂ ezan yasaÄŸÄ±nÄ±Â onaylamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. Edais, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu, KudÃ¼s'teki MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir karardÄ±r. KudÃ¼s'Ã¼n, Ä±rkÃ§Ä± Siyonist rengiyle dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi olan bir kente dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin habercisidir." ifadelerini kullandÄ±. Yusuf Edais, uluslararasÄ± toplum ile Ä°slami ve Arap kurumlarÄ±nÄ±, KudÃ¼s'teki Ä°slam'a ve HristiyanlÄ±ÄŸa ait kutsallarÄ± koruma ve Ä°srail'in sÃ¶z konusu kararÄ±ndan dÃ¶nmesi iÃ§in mÃ¼cadele etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±, bugÃ¼n Knesset'te yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmiÅŸti. EzanÄ±n gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasÄ±nda hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren tasarÄ± iÃ§in Knesset'te yapÄ±lan oylamada 55 milletvekili "evet" oyu kullanÄ±rken, 48 milletvekili ise tasarÄ± karÅŸÄ±tÄ± oy vermiÅŸti.

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