19:23, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± 259 mahkumu affetti





Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, aralarÄ±nda idam cezasÄ± alanlarÄ±n da bulunduÄŸu 259 mahkumu affetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SudanÂ Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir'in aralarÄ±nda idam cezasÄ± alanlarÄ±n da bulunduÄŸu 259 mahkumuÂ affettiÄŸi bildirildi. SudanÂ resmi haber ajansÄ± SUNA'da yer alan habere gÃ¶re, Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir, aralarÄ±nda idam cezasÄ± alanlarÄ±n da bulunduÄŸu 259 mahkumu affetti. Af kararÄ±nÄ±n, "ulusal uzlaÅŸÄ± ruhunu gÃ¼Ã§lendirmek ve Ã¼lkede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uygun ortamÄ± oluÅŸturmak" amacÄ±yla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BeÅŸir'in af kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± mahkumlarÄ±n hepsinin,Â Sudan'Ä±n Darfur bÃ¶lgesinde hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± savaÅŸan silahlÄ± gruplardan olduÄŸu ifade ediliyor.Â SudanÂ Halk KurtuluÅŸ Hareketi-Kuzey Ã¶rgÃ¼tÃ¼ (SPLM-N), hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinden alÄ±koyduÄŸu 125 kiÅŸiyi 3 gÃ¼n Ã¶nceÂ serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Sudan'Ä±n Darfur bÃ¶lgesinde "Adalet ve EÅŸitlik Hareketi", "SudanÂ KurtuluÅŸ Hareketi" ve "SudanÂ Halk KurtuluÅŸ Ordusu" hareketlerini bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Devrim Cephesi, 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor. SPLM-N Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ise 2011'den itibaren GÃ¼ney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Â

Ä°lgili Konular sudan

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.