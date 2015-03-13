19:32, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

BaÄŸdadi iÃ§in 'Ã§Ã¶lde saklanÄ±yor' iddiasÄ±





Irak'ta Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonu devam ederken, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin Musul'u terk ederek Ã§Ã¶lde saklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD ve IraklÄ± istihbarat yetkilileri, DEAÅž lideri Ebubekir el BaÄŸdadi'nin komutanlarÄ±nÄ± geride bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Â



2014 yÄ±lÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyini iÅŸgal ettikten sonra kendini halife ilan eden DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin nerede olduÄŸu bilinmiyor. Ancak DEAÅž'Ä±n Musul'daki organizasyon eksikliÄŸi ve yenilgilerinin, BaÄŸdadi'nin kentten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸi belirtiliyor.



DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin Musul'u terk ederek Ã§Ã¶lde saklandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â



Amerikan gÃ¼Ã§lerinin desteÄŸi ile ilerleyen Irak ordusu son olarak Musul'un devlet binalarÄ±nÄ± DEAÅž'lÄ±lardan kurtarmÄ±ÅŸtÄ±.

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