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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:27, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
DÄ±ÅŸ Politika
19:42, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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TÃ¼rkiye'den Kabil'deki askeri hastaneye saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama
TÃ¼rkiye'den Kabil'deki askeri hastaneye saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki askeri hastaneye dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadelerle kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Afganistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Kabil'deki askeri hastaneye dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±Â en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadelerleÂ kÄ±nadÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kabil'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri Hastanesine dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 30 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸi belirtildi.

Kabil'de geÃ§en hafta da emniyet gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ±n henÃ¼z sarÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Bu defa bakÄ±ma muhtaÃ§ insanlarÄ±n tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri bir hastaneye yapÄ±lan bu hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor; saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan HÃ¼kÃ¼metine ve kardeÅŸ Afgan halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralananlara acil ÅŸifalar diliyoruz. TÃ¼rkiye'nin, Afganistan HÃ¼kÃ¼metinin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine ve Afganistan'da barÄ±ÅŸ ve huzuru hakim kÄ±lma Ã§abalarÄ±na desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini bir kez daha vurguluyoruz."

30 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N HAYATINI KAYBETTÄ°ÄžÄ° SALDIRIYI DEAÅž ÃœSTLENMÄ°ÅžTÄ°

SaldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen 4 saldÄ±rgan, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin 7 saat sÃ¼ren operasyonu sonunda etkisiz hale getirilmiÅŸti. 30 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 50'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ±, DEAÅž Ã¼stlenmiÅŸti.

BaÅŸkent Kabil'de bir hafta Ã¶nce polis merkezi ve istihbarat binasÄ±nÄ± hedef alan Ã§ifte saldÄ±rÄ±da 16 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye Afganistan Kabil
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