TÃ¼rkiye'den Kabil'deki askeri hastaneye saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Afganistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Kabil'deki askeri hastaneye dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±Â en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadelerleÂ kÄ±nadÄ±.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kabil'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri Hastanesine dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 30 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸi belirtildi.
Kabil'de geÃ§en hafta da emniyet gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ±n henÃ¼z sarÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Bu defa bakÄ±ma muhtaÃ§ insanlarÄ±n tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri bir hastaneye yapÄ±lan bu hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor; saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan HÃ¼kÃ¼metine ve kardeÅŸ Afgan halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralananlara acil ÅŸifalar diliyoruz. TÃ¼rkiye'nin, Afganistan HÃ¼kÃ¼metinin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine ve Afganistan'da barÄ±ÅŸ ve huzuru hakim kÄ±lma Ã§abalarÄ±na desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini bir kez daha vurguluyoruz."
SaldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen 4 saldÄ±rgan, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin 7 saat sÃ¼ren operasyonu sonunda etkisiz hale getirilmiÅŸti. 30 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 50'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ±, DEAÅž Ã¼stlenmiÅŸti.
BaÅŸkent Kabil'de bir hafta Ã¶nce polis merkezi ve istihbarat binasÄ±nÄ± hedef alan Ã§ifte saldÄ±rÄ±da 16 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BazÄ± AvrupalÄ± siyasiler ve basÄ±n 'Referandumdan evet Ã§Ä±kmasÄ±n' diye Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor. BoÅŸuna uÄŸraÅŸmayÄ±n. Buna siz deÄŸil, millet karar verecek" dedi
YÄ±ldÄ±rÄ±m, vesayet odaklarÄ±nÄ±n iktidar olma, milletin gÃ¶nlÃ¼ne girme ÅŸanslarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Tehditlerle siyasete ayar vererek, bugÃ¼nlere geldiler" ifadesini kullandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki askeri hastaneye dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadelerle kÄ±nadÄ±
AB Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KaymakcÄ±, "Avrupa Parlamentosu koridorlarÄ±nda PKK sembollerini gÃ¶rmek ve onlarÄ±n etkinlikler dÃ¼zenlemesi Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. AynÄ± durum FETÃ– iÃ§inde geÃ§erli" dedi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Belek'teki otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 156'sÄ± Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, 8'i rÃ¼tbeli 164 kiÅŸi hakkÄ±nda Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§tÄ±
SPK BaÅŸkanÄ± ErtaÅŸ, gayrimenkul sertifikalarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n bir ev veya iÅŸ yerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± satÄ±n almalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran bir finansal araÃ§ olduÄŸunu bildirdi
ASO, Ã‡ek Enerji Sanayi BirliÄŸi ve Rusya'dan CICE&T ile nÃ¼kleer enerjide eÄŸitim ve teknoloji transferi alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
NÃ¼kleer endÃ¼strinin Ã¶nde gelen yerli ve yabancÄ± temsilcileri, 4â€™Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi iÃ§in Ä°stanbulâ€™da buluÅŸtu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden bÃ¼yÃ¼k operasyonda 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu.
Hakkari DoÄŸanlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nakta mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler bulundu
Ä°stanbul'da bir sÃ¼redir mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyreden sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸerek yerini yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havaya bÄ±rakacak
YaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶ren TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Meclis mesaisine TBMM Genel Kurulunu aÃ§arak baÅŸladÄ±
Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esinde 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla tutuklanan sanÄ±k Himmet AktÃ¼rk, 51 yÄ±l hapis ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Bayram "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸlar, istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda Ä°TO Ã¼yelerinin 2 ayda 100 binin Ã¼zerinde yeni istihdam oluÅŸturmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi