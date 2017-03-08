19:49, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Tehditlerle siyasete ayar vererek bugÃ¼nlere geldiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AliaÄŸa ilÃ§esindeki ENKA Salonu'nda sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ve vatandaÅŸlara hitap etti.



"TÃœRKÄ°YE'YÄ° 3 KAT BÃœYÃœTTÃœK"

AK Parti'yi halkÄ±n kurduÄŸunu anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§le her tÃ¼rlÃ¼ engeli aÅŸtÄ±k. Vesayet odaklarÄ±na asla boyun eÄŸmedik. Emanetinizi emanetimiz bildik, canÄ±mÄ±z pahasÄ±na sahip Ã§Ä±ktÄ±k. Sizlerin baÅŸÄ±nÄ± Ã¶ne eÄŸdirecek hiÃ§bir iÅŸ yapmadÄ±k. 2002'den bu yana Ã¼lkemizi, bu gÃ¼zel TÃ¼rkiye'yi tam 3 kat bÃ¼yÃ¼ttÃ¼k, yollarÄ± bÃ¶ldÃ¼k, gÃ¶nÃ¼lleri birleÅŸtirdik, TÃ¼rkiye'yi birleÅŸtirdik. YollarÄ± bÃ¶leriz ama TÃ¼rkiye'yi bÃ¶ldÃ¼rtmeyiz. BÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini bu Ã¼lkede bir daha gelmemek Ã¼zere yok etmeye kararlÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, birilerinin hayal bile edemediÄŸi bÃ¼yÃ¼k projeleri gerÃ§ekleÅŸtirmenin gururu ve gÃ¼veniyle halkla birlikte olduklarÄ±na iÅŸaret etti.

"BÄ°ZE DURMAK YAKIÅžMAZ"

15 yÄ±llÄ±k AK Parti dÃ¶neminin TÃ¼rkiye siyasi hayatÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli bir milat olduÄŸuna dikkati Ã§eken YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ãœlke, millet, genÃ§ler ve gelecek iÃ§in yeni bir yolculuÄŸa Ã§Ä±ktÄ±k. Biz Ã§aÄŸ aÃ§Ä±p Ã§aÄŸ kapatan Sultan Fatih'in nesliyiz, torunlarÄ±yÄ±z. Bize durmak yakÄ±ÅŸmaz. Her daim daha iyinin, daha gÃ¼zelin daha doÄŸrunun arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde olduk. DÃ¼nya bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla deÄŸiÅŸiyor. Bu deÄŸiÅŸime duyarsÄ±z kalanlarÄ±n ayak direyenlerin, ayakta durma ÅŸanslarÄ± yoktur. 80 model bir darbe anayasasÄ± ile TÃ¼rkiye'nin bu deÄŸiÅŸimi gerÃ§ekleÅŸtirmesi imkansÄ±zdÄ±r. Bu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼mesinin geliÅŸmesinin, kalkÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kamaya hiÃ§ ama hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yoktur. 16 Nisan tarihi yeni bir diriliÅŸ, yeni bir yÃ¼kseliÅŸ olacak. GeleceÄŸin anahtarÄ± bir kez daha sizin elinizde . Ä°nanÄ±yorum ki 16 Nisan'da vereceÄŸiniz karar ve oylarla TÃ¼rkiye'nin aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlarÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± sizler aÃ§acaksÄ±nÄ±z. Demokrasimize Ã§aÄŸ atlatacaksÄ±nÄ±z."Â

"VESAYETÃ‡Ä° ANLAYIÅž MEVCUT ANAYASADA ISRAR EDÄ°YOR"

7 Haziran ve 1 KasÄ±m seÃ§imlerinde meydanlarda millete sÃ¶z verdiklerini anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"GeÃ§en seÃ§imlerde meydanlarda bu millete yeni bir anayasa sÃ¶zÃ¼ verdik. Sadece biz vermedik. BÃ¼tÃ¼n siyasi partiler aynÄ± sÃ¶zÃ¼ verdi. O partiler, o sÃ¶zÃ¼ verenler ana muhalefet partisi, HDP bÃ¶lÃ¼cÃ¼ parti, bugÃ¼n 80 model artÄ±k ikide bir yolda kalan bu anayasaya o kadar Ã§ok sahip Ã§Ä±kÄ±yorlar ki insanÄ±n aklÄ± ÅŸaÅŸÄ±yor. Bunca yÄ±l sistem sebebiyle Ã§ekilen sÄ±kÄ±ntÄ±lar sanki hiÃ§ yokmuÅŸ gibi davranÄ±yorlar. Mevcut sistem demokrasinin geliÅŸmesi ve Ã¼lkenin daha da bÃ¼yÃ¼mesi iÃ§in yetersiz kalÄ±yor. VesayetÃ§i anlayÄ±ÅŸ tam da bu nedenden dolayÄ± bu mevcut anayasada Ä±srar ediyor. Ä°stiyorlar ki bu antidemokratik sistem seÃ§ilmiÅŸlerin tepesinde sÃ¼rekli bir Demokles'in kÄ±lÄ±cÄ± gibi sallansÄ±n. AdÄ±na 'parlamenter sistem' dedik ama yÄ±llardÄ±r bir tÃ¼rlÃ¼ bu sistemi demokratik iÅŸleyen bir sistem haline getiremedik. Siyaset Ã¼zerinde hep baskÄ±lar oluÅŸtu. TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netmek cesaret iÅŸi sayÄ±ldÄ±.

"TEHDÄ°TLERLE SÄ°YASETE AYAR VEREREK, BUGÃœNLERE GELDÄ°LER"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, vesayet odaklarÄ±nÄ±n iktidar olma, milletin gÃ¶nlÃ¼ne girme ÅŸanslarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu vesayet odaklarÄ± mevcut sistemin devamÄ±nÄ± niye istiyor biliyor musunuz? Acaba nerden bir fÄ±rsat Ã§Ä±ksa, bir karambol olsa da biz de iktidarÄ±n bir tarafÄ±ndan tutuversek. Tarih boyunca hep bÃ¶yle oldu, o alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± hala devam ediyor. Dilediklerinde, canlarÄ± istediÄŸi zaman baÅŸbakanÄ± asmak, hÃ¼kÃ¼meti al aÅŸaÄŸÄ± etmek ve bÃ¶ylece haketmedikleri iktidarÄ± ele geÃ§irmek bunlarÄ±n alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± haline gelmiÅŸ. Tehditlerle siyasete ayar vererek, bugÃ¼nlere geldiler. Kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±, ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± yine devam ettirmek istiyorlar. BaÅŸbakanlarÄ± ayaklarÄ±na Ã§aÄŸÄ±rÄ±p, pijamalarÄ±yla uÄŸurlamak iÃ§in 'hayÄ±r' diyorlar. VatandaÅŸlarÄ±mdan 16 Nisan'da oy verirken bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini istiyorum."