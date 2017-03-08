19:58, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°Ä°T'den Somali'ye yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Somali'deki kuraklÄ±k nedeniyle uluslararasÄ± topluma acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (Ä°Ä°T), uluslararasÄ± topluma,Â Somali'de yaÅŸananÂ kuraklÄ±kÂ nedeniyleÂ acil yardÄ±mÂ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°Ä°T'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸiddetli kuraklÄ±k nedeniyle aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼mlerin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Somali'de insani durum daha fazla kÃ¶tÃ¼ye gitmeden mÃ¼dahale edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Somali'de yaÅŸananlardan derin endiÅŸe duyulduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, kuraklÄ±ktan kaynaklanan kÄ±tlÄ±ktan etkilenen ailelere yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in daha fazla Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± istendi. 8 ÃœLKEDE 17 MÄ°LYONDAN FAZLA KÄ°ÅžÄ°NÄ°N HAYATI TEHLÄ°KEDE AÃ§Ä±klamada, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, GÃ¼ney Sudan, Sudan ve Uganda'da kuraklÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸu ve bu durumun 17 milyondan fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi kaydedildi. Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu, geÃ§en hafta Ã¼lke genelinde etkili olmaya baÅŸlayan kuraklÄ±ÄŸÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± insani krizle mÃ¼cadele iÃ§in Ã¼lkede "ulusal felaket" ilan etmiÅŸti. Fermacu, Somali'de yaÅŸanabilecek insani trajedinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi ve kuraklÄ±ktan etkilenen ailelere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi iÃ§in uluslararasÄ± kamuoyunun desteÄŸini istemiÅŸti. BaÅŸbakan Hasan Ali Hayri de cumartesi gÃ¼nÃ¼, Ulusal KuraklÄ±k Komitesi ile dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da, kuraklÄ±k sebebiyle son 2 gÃ¼nde Bay bÃ¶lgesinde 110 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. BM, Ã¼lke nÃ¼fusunun neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan 6,2 milyon kiÅŸinin gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu, 2,9 milyon kiÅŸinin ise "acil yardÄ±ma muhtaÃ§" olduÄŸunu bildirdi.

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