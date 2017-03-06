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21:27, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Politika
20:02, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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KalÄ±n: Avrupa, 'Evet Ã§Ä±kmasÄ±n' diye Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor
KalÄ±n: Avrupa, 'Evet Ã§Ä±kmasÄ±n' diye Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BazÄ± AvrupalÄ± siyasiler ve basÄ±n 'Referandumdan evet Ã§Ä±kmasÄ±n' diye Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor. BoÅŸuna uÄŸraÅŸmayÄ±n. Buna siz deÄŸil, millet karar verecek" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, bazÄ± AvrupalÄ± siyasilerin ve basÄ±nÄ±n 'Referandumdan evet Ã§Ä±kmasÄ±n' diye Ã§Ä±rpÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ±, ancak kararÄ± milletin vereceÄŸini kaydetti.

"BUNA SÄ°Z DEÄžÄ°L, MÄ°LLET KARAR VERECEK"

KalÄ±n, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan, "BazÄ± AvrupalÄ± siyasiler ve basÄ±n 'Referandumdan evet Ã§Ä±kmasÄ±n' diye Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor. BoÅŸuna uÄŸraÅŸmayÄ±n. Buna siz deÄŸil, millet karar verecek. TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± her tÃ¼r Ã¶rgÃ¼te, faaliyete kucak aÃ§an Ã¼lkelerin ÅŸimdi de referandum bahanesiyle saldÄ±rÄ±ya geÃ§mesi, her ÅŸeyi izah ediyor." ifadelerini paylaÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular referandum ibrahim kalÄ±n Avrupa
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