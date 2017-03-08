20:13, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

FransÄ±z bÃ¼yÃ¼kelÃ§i, Le Pen seÃ§ilirse gÃ¶revi bÄ±rakacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransaâ€™nÄ±n Japonyaâ€™daki BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Thierry Dana, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe lideri Marine Le Penâ€™in cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini Â kazanmasÄ± halinde gÃ¶revi bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Le Monde gazetesine makale yazan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Thierry Dana, "Marine Le Penâ€™in seÃ§imine yol aÃ§acak trajedi gerÃ§ekleÅŸirse, bÃ¼tÃ¼n diplomatik gÃ¶revlerimden geri Ã§ekilirim." ifadesiniÂ kullandÄ±.

HÃœKÃœMET TEPKÄ°LÄ°

BÃ¼yÃ¼kelÃ§inin bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± FransÄ±z kamuoyunda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rÄ±rken, hÃ¼kÃ¼met Japonyaâ€™daki diplomatÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault'nun Tokyaâ€™daki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iye gÃ¶nderdiÄŸi telgrafta, "bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerin, tarafsÄ±z olmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±" bilgisine yer verildi.

Ayrault, "memurlarÄ±n vatandaÅŸ olarak sandÄ±ÄŸa giderek verdikleri oyla kiÅŸisel olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini dile getirebileceklerini ancak, gÃ¶revlerini icra ederken demagojileri kÃ¶rÃ¼kleyecek davranÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nmalarÄ± ve saÄŸduyulu davranmalarÄ± gerektiÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Le Foll da "Bu tÃ¼r bir aÃ§Ä±klama yapmak bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin rolÃ¼ deÄŸil." dedi.

FRANSA'NIN WASHÄ°NGTON'DAKÄ° BÃœYÃœKELÃ‡Ä°SÄ°NDEN DESTEK

Bu arada Fransaâ€™nÄ±n Washingtonâ€™daki BÃ¼yÃ¼kÃ§isi Gerard Araud ise sosyal paylaÅŸÄ±m hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± mesajda, Le Mondeâ€™da Ã§Ä±kan makaleye "gÃ¼zel bir metin" diyerek Tokyo'daki meslektaÅŸÄ±na destek verdi.

Son anketler, Le Penâ€™in nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turunu Ã¶nde bitireceÄŸini ortaya koyuyor.Â