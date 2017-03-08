20:52, 08 Mart 2017 Çarşamba

İmam hatipli öğrencilerden Halep halkına destek





Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Halep’te yapılan katliama dikkat çekmek ve Halep halkına destek vermek amacıyla program düzenlediler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 6 E sınıfı öğrencileri, Türkçe Öğretmeni Tuğba Aladağ öncülüğünde, Halep’te yapılan katliama, vahşete dikkat çekmek adına, okulun konferans salonunda, “Halep Halkı Yalnız Değildir” temalı program düzenlediler. Programa öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Program Zehra Kızıltaş’ın Kur’an tilavetiyle başladı. Kur’an tilavetinin ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Sevra Yiğit Yaptı. Sevra Yiğit açılış konuşmasın da, “kuşatma altında olan Halep Halkı’nın yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Yigit, atılan bombalar sonucu yüzlerce çocuğun şehit edildiği ve sakat kaldığı Halepli çocukların sesine kulaklarını tıkayan sözde İslam ülkelerinin Allah katında hesap vereceklerine dikkat çekti.” Sevra Yiğit, konuşmasının sonunda, “Müslümanların kardeş olduklarını, Halepli kardeşlerimizin sesine feryadın kulak verilmesi gerekir” dedi. Yiğit’in konuşmasında davetli olan misafirlerden bazılarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Programda, Halep’le ilgili sinevizyon ve tiyatro gösterimi yapıldı. Zeynep Kahraman ve Rabia Eğridogan'ın, “Biz kısık sesleriz” şiiriyle program sona erdi. Programda elde edilen tüm gelir, (İHH) İnsani Yardım Vakfı’na teslim edildi.

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