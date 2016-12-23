21:13, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan-Putin zirvesinde masada ekonomi olacak | ANALÄ°Z

Emre GÃ¼rkan Abay

Rusya ile ekonomi, enerji ve askeri alanlardaki iÅŸ birliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, ÅŸirketleri ve gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik devam eden bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n bu hafta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Rusya ziyaretinin en kritik gÃ¼ndem maddelerinden olmasÄ± bekleniyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve beraberindeki heyet, uÃ§ak krizi nedeniyle geÃ§en yÄ±l iptal edilen TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin (ÃœDÄ°K) 10 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ Moskovaâ€™da dÃ¼zenlenecek toplantÄ±sÄ± iÃ§in Rusyaâ€™ya gidecek.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinden sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimi gÃ¶steren ticari iliÅŸkiler, geÃ§en yÄ±lÄ±n ortasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e gÃ¶nderdiÄŸi mektup sonrasÄ±nda tekrar normalleÅŸme sÃ¼recine girmiÅŸ, TÃ¼rkiyeâ€™nin Rusyaâ€™ya ihracatÄ± bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda, 3 yÄ±llÄ±k aradan sonra tekrar olumlu bir ivme kazanarak AralÄ±k 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 59,1â€™lik artÄ±ÅŸla 150 milyon dolara yÃ¼kselmiÅŸti.

Ã–zellikle enerji ve turizm alanlarÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± adÄ±mlar taraflarca hÄ±zla atÄ±lÄ±rken, uÃ§ak krizi nedeniyle Rusyaâ€™nÄ±n uygulamaya koyduÄŸu bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar Rusyaâ€™da yaÅŸayan ve Rusya ile iÅŸ yapan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, ÅŸirketleri ve TÃ¼rk tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶sterenleri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda bir araya gelecek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putinâ€™in Ã¶nÃ¼nde ekonomi, enerji, askeri ve kÃ¼ltÃ¼rel alanlarda iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸmalarÄ±n yer almasÄ±, sÃ¶z konusu kÄ±sÄ±tlamalara yÃ¶nelik bazÄ± "yumuÅŸatma"larÄ±n da daha somut bir ÅŸekilde gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyor.

Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, toplantÄ±ya iliÅŸkin 6 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye ile dÃ¼zenlenen ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ± eÅŸsiz bir formata sahip. Bakanlar Kuruluâ€™nun katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bu toplantÄ±nÄ±n formatÄ± Rusya tarafÄ±ndan yalnÄ±zca birkaÃ§ Ã¼lke ile birlikte uygulanÄ±yor" deÄŸerlendirmesinde bulunarak zirvenin Rusya aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemine iÅŸaret etmiÅŸti.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov da Suriye krizi dahil olmak Ã¼zere ticaret, ekonomi ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimde bulunulan farklÄ± alanlarÄ±n bu zirvede ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃœRKÄ°YE'YE YÃ–NELÄ°K YASAKLAR GÃœNDEMDE OLACAK

Ä°ki Ã¼lke liderinin himayesinde dÃ¼zenlenecek zirveyi yakÄ±ndan takip edecek kesimlerden biri de Rusyaâ€™da faaliyet gÃ¶steren TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± ve ÅŸirketleri olacak. BÃ¶lgenin en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkelerinden TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda normalleÅŸme adÄ±mlarÄ± hÄ±zla atÄ±lÄ±rken, Ã¶zellikle Rusya tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l uygulamaya konulan bazÄ± yasaklar hala devam ediyor.

UÃ§ak krizi sonrasÄ±nda TÃ¼rk ÅŸirketlerinin Rusyaâ€™daki ihalelere girme olanaklarÄ± kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ, ÅŸirketlerin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± istihdam edebilmeleri ise bÃ¼yÃ¼k oranda yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Devam eden yasaklar nedeniyle birÃ§ok TÃ¼rk iÅŸ adamÄ±, Rusyaâ€™da yer alan ÅŸirketlerdeki hisselerini devretmek zorunda kalmÄ±ÅŸ, rekabet gÃ¼Ã§lerinin de azalmasÄ± nedeniyle bu ÅŸirketlerden bazÄ±larÄ± Rus piyasasÄ±nÄ± terk etmiÅŸti.

Rus TÃ¼rk Ä°ÅŸadamlarÄ± BirliÄŸi (RTÄ°B) BaÅŸkanÄ± Naki Karaaslan, konuya iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, uÃ§ak krizi sonrasÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan kanun hÃ¼kmÃ¼ndeki kararnameler, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na uygulanan Ã§alÄ±ÅŸma, TÃ¼rk firmalarÄ±na uygulanan sektÃ¶rel faaliyet ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine uygulanan ithalat yasaklarÄ±nÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini bildirdi.

Ã‡alÄ±ÅŸma vizeleri, teknik vizeler ve uygulanan iÅŸÃ§i kotalarÄ±ndaki sorunlarÄ±n da giderilmesini arzu ettiklerini dile getiren Karaaslan, "Rusyaâ€™da 100 bin Ã§alÄ±ÅŸan istihdam eden TÃ¼rk sermayeli Rus firmalarÄ±nÄ±n mevcudiyetine devam edebilmesi iÃ§in bu hususlarÄ±n kati surette Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± gerekmektedir." ifadesini kullandÄ±.

ENERJÄ°, TURÄ°ZM VE SAVUNMA SÄ°STEMLERÄ° ALANLARINDA Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°

FÃ¼ze ve hava savunma sistemi konusunda ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderecek arayÄ±ÅŸlar iÃ§erisinde olan TÃ¼rkiye, bir sÃ¼re Ã¶nce Rusyaâ€™nÄ±n S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Rus devlet teknoloji ÅŸirketi Rostech Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sergey Ã‡emezov, iki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini, S-400 sisteminin satÄ±ÅŸÄ±nda finansman sÃ¼reciyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aleksandr Fomin, geÃ§en hafta, TÃ¼rkiye ve Rusyaâ€™nÄ±n S-400 hava savunma sistemlerine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam ettiÄŸini belirtirken, ErdoÄŸan ve Putinâ€™in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde bu konuda bir anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± da ihtimal dahilinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸal gaz boru hattÄ± projesi ise normalleÅŸme sÃ¼reci sonrasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± adÄ±mlarÄ±n en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alan konumunda bulunuyor. Proje kapsamÄ±nda Rus enerji ÅŸirketi Gazpromâ€™a inÅŸaat iÃ§in gerekli izinlerin neredeyse tÃ¼mÃ¼ kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde verildi. Gazprom YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Oleg Aksyutin, projenin deniz kÄ±smÄ±ndaki inÅŸaatÄ±na bu yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda baÅŸlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Ã–ncelikle TÃ¼rk piyasasÄ±nÄ± beslemesi planlanan, 15,75 milyar metrekÃ¼plÃ¼k kapasiteye sahip ilk hattÄ±n 2019â€™un sonunda devreye alÄ±nmasÄ± beklenirken, proje kapsamÄ±nda Avrupaâ€™ya uzanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ikinci hat iÃ§in de Rusya, Avrupaâ€™dan "talep garantisi" ÅŸartÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.

TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk nÃ¼kleer enerji santrali olacak Akkuyuâ€™da ise bir yandan ekonomik krizle boÄŸuÅŸan Rus tarafÄ±nÄ±n bir sÃ¼redir projedeki hisselerinin bir kÄ±smÄ±nÄ± devretmek istediÄŸi biliniyor. Bu konuda TÃ¼rk ÅŸirketleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼ren Rusya, projeye TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan "stratejik yatÄ±rÄ±m" statÃ¼sÃ¼nÃ¼n verilerek yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n projeye ilgisinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± beklentisi iÃ§erisinde.

Turizm de, iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan normalleÅŸen en hÄ±zlÄ± alanlardan biri oldu. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, normalleÅŸme sÃ¼recinin baÅŸlarÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye yÃ¶nelik charter seferlerin uÃ§uÅŸunu tekrar serbest bÄ±rakan kararnameyi onaylamÄ±ÅŸ, Rusyaâ€™daki tur operatÃ¶rÃ¼ ÅŸirketlerin TÃ¼rkiye tatil paketi satÄ±ÅŸlarÄ±na da kÄ±sa sÃ¼rede izin verilmiÅŸti. Uzmanlar, geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'de bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanan Rus turist sayÄ±sÄ±nda, bu yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 3 milyon ziyaretÃ§i bekliyor.

RUSYA TARIMDA YAPTIRIM KARTINI OYNAMAYA DEVAM EDÄ°YOR

Uzmanlar, Rusyaâ€™nÄ±n, uÃ§ak krizi Ã¶ncesinde bazÄ± kalemlerde pazar payÄ± bakÄ±mÄ±ndan lider olan TÃ¼rk gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n ise Rus tarÄ±m endÃ¼strisini desteklemek amacÄ±yla devam etmesinin beklendiÄŸine iÅŸaret ediyor.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk 11 ayÄ±na iliÅŸkin rakamlara gÃ¶re, Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™den almasÄ± hala yasak olan domatesin ithalatÄ± 2015â€™in aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 30,7 azalarak 419 bin tona, salatalÄ±ÄŸÄ±n ithalatÄ± da yÃ¼zde 10,7â€™lik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 97,4 bin tona geriledi. TÃ¼rkiyeâ€™den ithalatÄ± yasak Ã¼rÃ¼nler listesinde yer alan diÄŸer gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinden soÄŸanÄ±n ithalatÄ± yÃ¼zde 41 azalarak 185 bin tona, lahananÄ±n ithalatÄ± da yÃ¼zde 49,1'lik gerilemeyle 90 bin tona dÃ¼ÅŸtÃ¼.

TÃ¼rkiye'nin Rusya'ya 2015'te gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 875,4 milyon dolarlÄ±k sebze ve meyve ihracatÄ± ise 2016'da yÃ¼zde 62,1 azalÄ±ÅŸla 331,7 milyon dolara geriledi.

Rusya Federasyonu Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Andrey PodelyÅŸev, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin Rusyaâ€™ya uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargo sonucunda, Rusya'nÄ±n tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerini kendi Ã¼retmek iÃ§in yatÄ±rÄ±ma baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™den gelen tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n da bu yÃ¼zden devam ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Ã–te yandan, bazÄ± Rus yetkililerin, ÃœDÄ°K zirvesinde bazÄ± TÃ¼rk gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerine uygulanan engellerin kaldÄ±rabileceÄŸini belirtmesine karÅŸÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k tarÄ±m ihracatlarÄ±ndan biri olan domatese yÃ¶nelik Rus yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n kÄ±sa vadede kalkmasÄ± beklenmiyor.

Â