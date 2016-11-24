00:34, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

BalÄ±kesir'de orta ÅŸiddette deprem





BalÄ±kesir GÃ¶nen'de 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BalÄ±kesir'inÂ GÃ¶nenÂ ilÃ§esinde 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, merkez Ã¼ssÃ¼ GÃ¶nen olan 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki sarsÄ±ntÄ± saat 23.09'da kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.

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