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BalÄ±kesir'de orta ÅŸiddette deprem
BalÄ±kesir'de orta ÅŸiddette deprem

BalÄ±kesir GÃ¶nen'de 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BalÄ±kesir'inÂ GÃ¶nenÂ ilÃ§esinde 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldi.

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, merkez Ã¼ssÃ¼ GÃ¶nen olan 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki sarsÄ±ntÄ± saat 23.09'da kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.



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