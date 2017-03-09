Irak'ta dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 23 Ã¶lÃ¼

Irak'Ä±nÂ SalahaddinÂ vilayetinde dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna dÃ¼zenlenenÂ intihar saldÄ±rÄ±sÄ±Â sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Salahaddin'e baÄŸlÄ± Beyci'nin batÄ±sÄ±ndaki Ceziret'Ã¼l Haccac bÃ¶lgesinde dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ± sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 280 kilometre kuzeyinde yer alan ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisinin bulunduÄŸu Beyci, 2015 yÄ±lÄ±nda DEAÅž'tan geri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Irak'Ä±n Salahaddin vilayetinde dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±
Fransaâ€™nÄ±n Japonya'daki BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Dana, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± aday Le Pen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilirse gÃ¶revi bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Somali'deki kuraklÄ±k nedeniyle uluslararasÄ± topluma acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Irak'ta Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonu devam ederken, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin Musul'u terk ederek Ã§Ã¶lde saklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, aralarÄ±nda idam cezasÄ± alanlarÄ±n da bulunduÄŸu 259 mahkumu affetti
Filistin Din Ä°ÅŸleri ve Evkaf BakanÄ± Edais, "Bu, KudÃ¼s'teki MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir karardÄ±r. KudÃ¼s'Ã¼n, Ä±rkÃ§Ä± siyonist rengiyle dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi olan bir kente dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin habercisidir" dedi
Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± mecliste yapÄ±lan ilk oylamada kabul edildi
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Masum, Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi'yi kabul etti
Ä°slamofobinin yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n giderek daha fazla dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da, MÃ¼slÃ¼manlar kendi seslerini duyurmak ve siyaset yoluyla sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in kendi partilerini kuruyor.
Ä°srail'in insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinden Bâ€™Tselem, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± son raporunda Ä°srail devletinin Filistinlilerin tazminat almasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Tunus Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mecdub, vatandaÅŸlarÄ±na "Tunus'a gitmeyin" uyarÄ±sÄ± yapan Avustralya'ya tepki gÃ¶sterdi
Ä°srailli askeri ve gÃ¼venlik uzmanÄ± Shapir, "Netanyahu yarÄ±nki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede muhtemelen Putin'i, Ä°ran ve Hizbullah'la daha az iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸacak ancak baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸine ihtimal vermiyorum" dedi
Fransa'da pazar gecesi baÅŸlayan ve 600 bin haneyi elektriksiz bÄ±rakan Zeus fÄ±rtÄ±nasÄ± sona erdi
Kabil'deki askeri hastaneye bu sabah yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž Ã¼stlenirken saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56'ya yÃ¼kseldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Filistin'e gitti
MÄ±sÄ±r'Ä±n Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Gazze'deki Ã¶zel ÅŸirketler iÃ§in iki beton pompasÄ±nÄ±n giriÅŸine izin verdiÄŸi bildirildi