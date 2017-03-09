Irak'ta dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 23 Ã¶lÃ¼

Ä°srail'in ezan yasaÄŸÄ± kararÄ±na Filistin'den tepki

Filistin Din Ä°ÅŸleri ve Evkaf BakanÄ± Edais, "Bu, KudÃ¼s'teki MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir karardÄ±r. KudÃ¼s'Ã¼n, Ä±rkÃ§Ä± siyonist rengiyle dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi olan bir kente dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin habercisidir" dedi