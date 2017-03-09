DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:07, 09 Mart 2017 PerÅŸembe
Irak
00:39, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Irak'ta dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 23 Ã¶lÃ¼
Irak'ta dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 23 Ã¶lÃ¼

Irak'Ä±n Salahaddin vilayetinde dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ SalahaddinÂ vilayetinde dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna dÃ¼zenlenenÂ intihar saldÄ±rÄ±sÄ±Â sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Salahaddin'e baÄŸlÄ± Beyci'nin batÄ±sÄ±ndaki Ceziret'Ã¼l Haccac bÃ¶lgesinde dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ± sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 280 kilometre kuzeyinde yer alan ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisinin bulunduÄŸu Beyci, 2015 yÄ±lÄ±nda DEAÅž'tan geri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ä±rak salahaddin vilayeti
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Irak Haberleri
Irak'ta dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna bombalÄ± saldÄ±rÄ± 23 Ã¶lÃ¼
Irak'ta dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 23 Ã¶lÃ¼

Irak'Ä±n Salahaddin vilayetinde dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±
FransÄ±z bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Le Pen seÃ§ilirse gÃ¶revi bÄ±rakacak
FransÄ±z bÃ¼yÃ¼kelÃ§i, Le Pen seÃ§ilirse gÃ¶revi bÄ±rakacak

Fransaâ€™nÄ±n Japonya'daki BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Dana, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± aday Le Pen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilirse gÃ¶revi bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°Ä°T'den Somali'ye yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ä°Ä°T'den Somali'ye yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Somali'deki kuraklÄ±k nedeniyle uluslararasÄ± topluma acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
BaÄŸdadi iÃ§in 'Ã§Ã¶lde saklanÄ±yor' iddiasÄ±
BaÄŸdadi iÃ§in 'Ã§Ã¶lde saklanÄ±yor' iddiasÄ±

Irak'ta Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonu devam ederken, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin Musul'u terk ederek Ã§Ã¶lde saklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± 259 mahkumu affetti
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± 259 mahkumu affetti

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, aralarÄ±nda idam cezasÄ± alanlarÄ±n da bulunduÄŸu 259 mahkumu affetti
Ä°srail'in ezan yasaÄŸÄ± kararÄ±na Filistin'den tepki
Ä°srail'in ezan yasaÄŸÄ± kararÄ±na Filistin'den tepki

Filistin Din Ä°ÅŸleri ve Evkaf BakanÄ± Edais, "Bu, KudÃ¼s'teki MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir karardÄ±r. KudÃ¼s'Ã¼n, Ä±rkÃ§Ä± siyonist rengiyle dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi olan bir kente dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin habercisidir" dedi
Ä°srail meclisi skandal ezan yasaÄŸÄ±nÄ± ilk oylamada kabul etti
Ä°srail meclisi skandal ezan yasaÄŸÄ±nÄ± ilk oylamada kabul etti

Ä°srail'de ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± mecliste yapÄ±lan ilk oylamada kabul edildi
Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi BaÄŸdat'ta
Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi BaÄŸdat'ta

Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Masum, Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cihinavi'yi kabul etti
Avrupa'nÄ±n dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlar kendi partilerini kuruyor
Avrupa'nÄ±n dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± MÃ¼slÃ¼manlar kendi partilerini kuruyor

Ä°slamofobinin yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n giderek daha fazla dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da, MÃ¼slÃ¼manlar kendi seslerini duyurmak ve siyaset yoluyla sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in kendi partilerini kuruyor.
quot Ä°srail Filistinlilerin tazminat almasÄ±nÄ± engelliyor quot
"Ä°srail, Filistinlilerin tazminat almasÄ±nÄ± engelliyor"

Ä°srail'in insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinden Bâ€™Tselem, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± son raporunda Ä°srail devletinin Filistinlilerin tazminat almasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Tunus'tan Avustralya'ya tepki
Tunus'tan Avustralya'ya tepki

Tunus Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mecdub, vatandaÅŸlarÄ±na "Tunus'a gitmeyin" uyarÄ±sÄ± yapan Avustralya'ya tepki gÃ¶sterdi
Netanyahu Rusya'dan Hizbullah'a karÅŸÄ± destek isteyecek
Netanyahu Rusya'dan Hizbullah'a karÅŸÄ± destek isteyecek

Ä°srailli askeri ve gÃ¼venlik uzmanÄ± Shapir, "Netanyahu yarÄ±nki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede muhtemelen Putin'i, Ä°ran ve Hizbullah'la daha az iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸacak ancak baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸine ihtimal vermiyorum" dedi
Fransa'da fÄ±rtÄ±na binlerce haneyi elektriksiz bÄ±raktÄ±
Fransa'da fÄ±rtÄ±na binlerce haneyi elektriksiz bÄ±raktÄ±

Fransa'da pazar gecesi baÅŸlayan ve 600 bin haneyi elektriksiz bÄ±rakan Zeus fÄ±rtÄ±nasÄ± sona erdi
Kabil'deki askeri hastane saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž Ã¼stlendi
Kabil'deki askeri hastane saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž Ã¼stlendi

Kabil'deki askeri hastaneye bu sabah yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž Ã¼stlenirken saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 56'ya yÃ¼kseldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson Ramallah'ta
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ramallah'ta

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Filistin'e gitti
MÄ±sÄ±r Gazze'ye beton pompasÄ± giriÅŸine izin verdi
MÄ±sÄ±r Gazze'ye beton pompasÄ± giriÅŸine izin verdi

MÄ±sÄ±r'Ä±n Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Gazze'deki Ã¶zel ÅŸirketler iÃ§in iki beton pompasÄ±nÄ±n giriÅŸine izin verdiÄŸi bildirildi

Haberler

BaÄŸdadi iÃ§in 'Ã§Ã¶lde saklanÄ±yor' iddiasÄ±
BaÄŸdadi iÃ§in 'Ã§Ã¶lde saklanÄ±yor' iddiasÄ±

Ä°badi'den gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine Ã§aÄŸrÄ±
Ä°badi'den gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine Ã§aÄŸrÄ±

Musul'un batÄ±sÄ±nda mÃ¼cadele zorlu geÃ§ecek | ANALÄ°Z
Musul'un batÄ±sÄ±nda mÃ¼cadele zorlu geÃ§ecek ANALÄ°Z

Musul'da evinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 287 bine ulaÅŸtÄ±
Musul'da evinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 287 bine ulaÅŸtÄ±

Musul 1,5 ay iÃ§inde DEAÅž'tan kurtarÄ±lacak
Musul 1 5 ay iÃ§inde DEAÅž'tan kurtarÄ±lacak

Musul'da DEAÅž Ã¼yeleri ile Ã§atÄ±ÅŸmada 16 Ã¶lÃ¼
Musul'da DEAÅž Ã¼yeleri ile Ã§atÄ±ÅŸmada 16 Ã¶lÃ¼

Ä°ngiltere'den Irak'a 12 milyar dolarlÄ±k kredi
Ä°ngiltere'den Irak'a 12 milyar dolarlÄ±k kredi

IraklÄ± TÃ¼rkmenlerden temsil hakkÄ± tepkisi
IraklÄ± TÃ¼rkmenlerden temsil hakkÄ± tepkisi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 