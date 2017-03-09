00:55, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'dan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlara Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlara hitaben, "Hangi engeli koyarlarsa koysunlar, sizler, sizler iÃ§in ilan edilen tarihler iÃ§erisinde sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±za giderek oylarÄ±nÄ±zÄ± muhakkak kullanÄ±n ve kullanacaÄŸÄ±nÄ±z oylar BatÄ±'daki tÃ¼m Ã¼lkelere, dÃ¼nyadaki tÃ¼m Ã¼lkelere en gÃ¼zel cevap olacaktÄ±r. Sizin iradenizi kimsenin ketmetmeye, kimsenin engellemeye hakkÄ± yoktur. 16 Nisan inÅŸallah BatÄ±'da, tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¶nÃ¼ne engel konulan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n da sevindiÄŸi gÃ¼nler olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TRT ortak yayÄ±nÄ±ndaki "CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–zel" programÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine neden ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunun sorulmasÄ± Ã¼zerine ErdoÄŸan, nerelerde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nerelerde rahat Ã§alÄ±ÅŸma zeminin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 14 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede Ã¶ÄŸrenme fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± bildirdi.

"MEVCUT SÄ°STEM ÃœLKEDE Ä°STÄ°KRARI TEHDÄ°T EDÄ°YOR"

AK Parti'nin girdiÄŸi ilk seÃ§imde yÃ¼zde 34,4 oy oranÄ±na ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, neredeyse anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirebilme noktasÄ±na gelindiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Buna raÄŸmen birÃ§ok sÄ±kÄ±ntÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in orada da bunu baÅŸaramadÄ±k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zaman oluyor iÃ§inizden de fire verebiliyorsunuz, bÃ¶yle bir durumla da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabiliyorsunuz." ifadesini kullandÄ±.

Ä°kinci seÃ§imde oy oranlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak milletvekili sayÄ±larÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ seÃ§imlerde yÃ¼zde 50 oy oranÄ±na yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ama milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n biraz daha dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini hedefleri olmasÄ±na raÄŸmen gerÃ§ekleÅŸtiremediklerini belirten ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Muhalefet ÅŸÃ¶yle bir yaklaÅŸÄ±m tarzÄ± iÃ§inde bulunuyor: Siz, beyaza 'Beyaz' diyorsunuz, muhalefetin huyudur Ã¶zellikle bizde, siz 'Beyaz' diyorsanÄ±z o 'Siyah' diyecektir. Bunun yolu nedir? Bunun yolu sadece Parlamentoda bu iÅŸi tartÄ±ÅŸmak, konuÅŸmak deÄŸil. Hemen bazÄ± bakanlarÄ±mÄ±z hakkÄ±nda bakarsÄ±nÄ±z bir-iki hafta iÃ§inde gensoru gelir. Bu gensoruyla siz tabii Parlamentoda tÄ±kanÄ±yorsunuz, sizi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yorlar. Biliyor ki 'Bu sayÄ±m benim yeterli deÄŸil, bu geÃ§ecek' ama buna raÄŸmen o gensoruyu vermek suretiyle orada bir tÄ±kanmayÄ±, patinajÄ± meydana getiriyor. Aradan bir mÃ¼ddet geÃ§iyor bakÄ±yorsunuz tekrar bir gensoru. GÃ¼ven oylamasÄ± olaylarÄ±nda benzer sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ±nda Ã¼lkede istikrarÄ± tehdit ediyor mevcut sistem. Ä°stikrar ve gÃ¼ven aslÄ±nda kalkÄ±nmanÄ±n, baÅŸarÄ±nÄ±n olmazsa olmazÄ±dÄ±r. EÄŸer biz bugÃ¼n baÅŸarÄ±lÄ± olabilmiÅŸsek, baÅŸarÄ±lÄ± olabilmemizin arkasÄ±nda yatan gerÃ§ek ÅŸudur, o da biz, yani aynÄ± ekolden gelen insanlar olarak gerek SayÄ±n GÃ¼l ve benim baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemim, SayÄ±n DavutoÄŸlu ve SayÄ±n Binali Bey dÃ¶nemi, biz tabii aynÄ± ekolden geldiÄŸimiz iÃ§in bizde sÄ±kÄ±ntÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil."

"SÄ°STEME BAÄžLI BÄ°R Ä°STÄ°KRAR 16 NÄ°SAN MÃœJDESÄ°YLE BENCE RAYINA OTURACAKTIR"

YapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin Ã¶rnekler veren ErdoÄŸan, saÄŸlÄ±kta ciddi reformun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun dÃ¼nyaya Ã¶rnek olduÄŸunu, Avrupa'nÄ±n deÄŸiÅŸik Ã¼lkelerinden hastalarÄ±n TÃ¼rkiye'ye tedavi iÃ§in gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na da dikkati Ã§ekerek, saÄŸlÄ±kta devletÃ§ilik anlayÄ±ÅŸÄ±na teslim olan yapÄ±yÄ± da ortadan kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â

ErdoÄŸan, tÃ¼m bunlarÄ± deÄŸiÅŸtirdiklerini, tÃ¼m illerde, bÃ¼yÃ¼k ilÃ§eleri hastaneye kavuÅŸturduklarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸehir hastanelerini de yapmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, bunlardan Yozgat ve Mersin'dekinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Ä°lk etapta 30 bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirde sÃ¶z konusu hastanelerin kurulacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yapÄ±lan adalet ve emniyet saraylarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Enerjide Ã¶nemli kazanÄ±mlarÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, barajlar ve gÃ¶letlerle Ã¼lkenin donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±, bu kadar istikrarlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rmenin en Ã¶nemli yolu, tabii bunu ÅŸahsa baÄŸlÄ± olarak konuÅŸmuyorum, sisteme baÄŸlÄ± hale getirirsek bu Ã§ok daha ideal bir ÅŸekilde gidecektir. Onun iÃ§in sisteme baÄŸlÄ± bir istikrar, sisteme baÄŸlÄ± bir gÃ¼ven inÅŸallah bu 16 Nisan mÃ¼jdesiyle bence rayÄ±na oturacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

"15 TEMMUZ KARARLILIÄžI DEVAM EDÄ°YOR"

Gerek 15 Temmuz ve sonrasÄ±, gerekse 1970'ten bu yana yaÅŸanan sÃ¼recin halihazÄ±rdaki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi Ã¶nerisine nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine ErdoÄŸan, 15 Temmuz'un Ã§ok Ã¶nemli ÅŸeyler Ã¶ÄŸrettiÄŸini belirtti.

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin olduÄŸu gece her ÅŸeyin belli olduÄŸunu, milletin ak sÃ¼t iÃ§indeki o ipliÄŸi ayÄ±rÄ±r duruma geldiÄŸini anlatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"O kararlÄ±lÄ±k hala devam ediyor, bitirmedi iÅŸi. Åžimdi nereye gidersek, hangi meydana gidersek gidelim artÄ±k 10 binler, 50 binler bakÄ±yorsunuz o meydanlarda. Daha bÃ¼yÃ¼k meydanlara gitmedik oralarda da inanÄ±yorum ki yÃ¼z binler bizi bekliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir ÅŸeyin kararÄ±nÄ± veriyor ÅŸimdi. '15 Temmuz'un anayasal bir teminat altÄ±na getirilmesini istiyoruz' diyor. Niye diyor bunu? Åžimdi kim 'hayÄ±r' diyor, bakÄ±yor. Kandil'deki terÃ¶ristler 'hayÄ±r' diyor. Kim bunlar, PKK. BeyanatlarÄ±nÄ± veriyorlar ve diyorlar ki 'hayÄ±r' deyin. Kim diyor? Feto'cular 'hayÄ±r' diyor. Bunlar deÄŸil miydi 15 Temmuz'da milletime karÅŸÄ± bu darbe giriÅŸiminde bulunanlar. Benim vatanÄ±mÄ± parÃ§alamak isteyenler bunlar deÄŸil miydi? Åžimdi hesaplaÅŸma gÃ¼nÃ¼ ne zaman? HesaplaÅŸma gÃ¼nÃ¼ inÅŸallah 16 Nisan. Demokratik hakkÄ±nÄ± o gece nasÄ±l demokrasiye sahip Ã§Ä±karak benim vatandaÅŸÄ±m koruduysa ÅŸimdi o gecenin devamÄ± anlamÄ±nda inÅŸallah 16 Nisan'da da sandÄ±kta demokratik hakkÄ±nÄ± Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde kullanacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"MÄ°LLETÄ°M BÄ°ZÄ° MAHÃ‡UP ETMEYECEK"

ErdoÄŸan, tavandan Ã¼midini kestiÄŸi iÃ§in tabana hitap ettiÄŸini belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"YenikapÄ± ruhunu teessÃ¼s ettirelim istiyorum. Onun iÃ§in AK Parti, MHP, CHP, HDP, Saadet Partisi ve BBP'ye gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ kardeÅŸlerime diyorum. Gelin liderlerin gerÃ§ekleÅŸtiremediÄŸi bu reformu hep birlikte inÅŸallah 16 Nisan'da sandÄ±kta gerÃ§ekleÅŸtirelim. 339 milletvekili AK Parti ve MHP'den olmak Ã¼zere bu halk oylamasÄ± kararÄ±nÄ± aldÄ±. Parlamentoda bu iki partinin omuz omuza vermesiyle bÃ¶yle bir adÄ±m atÄ±ldÄ±. Tabii bu yeterli deÄŸil. Yeterli olan 367 idi. Onu saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±za gÃ¶re ÅŸimdi iÅŸ asillere kaldÄ±. O da millet. Milli irade zaten en Ã¶nemlisi. Meclis'te de baÅŸkanÄ±n arkasÄ±nda 'Hakimiyet kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir' yazÄ±yor. Biz bu hakimiyetin gerÃ§ek sahibi olan milletimize diyoruz ki gelin siz tabanda el ele millet olarak 'Ey parlamentodakiler siz yapmadÄ±nÄ±z ama ÅŸimdi biz bu anayasanÄ±n en azÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine yÃ¶nelik olan boyutunu halledeceÄŸiz'. Burada anayasanÄ±n tÃ¼mÃ¼yle bir deÄŸiÅŸikliÄŸi sÃ¶z konusu deÄŸil. Sadece cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine yÃ¶nelik boyutu sÃ¶z konusu. Onu biz yapacaÄŸÄ±z. Onun iÃ§in de ben milletime inanÄ±yorum. Milletim bu eksik kalan kÄ±smÄ± inÅŸallah 16 Nisan'da sandÄ±kta gerÃ§ekleÅŸtirecektir. Bu gÃ¼venim var. Bunu gittiÄŸim her yerde, meydanlara okuyorum. Milletim bizi mahcup etmeyecek diye de inanÄ±yorum."

"16 NÄ°SAN'A Ã–MRÃœMÃœN OLDUÄžUNU BANA KÄ°MSE GARANTÄ° EDEMEZ"

ÅžahsÄ±yla alakalÄ± sorunun cevabÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli ama deÄŸerler silsilesi iÃ§inde Ã§ok da basit olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Benim 16 Nisan'a kadar Ã¶mrÃ¼mÃ¼n olduÄŸunu bana kimse garanti edemez. Burada olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n, aynÄ± ÅŸekilde garanti edemez. BugÃ¼n 7 hanÄ±m kardeÅŸim, Ankara'daki kadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼nÃ¼ anmak iÃ§in geliyorlardÄ± ama onlarÄ± kaybettik.Â

Samimi olmamÄ±z lazÄ±m. Bunlar samimiyetsiz yaklaÅŸÄ±mÄ±n bana gÃ¶re ifadesidir. Biz kendimize bir sistem yapmÄ±yoruz. Biz Ã¼lkemizin geleceÄŸi iÃ§in bir sistem inÅŸa ediyoruz. Bu sistem geleceÄŸi kurtarmak, geleceÄŸi saÄŸlama almak iÃ§in kurulan bir sistemdir. Parlamenter demokrasi ile Ã¼lkemiz yÃ¶netilmedi mi? YÄ±llar yÄ±lÄ± parlamenter demokrasi iÃ§inde koalisyonlar, darbeler gÃ¶rmedik mi? Ä°stikrar, gÃ¼ven var mÄ±ydÄ±? SÃ¼rekli olarak hÃ¼kÃ¼metlerin deÄŸiÅŸtiÄŸi dÃ¶nemler yaÅŸadÄ±k ve sÄ±k sÄ±k hÃ¼kÃ¼metlerin deÄŸiÅŸmesi, Ã¼lkemizde istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en Ã¶nemli boyutu oldu."

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N ARTIK REJÄ°MLE ATTIÄžI BÄ°R ADIM YOK"

TÃ¼rkiye'de sÄ±k sÄ±k hÃ¼kÃ¼metlerin deÄŸiÅŸtiÄŸi dÃ¶nemler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun Ã¼lkede istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n en Ã¶nemli nedeni, boyutu olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, 1950'den bu yana 67 yÄ±lda 48 hÃ¼kÃ¼met kurulduÄŸunu sÃ¶yledi. ErdoÄŸan, bu sÃ¼re iÃ§erisinde Ä°ngiltere'de 15, Almanya'da 24 hÃ¼kÃ¼met kurulduÄŸunu, ABD'de 17 baÅŸkan seÃ§ildiÄŸini, Fransa'da 11 cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°talya'da da 41 hÃ¼kÃ¼met kurulduÄŸu iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, tek parti iktidarÄ±nÄ± zorunlu kÄ±lmakta buldular son yaptÄ±klarÄ± seÃ§imde. Bu iÅŸ bir gerÃ§eÄŸi gÃ¶steriyor. ArtÄ±k, bu iÅŸ bÃ¶yle yÃ¼rÃ¼mez. Bizim ne yapÄ±p yapÄ±p, burada bu sistem deÄŸiÅŸikliÄŸini, dikkat edin, bunlar ne yapÄ±yor? CHP, iÅŸi saptÄ±rÄ±p 'Bunlar rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine gidiyor.' diyor. Bizim, bÃ¶yle bir derdimiz falan yok. Bu iÅŸ 1923'te bitmiÅŸ. TÃ¼rkiye'nin artÄ±k rejimle ilgili, alakalÄ± attÄ±ÄŸÄ± bir adÄ±m yok. ArtÄ±k sadece bir sistem deÄŸiÅŸikliÄŸiyle biz Ã¼lkemizde geleceÄŸi inÅŸa etmenin adÄ±mÄ±nÄ± atÄ±yoruz. YapÄ±lan iÅŸ bu. Biz de faniyiz. DolayÄ±sÄ±yla fani olan deÄŸil, baki olan bir yapÄ±yÄ± oluÅŸturalÄ±m. O da nedir? Sistemdir. Ä°nÅŸallah bu devletin, bu milletin bekayÄ± temadisi bu kurulacak olan sistemle devam eder."

"GÃ–RÃœLMEMÄ°Åž OPERASYONLAR ZÄ°NCÄ°RÄ° DEVAM EDÄ°YOR"

Halk oylamasÄ± sonucunda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin kabul edilmesi halinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve ekonomik bÃ¼yÃ¼me kapsamÄ±nda neler yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, terÃ¶rle ilgili olarak son birkaÃ§ ay iÃ§erisinde devletin, hÃ¼kÃ¼metiyle, askeriyle, polisiyle, gÃ¼venlik korucularÄ±yla bugÃ¼ne kadar gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ operasyonlar zincirini devam ettirdiÄŸini vurguladÄ±.

"Ä°nanÄ±yorum ki, bu yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ile biz terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã§ok daha seri neticeler alacaÄŸÄ±z. Niye? Åžu ana kadar arkasÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini gÃ¶ren eÅŸ baÅŸkanlar vardÄ±. Ã‡Ä±kÄ±yor, aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k 'Bizim arkamÄ±zda PKK var. Bizim arkamÄ±zda YPG var, bizim arkamÄ±zda PYD var, bizim arkamÄ±zda DHKP-C var.' diyor. Ne kadar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ varsa, bunlarÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. BÃ¼tÃ¼n bunlar sayÄ±lÄ±yor ama Ã¶yle bir yapÄ± var ki bu yapÄ± iÃ§erisinde bunlara anÄ±nda bir mÃ¼dahaleyi yapamÄ±yorsunuz. Ama baÅŸkanlÄ±k sisteminde olay, bÃ¶yle olmaz. BaÅŸkanlÄ±k sisteminde bunun kararÄ±nÄ± net, hemen kesin verir ve adÄ±mÄ± atarsÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼, bu iÅŸler Ã¶yle gecikmeye tahammÃ¼lÃ¼ olan iÅŸler deÄŸil."

"CUMHURBAÅžKANLIÄžI Ä°LE BAÅžBAKANLIK BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR"

"Bu sistemle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lenecek. Acaba Meclis zayÄ±flayacak mÄ±?" sorusu Ã¼zerine ErdoÄŸan, bu noktada yeni anayasa maddelerini doÄŸru okumayan bazÄ± siyasiler olduÄŸunu ifade ederek yeni sistemin Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yeni sistemde karar mercinin tek olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"SayÄ±n ana muhalefet baÅŸÄ±nÄ±n arka arkaya yaptÄ±ÄŸÄ± gaflarÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. Ä°ÅŸte 'BaÅŸbakan bir partiden cumhurbaÅŸkanÄ± bir baÅŸka partiden olursa burada doÄŸacak Ã§eliÅŸkiler millete niye anlatÄ±lmÄ±yor' gibi bÃ¶yle, bu tÃ¼r maalesef saÃ§malÄ±klarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Gel ÅŸunu bir oku ya, 18 maddeyi bir oku, burada ne var. Burada bir defa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile baÅŸbakanlÄ±k birleÅŸtiriliyor. ArtÄ±k baÅŸbakan yok. ArtÄ±k sadece cumhurbaÅŸkanÄ± var ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n da takdir edeceÄŸi bir kabinesi var. Bu kabine de tamamen dÄ±ÅŸarÄ±dan. Ä°Ã§eriden olmasÄ± halinde milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼yor."Â

"PARLAMENTONUN DENETÄ°M GÃœCÃœ ARTIYOR"

Yeni sistemle yÃ¼rÃ¼tmenin cumhurbaÅŸkanÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸan, bu konuyla ilgili tarihÃ§i Halil Ä°nalcÄ±k'Ä±n SÃ¶yleÅŸiler ve KonuÅŸmalar kitabÄ±ndan bir bÃ¶lÃ¼m okudu.

ErdoÄŸan, parlamentonun yasama yapma yetkisinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±na dair ciddi bir gÃ¼ndem oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"BÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tam aksine gÃ¼Ã§lendiriyor. Parlamentonun denetim gÃ¼cÃ¼ daha da artÄ±rÄ±lÄ±yor. 'Buna hiÃ§ dokunma' diye bir ÅŸey yok. Ã–yle bir ÅŸey kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸil. AynÄ± ÅŸekilde bir seÃ§im kararÄ± mÄ± alma noktasÄ±nda adÄ±m atmak ister, parlamentonun yetkisi yine aynen var. Ama bÃ¶yle bir karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imiyle aynÄ± gÃ¼nde yapÄ±lacaktÄ±r. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶yle bir adÄ±m atacak olursa tabii burada bir oran var, o oranÄ±n olmasÄ± lazÄ±m. AynÄ± ÅŸeyi cumhurbaÅŸkanÄ± yapacak olursa, yine aynÄ± gÃ¼nde hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi hem de parlamento seÃ§imi olacak. Bu konularÄ±n bir kenara atÄ±lmasÄ± insanÄ± ciddi manada Ã¼zÃ¼yor."

"BAÅžARDIÄžIMIZ ANDA 2023 YILINDA Ä°LK 10'A GÄ°RERÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, her zaman halka daha iyi hizmeti nasÄ±l verebileceklerinin gayreti ve derdi iÃ§erisinde olduklarÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:

"GÃ¼Ã§lÃ¼ bir sisteme ihtiyacÄ±mÄ±z var. Lider Ã¼lke TÃ¼rkiye, anlayÄ±ÅŸÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bunu baÅŸarabilmemiz iÃ§in de Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ yasal zemine sistemi oturtmamÄ±z lazÄ±m. Bunun yanÄ±nda da tabii lider, gerÃ§ekten o gÃ¼Ã§lÃ¼ yasal zeminde icraatlarÄ±nÄ± yapmasÄ± gerekiyor. BirÃ§ok yerde ben patinaj yaptÄ±m. Ã–zellikle bÃ¼rokratik oligarÅŸi birÃ§ok yerde Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ kesti. BÃ¼rokratik oligarÅŸi ile inanÄ±yorum ki mevcut sistemle Ã§ok daha fazla ileri gidemeyiz ama reisi cumhurluk sistemiyle bu bÃ¼rokratik oligarÅŸiyi Ã§ok daha farklÄ± ÅŸekilde tanzim etmek mÃ¼mkÃ¼n. Bunu baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anda TÃ¼rkiye o zaman gerÃ§ek sÄ±Ã§ramasÄ±nÄ± yapacaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizde o potansiyel var, TÃ¼rkiye'de o gÃ¼Ã§ var. Bunu baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anda inanÄ±n 2023 yÄ±lÄ±nda biz ilk 10'a gireriz."Â

"ONLARLA BÄ°R ARAYA GELMEYÄ° Ã‡OK ARZU EDÄ°YORUM"

ErdoÄŸan, Almanya'da bazÄ± bakanlarÄ±n yapacaÄŸÄ± toplantÄ±larÄ±n iptal edilmesinin anÄ±msatÄ±lÄ±p, "Orada ne oluyor?" ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Bizim seÃ§im aslÄ±nda Almanya'da yapÄ±lmÄ±yor, burada yapÄ±lÄ±yor da... Orada tabii bizim yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Benim Ã§ilekeÅŸ yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlarÄ±m yÄ±llar yÄ±lÄ±, her gidiÅŸimizde 'ben ne zaman bu demokratik hakkÄ±mÄ± kullanacaÄŸÄ±m' diye sorardÄ±. EkranlarÄ± baÅŸÄ±nda onlar bizi izliyor. Ankara'dan tÃ¼m yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kalbi selam ve selamlarÄ±mÄ± gÃ¶nderiyorum. ArtÄ±k bu hakkÄ±nÄ±zÄ± kazandÄ±nÄ±z. Åžimdi ilk kez deÄŸil, bundan Ã¶nce milletvekili seÃ§iminde de oylarÄ±nÄ±zÄ± kullandÄ±nÄ±z. Ama bu defa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde ilk kez oy kullanacaksÄ±nÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla bu seÃ§imde Ã¶nÃ¼nÃ¼ze birÃ§ok engeller geldi. BakanlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturtmadÄ±lar. Benim de arzum var. Onlarla bir araya gelmeyi Ã§ok arzu ediyorum. Åžuanda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yorlar. Ama ekrandan sesleniyorum, hangi engeli koyarlarsa koysunlar, sizler, sizler iÃ§in ilan edilen tarihler iÃ§erisinde sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±za giderek oylarÄ±nÄ±zÄ± muhakkak kullanÄ±n. KullanacaÄŸÄ±nÄ±z oylar BatÄ±'daki tÃ¼m Ã¼lkelere, dÃ¼nyadaki tÃ¼m Ã¼lkelere en gÃ¼zel cevap olacaktÄ±r. Sizin iradenizi kimsenin ketmetmeye, kimsenin engellemeye hakkÄ± yoktur. 16 Nisan inÅŸallah BatÄ±'da, tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¶nÃ¼ne engel konulan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n da sevindiÄŸi gÃ¼nler olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'daki TÃ¼rk varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Avrupa Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n" sorulmasÄ± Ã¼zerine ErdoÄŸan, "KÄ±skanÄ±yorlarâ€¦ OnlarÄ±n bizlerle olan gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyorlar. Onu bildikleri iÃ§in zaten bunu engellemek istiyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz orada hangi kapalÄ± salona gitsek, stadyuma gitsek oralarÄ± biz tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m doldurduk. Bunu bildikleri iÃ§in de engellemenin yolunu arÄ±yorlar. Ama bizim Avrupa'da olsun, tÃ¼m dÃ¼nyada olsun vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±mÄ±zÄ± kimse koparamaz. Biz onlarÄ± Allah iÃ§in sevdik. Bu baÄŸ kopmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± olarak onlardan isteÄŸim, milletim adÄ±na o iradenizi ortaya koymalarÄ± ve haklarÄ±nÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde kullanmalarÄ±." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.