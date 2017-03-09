09:07, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 9 Mart 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.



(Ankara)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde yabancÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸacak, KKTC'nin baÅŸkenti LefkoÅŸa'ya hareket edecek.



(Ankara)



3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, CHP Yerel YÃ¶netimler Birimi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen belediye baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Ankara)



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Adana Ticaret OdasÄ±, Esnaf ve Sanatkarlar OdasÄ± ve diÄŸer STK temsilcileriyle toplantÄ±da buluÅŸacak, bir niÅŸasta fabrikasÄ±nda iÅŸÃ§ilerle bir araya gelecek, OSB, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve esnaf ziyaretleri gerÃ§ekleÅŸtirecek, "BalkanlÄ± SoydaÅŸlarla BuluÅŸma" programÄ±na katÄ±lacak.



(Adana)



2- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ± Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi'ni ziyaret edecek, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ±nda saha incelemesi ve basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak, BeyoÄŸlu Belediyesine ziyarette bulunacak.



(Ä°stanbul)



3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Nazilli ve Ã‡ine'de STK temsilcileri ve muhtarlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Efeler ve Buharkent'te dÃ¼zenlenecek mitinglerde vatandaÅŸlara seslenecek, AydÄ±n ValiliÄŸini ziyaret edecek.



(AydÄ±n)



4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, AÅŸÄ±k Veysel GenÃ§lik ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde ÅžarkÄ±ÅŸla Ã‡iftÃ§i EÄŸitim Semineri'ne katÄ±lacak, ÅžarkÄ±ÅŸla kÃ¶y ve mahalle muhtarlarÄ± ve STK temsilcileri ile toplantÄ± yapacak, OSB'yi ve bir sÃ¼t fabrikasÄ±nÄ± ziyaret edecek.



(Sivas)



5- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Åženkaya, Olur, Oltu ilÃ§elerinde kaymakamlÄ±k ve belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ziyaret edecek, vatandaÅŸlarla bir araya gelecek, Olur ilÃ§esinde sandÄ±k gÃ¶revlileri ve eÄŸitimcilerle toplantÄ± yapacak.



(Erzurum)



6- TBMM'den



- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



- AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Dernekler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± temsilcilerini dinleyecek.



(TBMM)



EKONOMÄ°



1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, ekonomi gÃ¼ndemi ile yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ± "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Ankara)Â



2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, IX. AVM YatÄ±rÄ±mlarÄ± KonferansÄ± ile Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± Meclis ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



(Ä°stanbul)Â



3- TÃœÄ°K, finansal yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ± reel getiri oranlarÄ± ile 2016 yÄ±lÄ± tarÄ±msal iÅŸletme iÅŸgÃ¼cÃ¼ Ã¼cret yapÄ±sÄ±nÄ± duyuracak.



(Ankara)





DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkeleri devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± BelÃ§ika'da toplanacak.



- Liderler, gÃ¶Ã§, ekonomi ve BatÄ± Balkanlar konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.Â



(BrÃ¼ksel)



2- Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.



(Moskova)Â



3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.





4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.





5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.



KÃœLTÃœR SANAT



1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Almanya'daki UluslararasÄ± Turizm BorsasÄ± (ITB) FuarÄ± kapsamÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Berlin)Â





GÃœNCEL



1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Åžeyh Åžamil Camisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Gaziantep Ãœniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki "Ustalara SaygÄ±: Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'i Anma ProgramÄ±" ile Divan Otel'de dÃ¼zenlenen "Gaziantep Medeniyet BuluÅŸmalarÄ± Din ve Medeniyet ProgramÄ±"na iÅŸtirak edecek.



(Gaziantep)



2- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde medya mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.



(Ankara)



3- YÃ–K BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§, Mustafa Kemal Ãœniversitesinde dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Sisteminde Suriyeli Ã–ÄŸrenciler UluslararasÄ± KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacak.



(Hatay)



SPOR



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Ãœmraniye ilÃ§esinde 15 Temmuz Sergisi programÄ±na katÄ±lacak, Ãœmraniyespor'un yanÄ± sÄ±ra ilÃ§edeki amatÃ¶r spor kulÃ¼plerinin yÃ¶neticileri ve sporcu aileleriyle bir araya gelecek.



- Ãœmraniye Nikah SarayÄ±'nda genÃ§lik buluÅŸmasÄ± programÄ±na iÅŸtirak edecek KÄ±lÄ±Ã§, WOW Airport Otel'de AmatÃ¶r Spor KulÃ¼plerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.Â



(Ä°stanbul)



2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§larÄ± oynanacak.



- BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank ve FenerbahÃ§e-Baskonia maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(Moskova)



4- Voleybol Efeler Ligi 19. haftasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ-ÅžanlÄ±urfa Memleketspor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.



(Ä°stanbul)



5- Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup 26. haftasÄ±nda 1461 Trabzon ile BUGSAÅž Spor karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Trabzon)





Ã–ZEL HABER



1- Rusya Enerji BakanÄ± Novak AA'ya konuÅŸtu



- Aleksandr Novak:



- "TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±da anlaÅŸma hazÄ±rlanÄ±yor"



- "ToplantÄ±da sadece ekonomik deÄŸil, teknik ve kÃ¼ltÃ¼rel alanlarda da birÃ§ok anlaÅŸma imzalanacak"



- "Ekonomi kurumlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda, tarÄ±m ve sanayide ikili ticaretteki kaldÄ±rÄ±labilecek engellere iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor"



- "DoÄŸalgazÄ±n alÄ±mÄ±na, hacmine ve takvimine yÃ¶nelik garantiler olursa TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'nda ikinci hattÄ±n inÅŸasÄ± kararÄ± ivedilikle alÄ±nacaktÄ±r"





2- GRAFÄ°KLÄ° - YabancÄ±lar 2016'da 55 milyon liralÄ±k vergiyi geri aldÄ±



- TÃ¼rkiye'ye gelen yabancÄ± ziyaretÃ§ilere KDV iade hizmeti veren Global Blue TÃ¼rkiye'nin Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selim Åžeyhun:



- "YabancÄ± ziyaretÃ§iler TÃ¼rkiye'den 2016 yÄ±lÄ±nda 1 milyar liranÄ±n Ã¼zerinde alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±. Ancak yabancÄ± ziyaretÃ§iler bu tutarÄ±n 550 milyon liralÄ±k kÄ±smÄ± iÃ§in iade baÅŸvurusunda bulundu. YabancÄ±lar 2016'da yaptÄ±klarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸte Ã¶dedikleri 55 milyon liralÄ±k vergiyi geri aldÄ±"



- "TÃ¼rkiye'de tax-free sistemi 1 Temmuz itibarÄ±yla dijitalleÅŸerek e-fatura platformuna geÃ§ecek. BÃ¶ylece form doldurmak ve kaÄŸÄ±tlarla uÄŸraÅŸmaya gerek kalmayacak. AyrÄ±ca gÃ¼mrÃ¼kteki zamanÄ± da Ã§ok fazla kÄ±saltacak. Turistler bence daha fazla KDV iadesini daha fazla kullanacak. Bu durum alÄ±ÅŸveriÅŸ oranÄ±nÄ± da minimum yÃ¼zde 10 artÄ±rÄ±r"



- "TÃ¼rkiye, Avrupaâ€™da tamamen dijitale geÃ§en 5'inci ya da 6'ncÄ± Ã¼lke olacak"





3- HavacÄ±lÄ±kta kampanya furyasÄ±



- Yolcu sayÄ±sÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ bertaraf etmek iÃ§in son dÃ¶nemde birbirinden avantajlÄ± kampanyalar dÃ¼zenleyen hava yolu ÅŸirketleri, uÃ§ak biletlerini yurt iÃ§inde 49,99 liradan, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise 34,99 dolardan baÅŸlayan fiyatlarla sunuyor



- Pegasus Ãœst YÃ¶neticisi Mehmet Nane:



- "Hava yolu ÅŸirketlerinde baÅŸlayan kampanya furyasÄ±nÄ±n nedeni dÃ¼ÅŸen doluluk oranlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmek"



- Atlasglobal YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ersoy:



- "OtobÃ¼sle seyahat eden yolcuyu uÃ§ak segmentine alabilmeniz iÃ§in fiyatlarÄ± otobÃ¼s Ã¼cretlerine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z"





