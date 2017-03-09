TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 9 Mart 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.
(Ankara)Â
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde yabancÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸacak, KKTC'nin baÅŸkenti LefkoÅŸa'ya hareket edecek.
(Ankara)
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, CHP Yerel YÃ¶netimler Birimi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen belediye baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ankara)
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Adana Ticaret OdasÄ±, Esnaf ve Sanatkarlar OdasÄ± ve diÄŸer STK temsilcileriyle toplantÄ±da buluÅŸacak, bir niÅŸasta fabrikasÄ±nda iÅŸÃ§ilerle bir araya gelecek, OSB, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve esnaf ziyaretleri gerÃ§ekleÅŸtirecek, "BalkanlÄ± SoydaÅŸlarla BuluÅŸma" programÄ±na katÄ±lacak.
(Adana)
2- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ± Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi'ni ziyaret edecek, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ±nda saha incelemesi ve basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak, BeyoÄŸlu Belediyesine ziyarette bulunacak.
(Ä°stanbul)
3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Nazilli ve Ã‡ine'de STK temsilcileri ve muhtarlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Efeler ve Buharkent'te dÃ¼zenlenecek mitinglerde vatandaÅŸlara seslenecek, AydÄ±n ValiliÄŸini ziyaret edecek.
(AydÄ±n)
4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, AÅŸÄ±k Veysel GenÃ§lik ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde ÅžarkÄ±ÅŸla Ã‡iftÃ§i EÄŸitim Semineri'ne katÄ±lacak, ÅžarkÄ±ÅŸla kÃ¶y ve mahalle muhtarlarÄ± ve STK temsilcileri ile toplantÄ± yapacak, OSB'yi ve bir sÃ¼t fabrikasÄ±nÄ± ziyaret edecek.
(Sivas)
5- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Åženkaya, Olur, Oltu ilÃ§elerinde kaymakamlÄ±k ve belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ziyaret edecek, vatandaÅŸlarla bir araya gelecek, Olur ilÃ§esinde sandÄ±k gÃ¶revlileri ve eÄŸitimcilerle toplantÄ± yapacak.
(Erzurum)
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
- AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Dernekler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± temsilcilerini dinleyecek.
(TBMM)
EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, ekonomi gÃ¼ndemi ile yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ± "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Ankara)Â
2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, IX. AVM YatÄ±rÄ±mlarÄ± KonferansÄ± ile Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± Meclis ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul)Â
3- TÃœÄ°K, finansal yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ± reel getiri oranlarÄ± ile 2016 yÄ±lÄ± tarÄ±msal iÅŸletme iÅŸgÃ¼cÃ¼ Ã¼cret yapÄ±sÄ±nÄ± duyuracak.
(Ankara)
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkeleri devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± BelÃ§ika'da toplanacak.
- Liderler, gÃ¶Ã§, ekonomi ve BatÄ± Balkanlar konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.Â
(BrÃ¼ksel)
2- Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.
(Moskova)Â
3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
KÃœLTÃœR SANAT
1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Almanya'daki UluslararasÄ± Turizm BorsasÄ± (ITB) FuarÄ± kapsamÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Berlin)Â
GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Åžeyh Åžamil Camisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Gaziantep Ãœniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki "Ustalara SaygÄ±: Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'i Anma ProgramÄ±" ile Divan Otel'de dÃ¼zenlenen "Gaziantep Medeniyet BuluÅŸmalarÄ± Din ve Medeniyet ProgramÄ±"na iÅŸtirak edecek.
(Gaziantep)
2- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde medya mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.
(Ankara)
3- YÃ–K BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§, Mustafa Kemal Ãœniversitesinde dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Sisteminde Suriyeli Ã–ÄŸrenciler UluslararasÄ± KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacak.
(Hatay)
SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Ãœmraniye ilÃ§esinde 15 Temmuz Sergisi programÄ±na katÄ±lacak, Ãœmraniyespor'un yanÄ± sÄ±ra ilÃ§edeki amatÃ¶r spor kulÃ¼plerinin yÃ¶neticileri ve sporcu aileleriyle bir araya gelecek.
- Ãœmraniye Nikah SarayÄ±'nda genÃ§lik buluÅŸmasÄ± programÄ±na iÅŸtirak edecek KÄ±lÄ±Ã§, WOW Airport Otel'de AmatÃ¶r Spor KulÃ¼plerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.Â
(Ä°stanbul)
2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§larÄ± oynanacak.
- BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank ve FenerbahÃ§e-Baskonia maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Moskova)
4- Voleybol Efeler Ligi 19. haftasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ-ÅžanlÄ±urfa Memleketspor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.
(Ä°stanbul)
5- Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup 26. haftasÄ±nda 1461 Trabzon ile BUGSAÅž Spor karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Trabzon)
Ã–ZEL HABER
1- Rusya Enerji BakanÄ± Novak AA'ya konuÅŸtu
- Aleksandr Novak:
- "TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±da anlaÅŸma hazÄ±rlanÄ±yor"
- "ToplantÄ±da sadece ekonomik deÄŸil, teknik ve kÃ¼ltÃ¼rel alanlarda da birÃ§ok anlaÅŸma imzalanacak"
- "Ekonomi kurumlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda, tarÄ±m ve sanayide ikili ticaretteki kaldÄ±rÄ±labilecek engellere iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor"
- "DoÄŸalgazÄ±n alÄ±mÄ±na, hacmine ve takvimine yÃ¶nelik garantiler olursa TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'nda ikinci hattÄ±n inÅŸasÄ± kararÄ± ivedilikle alÄ±nacaktÄ±r"
2- GRAFÄ°KLÄ° - YabancÄ±lar 2016'da 55 milyon liralÄ±k vergiyi geri aldÄ±
- TÃ¼rkiye'ye gelen yabancÄ± ziyaretÃ§ilere KDV iade hizmeti veren Global Blue TÃ¼rkiye'nin Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selim Åžeyhun:
- "YabancÄ± ziyaretÃ§iler TÃ¼rkiye'den 2016 yÄ±lÄ±nda 1 milyar liranÄ±n Ã¼zerinde alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±. Ancak yabancÄ± ziyaretÃ§iler bu tutarÄ±n 550 milyon liralÄ±k kÄ±smÄ± iÃ§in iade baÅŸvurusunda bulundu. YabancÄ±lar 2016'da yaptÄ±klarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸte Ã¶dedikleri 55 milyon liralÄ±k vergiyi geri aldÄ±"
- "TÃ¼rkiye'de tax-free sistemi 1 Temmuz itibarÄ±yla dijitalleÅŸerek e-fatura platformuna geÃ§ecek. BÃ¶ylece form doldurmak ve kaÄŸÄ±tlarla uÄŸraÅŸmaya gerek kalmayacak. AyrÄ±ca gÃ¼mrÃ¼kteki zamanÄ± da Ã§ok fazla kÄ±saltacak. Turistler bence daha fazla KDV iadesini daha fazla kullanacak. Bu durum alÄ±ÅŸveriÅŸ oranÄ±nÄ± da minimum yÃ¼zde 10 artÄ±rÄ±r"
- "TÃ¼rkiye, Avrupaâ€™da tamamen dijitale geÃ§en 5'inci ya da 6'ncÄ± Ã¼lke olacak"
3- HavacÄ±lÄ±kta kampanya furyasÄ±
- Yolcu sayÄ±sÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ bertaraf etmek iÃ§in son dÃ¶nemde birbirinden avantajlÄ± kampanyalar dÃ¼zenleyen hava yolu ÅŸirketleri, uÃ§ak biletlerini yurt iÃ§inde 49,99 liradan, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise 34,99 dolardan baÅŸlayan fiyatlarla sunuyor
- Pegasus Ãœst YÃ¶neticisi Mehmet Nane:
- "Hava yolu ÅŸirketlerinde baÅŸlayan kampanya furyasÄ±nÄ±n nedeni dÃ¼ÅŸen doluluk oranlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmek"
- Atlasglobal YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ersoy:
- "OtobÃ¼sle seyahat eden yolcuyu uÃ§ak segmentine alabilmeniz iÃ§in fiyatlarÄ± otobÃ¼s Ã¼cretlerine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z"
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulkiâ€™yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, baÅŸkent Parisâ€™teki Versailles SarayÄ±'nda Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¶rtlÃ¼ gayri resmi liderler zirvesi dÃ¼zenleyecek, zirve sonrasÄ± liderler ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ± ile Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'ndeki TokatlÄ±lar Gecesi'ne katÄ±lacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eideâ€™yi kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul LÃ¼tfÃ¼ KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± ile Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'ndaki YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€‹Pakistan'da 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lÄ±yor. Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan resmi temaslarda bulunacaÄŸÄ± Pakistan'a hareket edecek. GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, bakanlÄ±ÄŸÄ±n konferans salonunda "20. YÄ±lÄ±nda 28 Åžubat" konulu panele katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek. HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve devlet erkanÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ± ile partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Manisa'da Valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek