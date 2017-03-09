09:15, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Hawking'den teknoloji tehdidi uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœnlÃ¼ fizikÃ§i Stephen Hawking, insan Ä±rkÄ±nÄ±n sonunu getirebilecek teknolojinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Daha Ã¶nceden yapay zekanÄ±n tehlikeleri hakkÄ±nda konuÅŸan Hawking, tehditlerin gÃ¼Ã§ kazanmadan Ã¶nce tespit edilebilmesine ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtti.

Bu hedef doÄŸrultusunda 'bir tÃ¼r dÃ¼nya hÃ¼kÃ¼meti' Ã¶neren Hawking, bunun da baÅŸka sorunlar ortaya Ã§Ä±karabileceÄŸini ve bir tiranlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸebileceÄŸini sÃ¶yledi.

"TÃ¼m bunlar kulaÄŸa felaketi haberi vermek gibi gelse de, ben iyimserim" diyen Hawking, insan Ä±rkÄ±nÄ±nÂ dirilerek bu zorluklarÄ± alt edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.