09:24, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaverinden sorulara Ã§eliÅŸkili cevaplar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eskiÂ BaÅŸyaveri AlbayÂ Ali YazÄ±cÄ±, duruÅŸmada kendisine yÃ¶neltilen sorulardan bazÄ±larÄ±na Ã§eliÅŸkili verirken, bazÄ±larÄ±nÄ± ise cevaplayamadÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yerini darbeci askerlere bildirdiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan sanÄ±k YazÄ±cÄ±, MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± konferans salonundaki duruÅŸmada, 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyetince dinlendi.

YazÄ±cÄ±, 27 Temmuz 2015'te baÅŸladÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyaverlik gÃ¶revinin 15 Temmuz 2016'ya kadar sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

15 Temmuz'a kadar CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n resmi gÃ¶revlerinde kendisine refakat ettiÄŸini belirten YazÄ±cÄ±, "Ã–zel programlarÄ±na resmi kÄ±yafetli olduÄŸum iÃ§in kendi isteÄŸiyle dahil olmuyordum. 15 Temmuz Ã¶ncesinde de kendisi bayram sÃ¼recinde 2 gÃ¼n ayrÄ±ldÄ±, beni serbest bÄ±raktÄ±. Daha sonra bir hafta tatil iÃ§in ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± ifade ettiler. MÃ¼sadesiyle ben de ilk defa izne ayrÄ±ldÄ±m. YaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l boyunca ilk defa kendisinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ oldum. Bir yÄ±lda aracÄ±nda, helikopterinde hep birlikte bulundum, verdiÄŸi emirleri yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m." dedi.

Bayramdaki 2 gÃ¼nlÃ¼k izni sÄ±rasÄ±nda kendisinin de Tokat'Ä±n Erbaa ilÃ§esindeki ailesinin yanÄ±na gittiÄŸini anlatan YazÄ±cÄ±, 8 veya 9 Temmuz'da dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n tatil iÃ§in ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince 12 Temmuz'da yeniden Erbaa'ya gittiÄŸini dile getirdi.

"CUMHURBAÅžKANI'NIN NEREDE OLDUÄžUNU Ã–ÄžRENÄ°N TALÄ°MATINI VERDÄ°M"

SanÄ±k YazÄ±cÄ±, 14 Temmuz'a kadar Erbaa'da kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ifadesini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"PerÅŸembe sabah ailemi orada bÄ±rakÄ±p yola Ã§Ä±ktÄ±m, Ã¶ÄŸleden sonra Ankara'ya vardÄ±m. YalnÄ±z olduÄŸum iÃ§in MuhafÄ±z AlayÄ±na gittim. Alay komutanÄ± beni gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. 'SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± tatil iÃ§in ayrÄ±ldÄ±, ben de 5 gÃ¼n boyunca serbestim, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Antalya'da bir programÄ± var, dÃ¼nya karmasÄ± maÃ§Ä±yla ilgili.' dedim. Kendisi internette SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n Marmaris Okluk'ta olduÄŸuna dair haberler Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, benim bunu nasÄ±l bilemediÄŸimi sordu. Bunu duyunca kara yaverini aradÄ±m, 'ArkadaÅŸlar CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n nerede olduÄŸu internette yazÄ±yor. Nerede olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenin.' talimatÄ±nÄ± verdim."

Evine gelip geceyi tek baÅŸÄ±na geÃ§irdikten sonra kahvaltÄ± ve saÃ§ tÄ±raÅŸÄ± iÃ§in MuhafÄ±z AlayÄ±na gittiÄŸini ifade eden YazÄ±cÄ±, Alay KomutanÄ±'nÄ±n, 15 Temmuz'da tatbikat olacaÄŸÄ±nÄ± ve kendisinin hangi personelleri verebileceÄŸini sorduÄŸunu, iki astsubay dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini, MuhafÄ±z Alay komutanÄ±nÄ±n bu iki kiÅŸinin gelmesini istediÄŸini iddia etti.

ARACINA BÄ°NEN "EMÄ°N" Ä°SÄ°MLÄ° KÄ°ÅžÄ°YÄ° Ä°ZAH EDEMEDÄ°

Cuma gÃ¼nÃ¼ Antalya'ya uÃ§ak bileti ayÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸofÃ¶rÃ¼ne "Sen BaÅŸyaverlikte kal, biz Atahan astsubayla gideceÄŸiz." dediÄŸini dile getiren YazÄ±cÄ±, "MuhafÄ±z AlayÄ±nÄ±n nizamiyesinden Ã§Ä±karken bir yarbay geldi. Ä°lk defa orada gÃ¶rdÃ¼m." dedi.

Antalya'ya 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ giderken aracÄ±na binen "Emin" isimli bu kiÅŸiyi yanÄ±na niÃ§in aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± izah edemeyen YazÄ±cÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Askeri birliÄŸin iÃ§inde olduÄŸum iÃ§in sivil olmasÄ±na raÄŸmen itibar ettim. Antalya'ya ne zaman gideceÄŸimi nereden biliyor, bilmiyorum. Antalya'ya gideceÄŸimi sadece kendi personelim biliyordu. NasÄ±l Ã¶ÄŸrenmiÅŸ, nereden Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bilmiyorum. Bunun bir izahÄ± yok. Ben de izah edemiyorum. ArabayÄ± ben kullanÄ±yordum. Cep telefonunu kurcalÄ±yordu, bazen benim telefonumu da kurcalÄ±yordu. BunlarÄ±n bir izahÄ± yok. Alt rÃ¼tbemdeki birisi nasÄ±l bu kadar rahat hareket edebiliyor ve telefonumu kurcalayabiliyor? Sessiz kalmadÄ±m ama izah edemiyorum. 4 aydÄ±r dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, bunlarÄ± kendime bile aÃ§Ä±klayamÄ±yorum."

YazÄ±cÄ±, "Herkes farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼necektir, kÄ±zacaktÄ±r ama ben bunlarÄ± kendime izah edemiyorum. Daha sonra yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda benimle ilgili bilgiler topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sormam Ã¼zerine Ã–zel Kuvvetler'de gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KuÅŸkulandÄ±m, yolda indirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ama Ã§ekinmeye baÅŸladÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ silahÄ± vardÄ±." dedi.

"Ã‡Ä°ÄžLÄ°'YE Ä°LK DEFA GÄ°TTÄ°M"

Eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±, 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±'ndan Ã§Ä±karken arabasÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±, kendini "Emin Yarbay" olarak tanÄ±tan sivil kÄ±yafetli kiÅŸiyle Antalya'ya giderken Afyonkarahisar'da mola verdiklerini, sonra yola devam ettiklerini belirterek, saat 21.30'a doÄŸru CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreterinin kendisini arayarak "AlbayÄ±m bir ÅŸeyler oluyor, haberin var mÄ±?" diye sorduÄŸunu ifade etti.

"HayÄ±r haberim yok, yoldayÄ±m yarÄ±nki programa gidiyorum." cevabÄ±nÄ± verdiÄŸini aktaran YazÄ±cÄ±, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± aradÄ±. 'Darbe oluyor herhalde, haberin var mÄ±?' dedi. 'AraÅŸtÄ±rayÄ±m.' dedim. Sonra Levent Yarbay'Ä± ve Mete Yarbay'Ä± aradÄ±m, durumu Ã¶ÄŸrenip aramalarÄ±nÄ± istedim. Genelkurmay Harekat Merkezi, tatbikat olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ, ben de bu yÃ¶nde bilgi aktardÄ±m." dedi.Â

Bu sÄ±rada Antalya'da bulunan Protokol Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile konuÅŸtuÄŸunu ve "Buraya gelmenize gerek yok, burada faaliyet olmaz." demesi Ã¼zerine Antalya'ya gitmekten vazgeÃ§tiÄŸini iddia eden YazÄ±cÄ±, Marmaris'e gitmek istediÄŸini ancak Ã¶nce beraber yolculuk ettiÄŸi "Emin Yarbay"dan kurtulmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.Â

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n doktoru ve Hasan DoÄŸan Bey'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Oraya yanÄ±mda tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m birisiyle gitmenin uygun olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m." diyen YazÄ±cÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Marmaris yol ayrÄ±mÄ±ndan Ä°zmir'e dÃ¶ndÃ¼m, niyetim orduevine gitmekti. Emin Yarbay, 'KomutanÄ±m Ã‡iÄŸli'ye gidelim' dedi. Bunun da bir izahÄ± yok. Ä°lk defa oraya gittim. AraÃ§la girdik birliÄŸe ve Ä±ÅŸÄ±klarÄ± yanan bir yer vardÄ±. Ä°Ã§eride Ramazan Elmas Albay vardÄ±. Kendisini ilk kez gÃ¶rdÃ¼m. 3-5 pilot arkadaÅŸ daha vardÄ±. Muhabbet etmeye baÅŸladÄ±k. Ã‡iÄŸli'de televizyondan olaylarÄ± takip ettim. Ondan sonra saat 02.30'a doÄŸru bir arkadaÅŸ misafirhaneyi gÃ¶sterdi. Ondan Ã¶nce SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Ä°stanbul'a hareket ettiÄŸi sÃ¶ylendi."

GeliÅŸmeler Ã¼zerine Ankara'ya gitmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama nizamiye kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunu yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren YazÄ±cÄ±, sabah yola Ã§Ä±kmaya karar verdiÄŸini anlattÄ±.

Ertesi gÃ¼n saat 11.00 gibi "Emin Yarbay"Ä±n yanÄ±na geldiÄŸini, "Ben dÃ¶nÃ¼yorum" deyince nizamiye dÄ±ÅŸÄ±ndaki otobÃ¼s duraklarÄ±na bÄ±rakmasÄ±nÄ± rica ettiÄŸini sÃ¶yleyen YazÄ±cÄ±, bu isteÄŸi yerine getirdiÄŸini anlattÄ±.Â

Daha sonra Ankara'ya gittiÄŸini ve o geceyi evinde geÃ§irdiÄŸini belirten YazÄ±cÄ±, "Gece KÃ¼lliye'ye gitmek istedim, her taraf tutulduÄŸu iÃ§in geceyi evde geÃ§irdim. 17 Temmuz sabahÄ± koruma arkadaÅŸlar gelip beni evden aldÄ±lar. KÃ¼lliye'ye gittik. Gece 01.00'e kadar sorgumuz oldu. KÃ¶tÃ¼ bir muamelede bulunmadÄ±lar." dedi.

Ã‡ELÄ°ÅžKÄ°LÄ° CEVAPLAR VERDÄ°

Ali YazÄ±cÄ±, darbe giriÅŸimi Ã¶ncesinde MuhafÄ±z AlayÄ±nda bir grup askerle harita Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±nÄ± da kabul etmedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ±nÄ±n "O gece telefonla kimseyle konuÅŸmamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z, ikinci bir telefonunuz mu var?" diye sormasÄ± Ã¼zerine, Ã¶zel bir telefon hattÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu kabul eden YazÄ±cÄ±, avukatÄ±n ÅŸahsÄ±na ait telefon numarasÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine "Telefon numaramÄ± ÅŸu an hatÄ±rlamÄ±yorum." dedi.Â

YazÄ±cÄ±, 14 Temmuz'da yaverleri toplayÄ±p gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± da reddetti. OdasÄ±nda bir toplantÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ancak gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±yla ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan YazÄ±cÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesinde yaverlerin telefonlarÄ±nÄ± toplattÄ±ÄŸÄ± iddasÄ±na iliÅŸkin, "TelefonlarÄ± toplamadÄ±m, benim odama telefonla girilmiyor. Rutin bir uygulama bu. O toplantÄ±da 'CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yerini Ã¶ÄŸreneceksiniz, nokta itibarÄ±yla koordinat olarak bana sÃ¶yleyeceksiniz' ifadelerini kullanmadÄ±m." iddialarÄ±nda bulundu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± WhatsApp grubundan saat 22.45'te yaptÄ±ÄŸÄ± "Ben Antalya'ya geÃ§iyorum araÃ§la. Bana Ã¼st dÃ¼zey emniyet tedbirli tatbikat var dediler." paylaÅŸÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda baz istasyonu kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re AydÄ±n'Ä±n Ä°ncirliova ilÃ§esinde olduÄŸunun ve Ä°zmir'e gittiÄŸinin tespit edildiÄŸinin belirtilmesi Ã¼zerine Ali YazÄ±cÄ±, bu konudaki soruya da cevap veremedi.Â

Bir baÅŸka avukatÄ±n "Fuat Avni siz misiniz?" sorusunu yÃ¶nelttiÄŸi YazÄ±cÄ±, bu konuyla ilgili, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n yanÄ±nda 27 Temmuz 2015'te gÃ¶reve baÅŸladÄ±m. Zannedersem o daha Ã¶nce de mesaj atÄ±yordu. DeÄŸilim. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini gÃ¶rev tanÄ±mÄ±m dÄ±ÅŸÄ±nda kaydetmedim." iddiasÄ±nda bulundu.