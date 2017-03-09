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Avrupa
09:31, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

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Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. tur tarihi belli oldu
Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. tur tarihi belli oldu

BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel TemsilcisiÂ Staffan de Mistura, Ä°sviÃ§re'ninÂ CenevreÂ kentindekiÂ Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Mistura, Cenevre'deki Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 4. turunun tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BM GÃ¼venlik Konseyini bilgilendirdi.

Konseydeki toplantÄ± sonrasÄ± gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan Mistura, Cenevre'de 9 gÃ¼n sÃ¼ren 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden "mucize" beklemediklerini ancak hiÃ§ kimsenin masadan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asla tahmin edilemeyen bir baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TaraflarÄ±n ilk kez aynÄ± odada bir araya geldiÄŸini ve Ã§Ã¶zÃ¼m konusunda ciddi olduklarÄ±nÄ± belirten Mistura, bir sonraki turda yÃ¶netim, anayasal sÃ¼reÃ§, seÃ§imler ve terÃ¶rle mÃ¼cadelenin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Cenevre'deki Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Mistura, mÃ¼zakerelerin bir sÃ¼re daha doÄŸrudan deÄŸil dolaylÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini kaydetti.

"ATEÅžKES OLMAZSA GÃ–RÃœÅžMELER KIRILGAN OLUR"

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ateÅŸkes ihlallerinin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Mistura, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ateÅŸkes olmazsa barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin kÄ±rÄ±lgan olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Â 

Mistura, Astana'daki teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere kendisinin katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n Rus mevkidaÅŸÄ± Valeriy Gerasimov ve ABD'li mevkidaÅŸÄ± Joseph Dunford ile Antalya'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini de deÄŸerlendiren Mistura, bu Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in Ã¶nemli bir toplantÄ± olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.



Ä°lgili Konular BM BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri
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