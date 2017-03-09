09:28, 09 Mart 2017 Perşembe

İslamcı dergilerin ilk 50 yılı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İlmi Etüdler Derneği tarafından 2013 yılında başlatılan İslamcı Dergiler Projesinin 2016’da başlayan ikinci aşaması kapsamında yapılan araştırmaların hülasasının paylaşılacağı 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu 11-12 Mart 2017 tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Sempozyum kapsamında İslamcılığın Dili ve Dinamikleri başlıklı açılış panelinin yanı sıra on farklı oturum gerçekleştirilecek. 12 Mart 16.00’da gerçekleşecek olan değerlendirme oturumu ile sempozyum son bulacak.

44 akademisyenin İslamcılık üzerine araştırmalarını paylaşacağı 2. İslamcı Dergiler Sempozyumunda II. Meşrutiyet, Tek ve Çok Partili dönemler ele alınırken Milliyetçilik, Komünizm gibi kavramlarla birlikte İslamcılığın öncü şahsiyetleri de konuşulacak.

İSLAMCILIĞIN İLK 50 YILI

4 yıldır devam eden projenin 1908-1960 dönemini kapsayan ikinci aşaması kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde oluşan özel bir seçkinin yer aldığı 1960 Öncesi İslamcı Dergiler Sergisi’yle İslamcılık düşüncesinin ilk 50 yıllık tarihinin belgeleri paylaşılacak. Sergi 11-12 Mart tarihlerinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde izlenebilecek.

Üzerinde çokça konuşulan ve farklı yönleriyle ele alınan İslamcılık düşüncesini oluştuğu ve geliştiği dergiler çerçevesinde ele alıp spekülatif olmaktan çıkartan İslamcı Dergiler Projesinin 1908-1960 arasını kapsayan ikinci aşamasında bir çok akademisyen ve araştırmacı tarafından birçok özverili çalışma gerçekleştirdi.

11 Mart 09.30’da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olan açılış ve özel panelin ardından sempozyum oturumları 11-12 Mart tarihlerinde İlmi Etüdler Derneği binasında gerçekleştirilecek.





