İslamcı dergilerin ilk 50 yılı

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İlmi Etüdler Derneği tarafından 2013 yılında başlatılan İslamcı Dergiler Projesinin 2016’da başlayan ikinci aşaması kapsamında yapılan araştırmaların hülasasının paylaşılacağı 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu 11-12 Mart 2017 tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.
Sempozyum kapsamında İslamcılığın Dili ve Dinamikleri başlıklı açılış panelinin yanı sıra on farklı oturum gerçekleştirilecek. 12 Mart 16.00’da gerçekleşecek olan değerlendirme oturumu ile sempozyum son bulacak.
44 akademisyenin İslamcılık üzerine araştırmalarını paylaşacağı 2. İslamcı Dergiler Sempozyumunda II. Meşrutiyet, Tek ve Çok Partili dönemler ele alınırken Milliyetçilik, Komünizm gibi kavramlarla birlikte İslamcılığın öncü şahsiyetleri de konuşulacak.
İSLAMCILIĞIN İLK 50 YILI
4 yıldır devam eden projenin 1908-1960 dönemini kapsayan ikinci aşaması kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde oluşan özel bir seçkinin yer aldığı 1960 Öncesi İslamcı Dergiler Sergisi’yle İslamcılık düşüncesinin ilk 50 yıllık tarihinin belgeleri paylaşılacak. Sergi 11-12 Mart tarihlerinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde izlenebilecek.
Üzerinde çokça konuşulan ve farklı yönleriyle ele alınan İslamcılık düşüncesini oluştuğu ve geliştiği dergiler çerçevesinde ele alıp spekülatif olmaktan çıkartan İslamcı Dergiler Projesinin 1908-1960 arasını kapsayan ikinci aşamasında bir çok akademisyen ve araştırmacı tarafından birçok özverili çalışma gerçekleştirdi.
11 Mart 09.30’da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olan açılış ve özel panelin ardından sempozyum oturumları 11-12 Mart tarihlerinde İlmi Etüdler Derneği binasında gerçekleştirilecek.
11-12 Mart tarihinde İLEM tarafından düzenlenecek İslamcı dergiler sempozyumunda İslamcılık düşüncesinin ilk 50 yıllık süreci gün yüzüne çıkacak.
Her çocuk farklı özelliklere, ilgi alanlarına sahiptir. Bu nedenle çocuğunuza hitap eden dergiyi bulmak, farklı dergiler alıp onun ilgisini gözlemlemek size düşüyor. Dergiyle hemhal olmak, onu almanın heyecanını yaşamak, merakla sayfaları karıştırmak bütün çocukların hakkı. Ş. Nihal Zeybek, bazı çocuk dergilerine değindi.
Din ve Hayat, İlim ve İrfan, Umran, Genç ve İtibar Dergilerinin Mart ayı sayıları yayınlandı
Son zamanlarda bazı kurumların yaptıkları araştırmalar Türkiye'de kitap okuma oranının oldukça düşük olduğunu, okuma alışkanlığımızın kalmadığını vurguluyor. Peki bu ne kadar doğru? Ayşe Sonuşen, Cevat Özkaya, Selim İleri, Erhan Afyoncu, Cemal Şakar, İsmail Kara, Hasan Aycın ve Münir Üstün'e, bu konu hakkında görüşlerini sordu.
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Mimar Turgut Cansever'ın vefatının sekizinci yıldönümünde Asım Öz'ün 2016 yılında kaleme almış olduğu bir yazıyı yeniden gündeme getiriyoruz. Allah Rahmet eylesin
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