09:36, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

ABD, Ä°ran'Ä± Suriye'den Ã§Ä±karmak istiyor





ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Ä°ran ve bu Ã¼lkenin desteklediÄŸi silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin Suriye'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi TemsilcisiÂ Nikki Haley, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n BM GÃ¼venlik Konseyini Cenevre'dekiÂ Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 4. turunun sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin bilgilendirdiÄŸi kapalÄ± oturumun ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â ABD'nin Cenevre'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Mistura'yÄ± ve BM sÃ¼recini desteklediÄŸini belirten Haley, "Siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam etmeli. Suriye artÄ±k terÃ¶ristlerin sÄ±ÄŸÄ±nacaÄŸÄ± liman olmamalÄ±. Ä°ran'Ä± Suriye'den Ã§Ä±karmamÄ±z gerekiyor. MÃ¼ttefiklerimizin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± da gÃ¼vence altÄ±na alÄ±yoruz, bÃ¶ylece kendilerini gÃ¼vende hissedebilirler." diye konuÅŸtu. CENEVRE SÃœRECÄ°NÄ° Ä°NGÄ°LTERE'DE DESTEKLÄ°YOR Ä°ngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mathew Rycroft ise BM GÃ¼venlik Konseyinin Cenevre'deki 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sonuÃ§larÄ±nÄ± ve bir sonraki turun gÃ¼ndeminin Ã¼lkesi tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini dile getirdi. Rycroft, taraflara 5. turda yapÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar ortaya koymalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

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