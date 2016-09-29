09:45, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye'den Bulgaristan'a 'saygÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu,Â BulgaristanÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 7 Mart 2017 tarihli basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na dair bir soruya verdiÄŸi yazÄ±lÄ± cevapta ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Bulgaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 7 Mart 2017 tarihli basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda atÄ±fta bulunulan 'kurallar temelli' Avrupa sisteminin kurucularÄ± arasÄ±nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti de yer almaktadÄ±r. Bu kurallar sistemine atfÄ±n, TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan TÃ¼rk asÄ±llÄ± vatandaÅŸlarÄ±nÄ± en temel siyasi haklarÄ±ndan biri olan seÃ§me haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum bÄ±rakmak amacÄ±yla, TÃ¼rkiye'de kurulabilecek azami sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 35 ile sÄ±nÄ±rlamak iÃ§in Ã¶zel bir yasa Ã§Ä±karan bir Ã¼lkeden gelmesi manidardÄ±r. Bulgaristan Cumhuriyeti'ni, Ã¼lkesindeki azÄ±nlÄ±klarÄ±n siyasi haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlama amacÄ± taÅŸÄ±yan ve Avrupa kurallar sistemine temelden aykÄ±rÄ± bu tÃ¼r uygulamalardan vazgeÃ§meye davet ediyoruz."

Bulgar bakanlÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda yer alan maddi teÅŸvik vaadi gibi iddialarÄ±n gerÃ§eklerle baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin hiÃ§bir devletin iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, bugÃ¼ne deÄŸin olduÄŸu gibi, Ã¼lkesinde bulunan tÃ¼m Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bulgaristan seÃ§imlerinde oy kullanabilmeleri iÃ§in gerekli en ideal koÅŸullarÄ± saÄŸlamaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.