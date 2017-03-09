09:44, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

PYD'ye yardÄ±m paravanÄ± ABD'li ÅŸirketin Ã§alÄ±ÅŸma izni iptal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AmerikalÄ± yardÄ±m kuruluÅŸu Mercy Corps, TÃ¼rkiye'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'ye yardÄ±m faaliyetlerinin durdurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m faaliyetlerini derhal durdurmalarÄ± istenen Mercy Corps, internet sitesinde dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti ve diÄŸer yerel ortaklarla beÅŸ yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri iÅŸbirliÄŸinin sona ermesinden" duyulan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ifade edildi.

Suriye PKK'sÄ±na insan, organ ve silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hizmeti veren ABD merkezli 'YardÄ±m kuruluÅŸu' maskesi altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan ve dÃ¼nya genelinde yaygÄ±n bir aÄŸÄ± bulunan Mercy Corps personelinin, Suriye'de PKK/PYD'ye Afrin-Azez arasÄ±nda kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k iÃ§in lojistik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

TÄ±pkÄ± Mercy Corps gibi GOAL, IRC ve IMC gibi batÄ±lÄ± derneklerin de daha Ã¶nce Suriye'ye yardÄ±m adÄ± altÄ±nda PKK'ya destek verdiÄŸi belirlenmiÅŸti. Ã‡alÄ±ÅŸma alanÄ± Suriye olan ABD ve Avrupa merkezli derneklerin, baÅŸta CIA olmak Ã¼zere BatÄ±lÄ± istihbarat kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶netildiÄŸi, bu derneklerin baÅŸÄ±ndaki isimlerin de 'emekli' Ä°ngiliz, ABD'li, Alman ve FransÄ±z askerler olduÄŸu belirtiliyor.

Paravan yardÄ±m derneÄŸi Mercy Corps'un, Suriye PKK'sÄ± PYD'ye yardÄ±m aktardÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ, bÃ¶lgede International Medical Corps ve Medical Relief gibi Ã¶rgÃ¼tlerle birlikte hareket ettiÄŸi belirlenmiÅŸti. Bu kuruluÅŸlarÄ±n sÃ¶zde yardÄ±m kamyonlarÄ±, PKK'ya silah taÅŸÄ±ma ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k faaliyetleri iÃ§in kullanÄ±lÄ±yordu. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Mercy Corps iÅŸbirliÄŸiyle yasadÄ±ÅŸÄ± silah, organ ticareti ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k yaparak yÄ±lda yÃ¼zbinlerce dolar gelir saÄŸlÄ±yordu. Bu yasadÄ±ÅŸÄ± faaliyetlerin tamamÄ±nÄ±n ABD'li kurumlarÄ±n 'yardÄ±m' kÄ±lÄ±fÄ± altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtiliyor.



Mercy Corps ve benzeri ABD menÅŸeili kuruluÅŸlar, Avrupa'dan bÃ¶lgeye insan taÅŸÄ±ma amaÃ§lÄ± olarak da kullanÄ±lÄ±yor. BÃ¶lgeye gelen batÄ±lÄ±larÄ±n bu dernekler Ã¼zerinden Suriye topraklarÄ±na geldiÄŸi ifade edilirken Haseke, Ayn el-Arab, Afrin ve Tel Abyad'dan bazÄ± terÃ¶ristlerin de 'aktivist' adÄ± altÄ±nda sahte kimliklerle bÃ¶lgeye getirildiÄŸi, oradan da Avrupa'ya ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. AyrÄ±ca Avrupa'dan gelen yabancÄ± militanlar da yine bu sÃ¶zde yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla TÃ¼rkiye'ye gelerek PYD'ye katÄ±lÄ±yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine paravan olan bu ve benzeri derneklerin, PYD bÃ¶lgesinde de ciddi siyasi angajmana sahip olmasÄ± dikkat Ã§ekiyor. PKK/PYD'li terÃ¶ristlerden bazÄ±larÄ±, bu derneklere ait kimlikleri kullanarak TÃ¼rkiye'de toplantÄ±lar dÃ¼zenlemiÅŸti. 'Seminer' adÄ± altÄ±ndaki Ã¶rgÃ¼t toplantÄ±larÄ±ndan bazÄ±larÄ± da bu kimliklerle Mersin'de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KuruluÅŸ, "TÃ¼rkiye'deki faaliyetimizi en kÄ±sa zamanda yeniden baÅŸlatmak amacÄ±yla TÃ¼rk yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶steriyoruz" dedi. Reuters'e bilgi veren bir TÃ¼rk yetkili, sorunun "teknik" olduÄŸunu ve Mercy Corps grubunun bazÄ± belgelerinde eksiklik gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

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