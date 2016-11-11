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Albayrak: Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak
Albayrak: Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, petrol ve doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, "Bu yÄ±l Karadeniz ve Akdeniz olmak Ã¼zere arama ve sondaj konularÄ±nda Ã¶nemli hamlelerimiz olacak" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde dÃ¼zenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji KonferansÄ±'na katÄ±lanÂ Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, petrol ve doÄŸalgaz aramalarÄ±na iliÅŸkin, AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â 

Albayrak, TÃ¼rkiye'nin, enerji alanÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ve hamlelerin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi yeni bir dÃ¶neme girdiÄŸini sÃ¶yledi.

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Ä°lgili Konular ABD Berat Albayrak sondaj
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