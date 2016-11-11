Albayrak: Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde dÃ¼zenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji KonferansÄ±'na katÄ±lanÂ Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, petrol ve doÄŸalgaz aramalarÄ±na iliÅŸkin, AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â
Albayrak, TÃ¼rkiye'nin, enerji alanÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ve hamlelerin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi yeni bir dÃ¶neme girdiÄŸini sÃ¶yledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, petrol ve doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, "Bu yÄ±l Karadeniz ve Akdeniz olmak Ã¼zere arama ve sondaj konularÄ±nda Ã¶nemli hamlelerimiz olacak" dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ASELSANâ€™da gÃ¶rev yapan 84 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–/PDY Ã¼yesi olmak suÃ§undan gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Bulgaristan'a, azÄ±nlÄ±klarÄ±n siyasi haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlama amacÄ± taÅŸÄ±yan uygulamalardan vazgeÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan, eski BaÅŸyaveri YazÄ±cÄ±, duruÅŸmada kendisine yÃ¶neltilen sorulardan bazÄ±larÄ±na Ã§eliÅŸkili cevaplar verdi, bazÄ±larÄ±nÄ± ise cevaplayamadÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab'daki ailelerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere ilÃ§eye 25 araÃ§tan oluÅŸan yardÄ±m konvoyu gÃ¶nderdi
Azerbaycan'Ä±n NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti'nde bulunan Ashab-Ä± Kehf Dini-Medeni Kompleksi, 4 mevsim dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden gelen turistler tarafÄ±ndan ziyaret ediliyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlara hitaben, "Hangi engeli koyarlarsa koysunlar, sizler, sizler iÃ§in ilan edilen tarihler iÃ§erisinde sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±za giderek oylarÄ±nÄ±zÄ± muhakkak kullanÄ±n" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BazÄ± AvrupalÄ± siyasiler ve basÄ±n 'Referandumdan evet Ã§Ä±kmasÄ±n' diye Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor. BoÅŸuna uÄŸraÅŸmayÄ±n. Buna siz deÄŸil, millet karar verecek" dedi
YÄ±ldÄ±rÄ±m, vesayet odaklarÄ±nÄ±n iktidar olma, milletin gÃ¶nlÃ¼ne girme ÅŸanslarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Tehditlerle siyasete ayar vererek, bugÃ¼nlere geldiler" ifadesini kullandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki askeri hastaneye dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadelerle kÄ±nadÄ±
AB Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KaymakcÄ±, "Avrupa Parlamentosu koridorlarÄ±nda PKK sembollerini gÃ¶rmek ve onlarÄ±n etkinlikler dÃ¼zenlemesi Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. AynÄ± durum FETÃ– iÃ§inde geÃ§erli" dedi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Belek'teki otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 156'sÄ± Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, 8'i rÃ¼tbeli 164 kiÅŸi hakkÄ±nda Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§tÄ±
SPK BaÅŸkanÄ± ErtaÅŸ, gayrimenkul sertifikalarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n bir ev veya iÅŸ yerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± satÄ±n almalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran bir finansal araÃ§ olduÄŸunu bildirdi
ASO, Ã‡ek Enerji Sanayi BirliÄŸi ve Rusya'dan CICE&T ile nÃ¼kleer enerjide eÄŸitim ve teknoloji transferi alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±