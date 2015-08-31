ASELSAN'a FETÃ– operasyonu

Albayrak: Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, petrol ve doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, "Bu yÄ±l Karadeniz ve Akdeniz olmak Ã¼zere arama ve sondaj konularÄ±nda Ã¶nemli hamlelerimiz olacak" dedi