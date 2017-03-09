10:24, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

SÄ±rbistan'dan Kosova ordusuna tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±rbistan, Kosovaâ€™nÄ±n kendi ordusunu kuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan CumhurbaÅŸkanÄ± Hashim ThaÃ§iâ€™ye tepki gÃ¶sterdi.

Kosova GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼n Kosova Ordusuâ€™na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¶ngÃ¶ren kanuni dÃ¼zenlemenin bÃ¶lgede istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren SÄ±rbistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°vica DaÃ§iÃ§, uluslararasÄ± toplumu Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§iâ€™ye tepki gÃ¶stermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§iâ€™nin Kosova GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼n Kosova Ordusâ€™una Ã§evrilmesine iliÅŸkin kanun taslaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼n Kosova Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseliâ€™ye sunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan SÄ±rbistanâ€™dan gelen tepkilerin dozunda da artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor. SÄ±rp Devlet Televizyonu RTS, SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Aleksandar VuÃ§iÃ§â€™in de konuya iliÅŸkin olarak Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ile hararetli bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ve Ã¼lke liderleri arasÄ±nda ÅŸiddetli tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Uzun zamandÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lmakta olan Kosova Ordusuâ€™nun kurulmasÄ± konusu, SÄ±rbistanâ€™Ä±n Kosovaâ€™ya gÃ¶nderdiÄŸi provokatif mesajlar taÅŸÄ±yan tren ve devamÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan gerginlikte yapÄ±lan savaÅŸ tehditleri ile bir kez daha Ã¼lkenin ana gÃ¼ndem maddesi haline gelmiÅŸti. Kosovaâ€™yÄ± halen kendi topraklarÄ± olarak gÃ¶ren SÄ±rbistan yÃ¶netimi, Kosovaâ€™nÄ±n kendi ordusunu kurmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu ve bu yÃ¶nde atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±n Belgrad ve PriÅŸtine arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere darbe indireceÄŸini savunuyor.

KosovalÄ± SÄ±rp partileri ise parlamentoda Kosova Ordusuâ€™nun kuruluÅŸuna iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklikleri boykot etmeye devam edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±lar.