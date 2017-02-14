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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
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10:38, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

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Dolar/TL 1 ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸini gÃ¶rdÃ¼
Dolar/TL 1 ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸini gÃ¶rdÃ¼

Dolar/TL, saat 10.34 itibari ile 3,7657'den iÅŸlem gÃ¶rerek son bir ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ne yatayÂ baÅŸlayan dolar/TL saat 10.37 itibari ile 3,7657 seviyelerinden iÅŸlem gÃ¶rerek son bir ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸini gÃ¶rdÃ¼.Â 

DÃ¼n, kÃ¼resel piyasalarda artan dolar talebine paralel deÄŸer kazananÂ dolar/TL 3,7500 seviyesine kadar yÃ¼kseldi ve gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 1,8 artÄ±ÅŸla 3,7472'den tamamladÄ±.

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