10:56, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Malatya'daki '15 Temmuz' davasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili tutuklanan, aralarÄ±nda dÃ¶neminÂ 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ±Â Avni Angun'un da bulunduÄŸu 76 sanÄ±ÄŸÄ±nÂ yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor.

HaklarÄ±nda kamu davasÄ± aÃ§Ä±lan, aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Huduti, 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± Angun, 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± Emin AyÄ±k, 2. Ordu Harekat Destek YarbaÅŸkanÄ± Zeki KarataÅŸ, 2. Ordu Ä°dari Kurmay YarbaÅŸkanÄ± Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraÃ§ edilen 2. Ordu'da gÃ¶revli Ersin YÄ±ldÄ±rÄ±m ile subay, astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de YakÄ±nca Spor Salonu Ã§evresinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±.

JandarmanÄ±n Ã¶ncÃ¼ araÃ§larÄ± eÅŸliÄŸinde cezaevi araÃ§larÄ±yla spor salonunaÂ kelepÃ§eli getirilen Huduti ve AngunÂ ile 10 tutuklu sanÄ±k, jandarma ekiplerince salona alÄ±ndÄ±. Geri kalan tutuklularÄ±n iseÂ Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim SistemiÂ (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmaya baÄŸlanacaklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Spor salonu giriÅŸinde kontrol noktasÄ± oluÅŸturan, Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis veÂ Ã¶zel harekatÂ ekipleri, avukatlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra tutuksuz sanÄ±klarÄ±, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±nÄ±, mÃ¼ÅŸtekileri ve izleyicileriÂ X-RayÂ cihazÄ±ndan geÃ§irerek Ã¼st aramasÄ± yaptÄ±ktan sonra salona aldÄ±.

DavanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda bir numaralÄ± sanÄ±k Huduti ile diÄŸer sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErgÃ¼l YÄ±lmaz ve BaÅŸsavcÄ±vekili Mehmet Badem tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalÄ±k iddianamede, dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Huduti, bir numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli olarak yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin, "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–/PDY Ã¼yesi olmak" suÃ§undan da on beÅŸer yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.Â