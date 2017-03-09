Malatya'daki '15 Temmuz' davasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili tutuklanan, aralarÄ±nda dÃ¶neminÂ 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ±Â Avni Angun'un da bulunduÄŸu 76 sanÄ±ÄŸÄ±nÂ yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor.
HaklarÄ±nda kamu davasÄ± aÃ§Ä±lan, aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Huduti, 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± Angun, 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± Emin AyÄ±k, 2. Ordu Harekat Destek YarbaÅŸkanÄ± Zeki KarataÅŸ, 2. Ordu Ä°dari Kurmay YarbaÅŸkanÄ± Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraÃ§ edilen 2. Ordu'da gÃ¶revli Ersin YÄ±ldÄ±rÄ±m ile subay, astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de YakÄ±nca Spor Salonu Ã§evresinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±.
JandarmanÄ±n Ã¶ncÃ¼ araÃ§larÄ± eÅŸliÄŸinde cezaevi araÃ§larÄ±yla spor salonunaÂ kelepÃ§eli getirilen Huduti ve AngunÂ ile 10 tutuklu sanÄ±k, jandarma ekiplerince salona alÄ±ndÄ±. Geri kalan tutuklularÄ±n iseÂ Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim SistemiÂ (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmaya baÄŸlanacaklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Spor salonu giriÅŸinde kontrol noktasÄ± oluÅŸturan, Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis veÂ Ã¶zel harekatÂ ekipleri, avukatlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra tutuksuz sanÄ±klarÄ±, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±nÄ±, mÃ¼ÅŸtekileri ve izleyicileriÂ X-RayÂ cihazÄ±ndan geÃ§irerek Ã¼st aramasÄ± yaptÄ±ktan sonra salona aldÄ±.
DavanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda bir numaralÄ± sanÄ±k Huduti ile diÄŸer sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± bekleniyor.
Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErgÃ¼l YÄ±lmaz ve BaÅŸsavcÄ±vekili Mehmet Badem tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalÄ±k iddianamede, dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Huduti, bir numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli olarak yer alÄ±yor.
Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin, "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–/PDY Ã¼yesi olmak" suÃ§undan da on beÅŸer yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¼ndemdeki Almanya, Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ä°srail parlamentosu Knesset'te ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapan GÃ¶rmez, "Bu kabul edilemez." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Antakya ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ± bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerinde PKK'ya ait 6 hedef ile silah mevzileri, korugan ve barÄ±nma alanÄ±nÄ± vurdu
Denizli'de hastanede mobil olarak kullanÄ±lan oksijen tÃ¼pÃ¼nÃ¼n patlamasÄ± sonucu anestezi uzmanÄ± doktor, hemÅŸire ile hasta bakÄ±cÄ± yaralandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na girecek Ã¶ÄŸrencilere toplu taÅŸÄ±ma hizmetini Ã¼cretsiz sunacak
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manÅŸetindeki 'Adalet BakanÄ± savcÄ±ya talimat verdi, saldÄ±rgan serbest kaldÄ±.' haberi, aÃ§Ä±k iftiradÄ±r." ifadesini kullandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili tutuklanan, aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Huduti, 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± Angun'un da bulunduÄŸu 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor
Dolar/TL, saat 10.34 itibari ile 3,7657'den iÅŸlem gÃ¶rerek son bir ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, petrol ve doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, "Bu yÄ±l Karadeniz ve Akdeniz olmak Ã¼zere arama ve sondaj konularÄ±nda Ã¶nemli hamlelerimiz olacak" dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ASELSAN'da gÃ¶rev yapan 84 kiÅŸi hakkÄ±nda verdiÄŸi gÃ¶zaltÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, ÅŸÃ¼phelilerden 43'Ã¼ yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Bulgaristan'a, azÄ±nlÄ±klarÄ±n siyasi haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlama amacÄ± taÅŸÄ±yan uygulamalardan vazgeÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan, eski BaÅŸyaveri YazÄ±cÄ±, duruÅŸmada kendisine yÃ¶neltilen sorulardan bazÄ±larÄ±na Ã§eliÅŸkili cevaplar verdi, bazÄ±larÄ±nÄ± ise cevaplayamadÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab'daki ailelerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere ilÃ§eye 25 araÃ§tan oluÅŸan yardÄ±m konvoyu gÃ¶nderdi