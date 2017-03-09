10:54, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

GÃ¼ney Afrika UCM'den Ã§ekilmekten vazgeÃ§ti





GÃ¼ney Afrika, UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Ã§ekilmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun iptalini istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Afrika hÃ¼kÃ¼metinin resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, UCM'den ayrÄ±lma amacÄ±yla yapÄ±lan baÅŸvurunun iptali talebiyle BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) mektup gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi. GÃ¼ney Afrika, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda BM GÃ¼venlik Konseyine, UCM'den Ã§ekilme kararÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Ãœlkenin Anayasa Mahkemesi ise geÃ§en ay, hÃ¼kÃ¼metin bu kararÄ±nÄ±n parlamentoda onaylanmadan uygulanmak istenmesini gerekÃ§e gÃ¶stererek kararÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± bulduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Afrika Ã¼lkeleri, UCM'nin uzun sÃ¼redir Ã¶zellikle kara kÄ±tanÄ±n davalarÄ±na karÅŸÄ± olumsuz tutum iÃ§inde olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yordu. UCM, Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin giriÅŸimiyle toplanan konferansta alÄ±nan kararlar ve kabul edilen statÃ¼yle kuruldu. Merkezi Hollanda'nÄ±n Lahey kentindeki UCM, soykÄ±rÄ±m, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lar ve savaÅŸ suÃ§larÄ± gibi iddialarÄ± inceliyor. Â

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