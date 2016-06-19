YGS'ye girecekler iÃ§in 3 saat sessizlik

TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ 2 milyondan fazla Ã¶ÄŸrencinin YÃ¼ksek Ã–ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±na (YGS) gireceÄŸini hatÄ±rlatarak, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerindeÂ klaksonÂ Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi.
PalandÃ¶ken, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, YGS'nin, TÃ¼rkiye'de tÃ¼m il ve bazÄ± ilÃ§e merkezleri ile KKTC'de Ã§ok sayÄ±da sÄ±nav merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Bu sÄ±nava 2 milyondan fazla Ã¶ÄŸrencinin gireceÄŸini belirten PalandÃ¶ken, tÃ¼m sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ve nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak referandum nedeniyle sokaklarda yÃ¼ksek sesle yayÄ±n yapan araÃ§larÄ± uyararak, saat 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§alÄ±nmamasÄ±, yÃ¼ksek sesle propaganda yapÄ±lmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
PalandÃ¶ken, sÄ±nav gÃ¼nleri trafikte sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±k olabileceÄŸine iÅŸaret ederek, sÄ±nava girecekleri sabah evden biraz daha erken Ã§Ä±kmalarÄ± konusunda uyardÄ±.
Yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da dikkati Ã§eken PalandÃ¶ken, "Bilhassa havanÄ±n sÄ±cak ve yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± artmaktadÄ±r. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da genÃ§lerin sÄ±nav esnasÄ±nda dikkatini daÄŸÄ±tmaktadÄ±r. O gÃ¼n yol yapÄ±mÄ± ve tadilatÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verilmesini istiyoruz. ÅžofÃ¶rlerimizin de kapalÄ± yollarÄ± Ã¶ÄŸrenmesini istiyoruz. Hepimiz genÃ§lerimiz iÃ§in daha tedbirli olmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, YGS gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ÃœstÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã§ocuklarÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmek amacÄ±yla kurulan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesi'nde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±fta okuyan 200 Ã§ocuk eÄŸitim alÄ±yor
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± "geÃ§ici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecek
Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi kapsamÄ±nda, 2 bin 78 geÃ§ici sÃ¼reli Ã¶ÄŸretici ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± alÄ±nacak
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. GÃ¼ndoÄŸan, "Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, KHK ile ihraÃ§ yaÅŸanan Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kullanma izin taleplerini hiÃ§ bekletmeden hatta Ã¼niversitedeki sÃ¼reÃ§lerden Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–SYM, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TUS ve STS TÄ±p sÄ±navlarÄ±nÄ±n, referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. ÅžiÅŸman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de kalÄ±cÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda atÄ±l kalan kontenjanlarÄ±n Suriyeliler iÃ§in deÄŸerlendirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–ÄŸrenci etÃ¼t merkezlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 687 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶ÄŸrenci etÃ¼t eÄŸitim merkezleri arasÄ±nda standartlara uyan 2 bin 6 merkez, Ã¶zel okula, Ã§eÅŸitli kurslara, Ã¶zel eÄŸitim okuluna, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kursuna, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezine, Ã¶zel eÄŸitim kurumuna veya Ã¶zel eÄŸitim kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± baÅŸvurularÄ± yarÄ±n sona eriyor
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Maliye BakanÄ±mÄ±z ve Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta duyuracaÄŸÄ±z, 20 bin Ã¶ÄŸretmenin alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± iÃ§in 165 bin 326 gÃ¶rÃ¼ÅŸ geldi. Bize aktarÄ±lanlar, bir tecrÃ¼benin Ã¼rÃ¼nÃ¼. Bu tecrÃ¼beleri dikkate alarak daha iyi bir mÃ¼fredatÄ± Ã¶ÄŸrencilerimizin Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n 23 ilde iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile yapÄ±lacak