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13:30, 09 Mart 2017 PerÅŸembe
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11:03, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

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YGS'ye girecekler iÃ§in 3 saat sessizlik
YGS'ye girecekler iÃ§in 3 saat sessizlik

TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, YGS gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ 2 milyondan fazla Ã¶ÄŸrencinin YÃ¼ksek Ã–ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±na (YGS) gireceÄŸini hatÄ±rlatarak, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerindeÂ klaksonÂ Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi.

PalandÃ¶ken, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, YGS'nin, TÃ¼rkiye'de tÃ¼m il ve bazÄ± ilÃ§e merkezleri ile KKTC'de Ã§ok sayÄ±da sÄ±nav merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Bu sÄ±nava 2 milyondan fazla Ã¶ÄŸrencinin gireceÄŸini belirten PalandÃ¶ken, tÃ¼m sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ve nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak referandum nedeniyle sokaklarda yÃ¼ksek sesle yayÄ±n yapan araÃ§larÄ± uyararak, saat 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§alÄ±nmamasÄ±, yÃ¼ksek sesle propaganda yapÄ±lmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

"HEPÄ°MÄ°Z GENÃ‡LERÄ°MÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N DAHA TEDBÄ°RLÄ° OLMALIYIZ"

PalandÃ¶ken, sÄ±nav gÃ¼nleri trafikte sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±k olabileceÄŸine iÅŸaret ederek, sÄ±nava girecekleri sabah evden biraz daha erken Ã§Ä±kmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

Yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da dikkati Ã§eken PalandÃ¶ken, "Bilhassa havanÄ±n sÄ±cak ve yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± artmaktadÄ±r. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da genÃ§lerin sÄ±nav esnasÄ±nda dikkatini daÄŸÄ±tmaktadÄ±r. O gÃ¼n yol yapÄ±mÄ± ve tadilatÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verilmesini istiyoruz. ÅžofÃ¶rlerimizin de kapalÄ± yollarÄ± Ã¶ÄŸrenmesini istiyoruz. Hepimiz genÃ§lerimiz iÃ§in daha tedbirli olmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular YGS YGS sÄ±navÄ± TESK
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