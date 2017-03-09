11:04, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Endonezyaâ€™da asÄ±lsÄ±z bomba ihbarÄ± havalimanÄ± kapattÄ±rdÄ±





DÃ¼n gece geÃ§ saatlerde kalkÄ±ÅŸa hazÄ±rlanan uÃ§aktaki bir yolcunun uÃ§aÄŸÄ±n patlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Denpasar HavalimanÄ± bir saat sÃ¼reyle uÃ§uÅŸa kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezyaâ€™da bir yolcunun asÄ±lsÄ±z bomba ihbarÄ±, Denpasar HavalimanÄ±â€™nÄ±n bir saat sÃ¼reyle uÃ§uÅŸa kapatÄ±lmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. "Jakarta Post" gazetesi, dÃ¼n gece geÃ§ saatlerde kalkÄ±ÅŸa hazÄ±rlanan uÃ§aktaki bir yolcunun uÃ§aÄŸÄ±n patlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Bali AdasÄ±â€™ndaki Denpasar HavalimanÄ±â€™nÄ±n uÃ§uÅŸlara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Yolcunun ÅŸaka yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesine karÅŸÄ±n kurallar gereÄŸi uzman ekipler, uÃ§aÄŸÄ± ve yolcularÄ± tekrar gÃ¼venlik kontrolÃ¼nden geÃ§irdi. YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren kontrollerde uÃ§akta bomba olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlenmesinin ardÄ±ndan havalimanÄ±nda durum normale dÃ¶ndÃ¼. Suudi Arabistan uyruklu olduÄŸu belirtilen yolcu hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°lgili Konular endonezya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.