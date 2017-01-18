11:20, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'dan 'SÃ¶zcÃ¼'ye yalanlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter Ã¼zerinden, bir gazetede kendisiyle ilgili yayÄ±mlanan habere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Gazetecilik mesleÄŸinin ilkelerine sadÄ±k gazetelerin, bir konuyu manÅŸet yaparken doÄŸruluÄŸunu araÅŸtÄ±rmasÄ± ve gÃ¶re haber yapmaya karar vermesi gerektiÄŸini belirten BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manÅŸetindeki 'Adalet BakanÄ± savcÄ±ya talimat verdi,saldÄ±rgan serbest kaldÄ±.' Haberi, aÃ§Ä±k iftiradÄ±r. Yegane gazetecilik ilkesi, AK Parti'ye ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸmanlÄ±k olan bir gazeteden ahlaklÄ± ve ilkeli habercilik elbet beklenemez. Herkes iddiasÄ±nÄ± ispatla mÃ¼kelleftir. Ä°ddiasÄ±nÄ± ispat edemeyen mÃ¼fteridir. BÃ¶yle bir talimat yoktur. Olmayan talimat, iftira ile var edilemez. YapÄ±lan, gÃ¼ndeme gelmek isteyen bir ÅŸahsÄ±n, hem Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±na hem de Adalet BakanÄ± olarak ÅŸahsÄ±ma tartÄ±ÅŸmasÄ±z bir iftirasÄ±dÄ±r."